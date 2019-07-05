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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Аваков (2831) госзакупки (829) МВД (7886) оборона (1081) СНБО (3223)

 В следующем бюджете будет сокращена номенклатура секретного государственного оборонного заказа, - Аваков

В следующем фискальном году количество засекреченных позиций в государственном оборонном заказе будет существенно сокращено.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр внутренних дел украины Арсен Аваков.

"Уже было сказано о необходимости снятия грифа "секретно" со значительного количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку зачастую за этим грифом прячутся схемы. В СНБО недавно было проведено совещание и решено, что в следующем бюджете будет сокращение по номенклатуре секретного государственного оборонного заказа", - сказал Аваков.

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Он добавил, что такой шаг откроет возможность проведения конкурсных закупок.

"Это - составляющая совершенно другой философии", - подчеркнул министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3135816
 
 
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НаталиВуд‏ @artnataliwood5 15 ч.15 часов назад
"Прокольна" служба Президента у листі стосовно параду , назву свята написала з маленької літери: - "28 річниці незалежності України". У них взагалі буде хоч один день без зашквара?
В следующем бюджете будет сокращена номенклатура секретного государственного оборонного заказа, - Аваков - Цензор.НЕТ 8987
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а каким боком эта инфа к новости..?
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є, щонайменш, 54897 тем, над якими повинні замислитись люди.. але це не привід тупили інфу де заманеться..
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А чому зашквар?
Он підарашки упорно пишуть: «на УкрАінє»...
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🎒рюкзаков-бе-бе-беков ,ты конченный негодяй за схемы с рюкзаками ответишь ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ следующем бюджете будет сокращена номенклатура секретного государственного оборонного заказа, - Аваков
 
 
 
 
 
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