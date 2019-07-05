 Прежде всего необходимо отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса, - Путин о выполнении Минских соглашений

Об этом он заявил по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Нельзя все время требовать от России исполнения тех же Минских соглашений даже в той части, которая от нас вообще никак не зависит", - сказал президент России. Он призвал "спокойненько разобраться, кто, что должен сделать" и "не перекладывать всю ответственность на одну из сторон".
Путин привел в пример то, что Минские соглашения требуют полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. По его словам, прежде всего необходимо отменить указ экс-президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде региона, поскольку он "прямо противоречит Минским соглашениям".
"Нужно прежде всего отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он же прямо противоречит минским соглашениям. Ну почему вы никогда не спрашиваете украинских партнеров: "Когда вы это сделаете?" Мы же не можем это сделать за них", - сказал Путин.
Глава РФ отметил, что избранный президент Владимир Зеленский после того, как получил большой мандат доверия от украинского народа заявлял, что он готов вступить в диалог со всеми, от кого зависит прекращение военных действий на Донбассе.
"Теперь в Европе объявил вдруг, что не хочет разговаривать с сепаратистами, то есть как раз с теми людьми, с которыми он должен наладить прямой диалог в Донбассе. Наверное, это тоже как-то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании", - добавил Путин.
Ну, а вам голосовавшим за зелика (зеликососов не считаю - там глухо, как в танке, да и зе-роса в глазки бесплатная), еще не становится страшно за ваш выбор, попа не жимжим, вещички еще не собираете? Или все-же в военкомат?
@NashaCanada 12 ч.
12 часов назадЕще
Беларусь празднует освобождение от остатков мозга...
Офис Медведчука в Киеве - вот где @баный стыд и "освобождение от остатков мозга".
Где кум путена - политическая и экономическая элитка Украины
А Медведчук на каналах чьи интересы будет продвигать?
А Порошенки и Свинарчуки за демократическими лозунгами мародерство не прячут?!
Для "особо сообразительных" повторяю - вся это рыго-шваль и путинская агентура после Революции достоинства и во время войны чувствует себя в Украине превосходно. Это нонсенс!!!
Обмануть всемирное сообщество,свалить свои преступления на других,исказить историю и показать всему миру якое оно дерьмо
Да, прежде чем хрюкать, поменяй флаг.
- торговал с паРашей, и
- мертвечука на переговоры направлял, и
- налоги платил от "рошена" в казну оккупанта, и
- 8200 патриотов посадил,
- склады взрывал, и
- свинарчуков крышевал... это так, на вскидку.
Второго такого уже не сыщешь, а как брехал ... аж сам тащился и верил себе...
1. ЗЕбилы в силу умственной отсталости просто за обе щеки 5 лет жрали кацапскую пропаганду.
2. Вата, совки и сепары просто ненавидят все украинское.
И тут нате вам - неожиданно оказалось, что 73% почему-то танцуют калинку-малинку под дудку *****.
А вот ваша кацапская сучечка ЗЕ за первые 20 дней умудрилась просрать все, что делалось украинсцами 5 лет.
Так что не вам вобще рот открывать про патриотизм, уЗЕбаны тупорылые.
Источник: https://censor.net.ua/n3135815
В переводе на человеческий язык это означает, чтобы Украина взяла на свое полное содержание ЛДНР.
Вот тех вот выродков рода человеческого, которые украинцев убивают, вот этих то убийц, садистов, террористов украинцы, те украинцы, которых обдроченцы пока еще не убили, и должны содержать.
Ну как, ЗЕбобики, согласны?
Сучье племя.
И вдруг оказывается, что самое страшное при феодализме - это лишиться своего вассала, потому что жрать, в самом прямом смысле слова, становится нечего.
ЛНР (бывшая Луганская область) была "вассалом" военной разведки МО уже сто лет как (была ли она полигоном военной разведки при царизме - то мне неведомо). И какой же феодал теперь возьмется луганских "окормлять" и восстанавливать им всю инфраструктуру, если он с них ничего никогда не "имел" и если денег нужно минимум 10 миллиардов, потому что луганские обдроченцы даже трамвайные провода на цвет мет свинтили? Разве щто украинские феодалы сотню лет кормились с ЛНР?
Но заявление "прежде всего необходимо отменить указ экс-президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде региона" Источник: https://censor.net.ua/n3135815
означает, что "инвесторов" для ЛНР, которых в РФ так старателно будет искать Владимир Александрович на инвест-форуме в Мариуполе, в РФ нет.
То есть в РФ идиотов ЛНР содержать не нашлось, и потому в Украине теперь идиотов ищут.
Даже Беня (а он дурак) 10 миллиардов на ЛНР выложить отказался, предпочтя банкротство своих заводов ферросплавов из-за рынка энергии, потому что заводы то свои он мог бы перефинасировать, а кто "переефинасирует" ему ЛНТ, эту бездонную бочку с г*вном?
на вопрос: "А что делать с ЛНР?" - отвечу: "Сухари сушить. Собирать сепарам торбочки и валить оттуда хоть на Марс."