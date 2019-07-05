 Требование к ЦИК перепечатать бюллетени может сорвать выборы, - Разумков. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ситуация опасная, потому что часть бюллетеней напечатана", - подчеркнул он и добавил, что речь идет о более 5 млн экземпляров. На это, акцентировал внимание политик, потрачены деньги из бюджета. "Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, на это нужно иметь дополнительный ресурс, который в бюджете не предусмотрен", - пояснил Разумков.
Второй проблемой, по его словам, является время, которое требуется на смену бюллетеней. "К сожалению, эта кампания очень динамичная, и это может привести к срыву выборов", - заявил лидер "Слуги народа".
"Я думаю, что это одна из технологий, которая может быть использована", - добавил Разумков и выразил надежду, что суд сможет разобраться в ситуации и принять законное решение. "Сегодня под угрозой выборы в Украине", - подчеркнул Разумков.
Пучеглазый рыгофил
Жирны щёки отрастил.
Хочет он в Верховну Раду
Приготовил уже зраду.
Однако 29 июня во исполнение решения Верховного суда комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты по списку партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" без проведения жеребьевки.
30 июня комиссия провела совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса, уполномоченных лиц, кандидатов в депутаты, во время которого большинство из них высказались об отсутствии правовых оснований для проведения повторной жеребьевки.
иск подала Аграрная партия Украины.
Ще один месія ! Йди в дупу!
В чем опасность ситуации? Парламент есть, его полномочия еще не истекли, будет работать дальше А у этих аферистов рейтинг падает, вот и вся опасность
Ситуация с новой жеребьевкой Возникла из за партии Саакашвили которую только что зарегистрировали......Скажите теперь что Саакашвили человек Порошенко и все - будет "занавес"
Им самим, глубоко фиолетово на каком они месте в списке сами - их электорат полюбому перелопатит весь список и их таки найдет. Зато на первых местах, ближайшие их союзники это Жопоблок и БЮТ, которым первые позиции - как воздух
Пойдёте осенью на выборы без рейтинга.
2. Скрежет пенопласта
1. Английский Зеленского
(C)
@SranySovok
🤔
аглицкий, не Английский
с внеочередными выборами
))))))))))))))))))
гидранты)))))))))))0
указуля. б...
Также осветите поподробнее будущий инвестиционный форум в Мариуполе, на котором сепарам официально денежки из-за поребрика спонсоры передавать будут, а только потом про ЦИК.
"Требуем от власти обеспечить право граждан на волеизъявление", - партия Порошенко заявила об угрозе срыва выборов
)))))))))))))))
здраый смысл,мораль,логику и оправдываем свое бездействие ( барин прийдет,барин рассудит) чего стоит кобель с милионом в день жалования за 18 год,газ,тарифы,рада.
Страусинная политика. Чем пользуются жрецы дкарей а у нас политшаманы и судьи в своих интересах. Наше право ближе к дикарям.Жрецы днкарей и наши судьи обьсняют волю духов забитому населению а кто не согласен прикормленная челядь обьяснит. Остальные блажены бо веруют в духов.
я так понимаю, на этом ресурсе сбор всех имбецилов страны и прилегающих регионов?)))))))
А так есть хоть какой то шанс.
Сейчас договорняки убираются, и оказывается, что договорняки не просто работали, а были основой этой системы.
Тяжело сдыхает режим.
Розпереживалось, *******, про бюджетні кошти.
73% - 42% - .... - 0%