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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 За рубежом
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Все про:блокада (1541) Зеленский (2003) Путин (24887) Донбасс (18866) минские соглашения (2598)

 Прежде всего необходимо отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса, - Путин о выполнении Минских соглашений

Президент РФ Владимир Путин считает, что европейские лидеры должны задавать Украине вопросы, почему она не выполняет свою часть минских соглашений, а не пытаться возложить всю ответственность на Россию.

Об этом он заявил по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Нельзя все время требовать от России исполнения тех же Минских соглашений даже в той части, которая от нас вообще никак не зависит", - сказал президент России. Он призвал "спокойненько разобраться, кто, что должен сделать" и "не перекладывать всю ответственность на одну из сторон".

Путин привел в пример то, что Минские соглашения требуют полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. По его словам, прежде всего необходимо отменить указ экс-президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде региона, поскольку он "прямо противоречит Минским соглашениям".

"Нужно прежде всего отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он же прямо противоречит минским соглашениям. Ну почему вы никогда не спрашиваете украинских партнеров: "Когда вы это сделаете?" Мы же не можем это сделать за них", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может достичь прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе только политико-дипломатическим путем, - Зеленский

Глава РФ отметил, что избранный президент Владимир Зеленский после того, как получил большой мандат доверия от украинского народа заявлял, что он готов вступить в диалог со всеми, от кого зависит прекращение военных действий на Донбассе.

"Теперь в Европе объявил вдруг, что не хочет разговаривать с сепаратистами, то есть как раз с теми людьми, с которыми он должен наладить прямой диалог в Донбассе. Наверное, это тоже как-то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании", - добавил Путин.

Также читайте: Путин назвал ряд условий для "конструктивного диалога" с Зеленским

Источник: https://censor.net.ua/n3135815
 
 
 Топ комментарии
 
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте открытым текстом сказал, что избрание Владимира Зеленского на пост президента Украины открывает возможности для сдачи Украины кремлю. Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг по завершении переговоров с пуйлом"Выбор Зеленского открывает возможности для диалога"А до это был Порошенко = "партия войны" по терминологии кремля.
"Партия войны" - это те, кто хочет оборонять, а не вставать раком.
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Єто всё педро соевый войну устроил гражданскую. Русских и украинцев лбами стравил. Обворовал и на войне нажился.

Не верите? Спросите Коломойского, главного слугу народа!
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Дмитро , забагато меду . Давай вже локу дьогтю про Порошенка .
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Шо воно меле це іпануте??? Ти курво забери свою кацапню з Донбасу і не тре буде ніяких минських угод взагалі
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Напиши на форуме Верхней Салды. Здесь никто не поведётся.
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кацап, латинский шрифт разберешь?
Мы не можем выполнить Минские соглашения вместо Украины, - Путин - Цензор.НЕТ 2365
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Видно,дуже болить в кацапів від міжнародних санкцій,валиться їх дохленька економіка
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як чудово та мальовниче..от є ж таланти!!
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Вот *****, так *****! Так и пытается съехать. Во-первых, зеля никому ничего не должен. Он это сразу сказал, а первое слово дороже второго - бе-бе-бе. А во-вторых - даже такому ежику, как зеля, уже стало понятно, что говорить о чем-либо с "сепаратистами" - это играть в испорченный телефон с беганьями за инструкциями в туалет, да и головушки своей буйной легко лишиться.
Ну, а вам голосовавшим за зелика (зеликососов не считаю - там глухо, как в танке, да и зе-роса в глазки бесплатная), еще не становится страшно за ваш выбор, попа не жимжим, вещички еще не собираете? Или все-же в военкомат?
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Легко ржать с ролевых игр Лукашенко в районном городке - можно еще его китель "генералиссимуса" запостить.
Офис Медведчука в Киеве - вот где @баный стыд и "освобождение от остатков мозга".
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Давайка Виктар каждый за себя отвечать будет. Ты какое отношение к Украине имеешь? Правильно. Так что митингуй и рассказывай лучше у себя.
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Не мешать твоей соевой перамоге, при которой похерены все идеалы Майдана, никто из мародеров страны не наказан.
Где кум путена - политическая и экономическая элитка Украины
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Пропагандонишь в Украине сосед бялорус, пока рф твою страну поглощает?)) Ну-ну)) Давай шото исчо из вашего ботвинного словарика)) "Соя", "шоколад", "канхфэты", "порохобот"... Давай-давай, бот))
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О, Господи - а твою не дербанят изнутри и снаружи?!
А Медведчук на каналах чьи интересы будет продвигать?
А Порошенки и Свинарчуки за демократическими лозунгами мародерство не прячут?!
Для "особо сообразительных" повторяю - вся это рыго-шваль и путинская агентура после Революции достоинства и во время войны чувствует себя в Украине превосходно. Это нонсенс!!!
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Тю, та даже с героическим прошлым пробуксовка... В школьных учебниках ихняя история начинается с 12-13 столетий - время предательства Руси у Киева и раболепского служения Золотой Орде... Кста , любителям старины: продаю сапог золотоордынского хана, который лобызал алексашка невский в клятве на Библии в верности басурманам..
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Все в стиле *****...

Обмануть всемирное сообщество,свалить свои преступления на других,исказить историю и показать всему миру якое оно дерьмо
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Це споконвічна фішка маасковії незалежно від того хто там сидить на троні в кремблі. ***** не виключення.
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и ещё хочет что бы мы кормили кормильцев на даунбасе, сами кормите и содержите, это ваши проблемы оккупантов.
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вофчік пукін а ти НЕ ДУРКУЙ!! ХУЦПА ВЖЕ НА ЛЮДЕЙ НЕ ДІЄ ВЕСЬ СВІТ ВЖЕ БАЧИТЬ ЩО ТИ НАХАБНО БРЕШЕШ Мы не можем выполнить Минские соглашения вместо Украины, - Путин - Цензор.НЕТ 4477 МИ СВОЄ РОБИМО а ти та твої фашисти окупанти придурюються що в-відпусці-безстроковій...
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Одной строкой...Розведення військ у Станиці Луганській створює небезпеку, - Росія нарощує кількість військ поблизу українського кордону, и кремлёвский Фюрер боится что может не успеть,ведь уже возраст не тот и много плохого сделал к закату
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щоб ти здохло, тварюко. І твоє поріддя також. )(yйло.
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узеленский! слышал что хозяин приказал? действуй - зробы цэ разом
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Мало тебе, брехуну, жопу били в детстве ... вырос с дефектом.
Да, прежде чем хрюкать, поменяй флаг.
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Яке право має військовий злочинець ***** щось вказувати Україні? Насамперед необхідно вивести всі окупаційні війська з ОРДЛО і Криму, віддати під військовий трибунал рашистських злочинців і поновити теріторіальну цілісність УКраїни у відповідності до принципу територіальної цілісності держав, який викладений у п. 4 ст. 2 Статуту ООН і в Декларації про зміцнення міжнародної безпеки.
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Плешивому нужен Шокопедро, этот и :
- торговал с паРашей, и
- мертвечука на переговоры направлял, и
- налоги платил от "рошена" в казну оккупанта, и
- 8200 патриотов посадил,
- склады взрывал, и
- свинарчуков крышевал... это так, на вскидку.
Второго такого уже не сыщешь, а как брехал ... аж сам тащился и верил себе...
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зекретин настолько ущербный, что педофил даже не может удержаться, чтоб не унижать и не давить на него раньше времени...
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Причина лютой ненависти 73% к единственному за 28 лет проукраинскому президенту:
1. ЗЕбилы в силу умственной отсталости просто за обе щеки 5 лет жрали кацапскую пропаганду.
2. Вата, совки и сепары просто ненавидят все украинское.

И тут нате вам - неожиданно оказалось, что 73% почему-то танцуют калинку-малинку под дудку *****.
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Твой единственный подписал указ только под давлением добровольцев, осуществлявших блокаду своими силами. А до этого роттердамил с Ахметовым на полную катушку. Шо ж вы такие забывчивые.
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Единственный украинский (и таки он наш, а не ваш ублюдочно-ватный) за первые 20 дней для Украины сделал больше, чем твоя ЗЕлупа за всю жизнь.
А вот ваша кацапская сучечка ЗЕ за первые 20 дней умудрилась просрать все, что делалось украинсцами 5 лет.

Так что не вам вобще рот открывать про патриотизм, уЗЕбаны тупорылые.
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"Логика" царя рф: прежде всего нужно чтобы Украина исполнила пункт 3 Минских соглашений. А пункт 1 и 2 ополченцы исполнят какнибудь потом
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Ага, это типа как идейный вдохновитель кремлевского окурка Гитлер обвинял поляков в том, что они на Рейх первые напали. И ведь хавают продажные европейцы откровенный бред недоношенного *****! История ничему не учит...
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Плешивая чепушила должна сначала сдохнуть.
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прежде всего надо арестовать бандита путина.
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Победа в суде по газовым контрактам, победа в трибунале по морякам, постоянно усиливающиеся санкции против России - украинцы привыкли к хорошим новостям.Тепер серфи,фонтан,офис,друзья-ватники, вот главные победы зе-главнокомандуещего
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"прежде всего необходимо отменить указ экс-президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде региона"
Источник: https://censor.net.ua/n3135815

В переводе на человеческий язык это означает, чтобы Украина взяла на свое полное содержание ЛДНР.
Вот тех вот выродков рода человеческого, которые украинцев убивают, вот этих то убийц, садистов, террористов украинцы, те украинцы, которых обдроченцы пока еще не убили, и должны содержать.
Ну как, ЗЕбобики, согласны?
Сучье племя.
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И СССР, и бывшие советские республики, включая нынешние РФ и Украину - государства сугубо феодальные. А при феодализме каждый феодал кормит только СВОИХ вассалов. Зачем ему чужие вассалы? И нух свой феодал для их "окормления" есть.
И вдруг оказывается, что самое страшное при феодализме - это лишиться своего вассала, потому что жрать, в самом прямом смысле слова, становится нечего.
ЛНР (бывшая Луганская область) была "вассалом" военной разведки МО уже сто лет как (была ли она полигоном военной разведки при царизме - то мне неведомо). И какой же феодал теперь возьмется луганских "окормлять" и восстанавливать им всю инфраструктуру, если он с них ничего никогда не "имел" и если денег нужно минимум 10 миллиардов, потому что луганские обдроченцы даже трамвайные провода на цвет мет свинтили? Разве щто украинские феодалы сотню лет кормились с ЛНР?
Но заявление "прежде всего необходимо отменить указ экс-президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде региона" Источник: https://censor.net.ua/n3135815
означает, что "инвесторов" для ЛНР, которых в РФ так старателно будет искать Владимир Александрович на инвест-форуме в Мариуполе, в РФ нет.
То есть в РФ идиотов ЛНР содержать не нашлось, и потому в Украине теперь идиотов ищут.
Даже Беня (а он дурак) 10 миллиардов на ЛНР выложить отказался, предпочтя банкротство своих заводов ферросплавов из-за рынка энергии, потому что заводы то свои он мог бы перефинасировать, а кто "переефинасирует" ему ЛНТ, эту бездонную бочку с г*вном?

на вопрос: "А что делать с ЛНР?" - отвечу: "Сухари сушить. Собирать сепарам торбочки и валить оттуда хоть на Марс."
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрежде всего необходимо отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса, - Путин о выполнении Минских соглашений
 
 
 
 
 
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