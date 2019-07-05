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 Политика Украины
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 Требование к ЦИК перепечатать бюллетени может сорвать выборы, - Разумков. ВИДЕО

Требование к ЦИК повторно провести жеребьевку партий и перепечатать бюллетени может сорвать проведение парламентских выборов в Украине.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация опасная, потому что часть бюллетеней напечатана", - подчеркнул он и добавил, что речь идет о более 5 млн экземпляров. На это, акцентировал внимание политик, потрачены деньги из бюджета. "Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, на это нужно иметь дополнительный ресурс, который в бюджете не предусмотрен", - пояснил Разумков.

Второй проблемой, по его словам, является время, которое требуется на смену бюллетеней. "К сожалению, эта кампания очень динамичная, и это может привести к срыву выборов", - заявил лидер "Слуги народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд принял решение о новой жеребьевке номеров партий в избирательном бюллетене. ЦИК будет это обжаловать, - Слипачук

"Я думаю, что это одна из технологий, которая может быть использована", - добавил Разумков и выразил надежду, что суд сможет разобраться в ситуации и принять законное решение. "Сегодня под угрозой выборы в Украине", - подчеркнул Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3135814
 
 
 Топ комментарии
 
Что они не делают, не идут дела. Видно в понедельник их мама родила.
В чем опасность ситуации? Парламент есть, его полномочия еще не истекли, будет работать дальше А у этих аферистов рейтинг падает, вот и вся опасность
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Он думает, что это одна из технологий. И это говорит политтехнолог, который такой же херней себе на хлебушек зарабатывает.
Пучеглазый рыгофил
Жирны щёки отрастил.
Хочет он в Верховну Раду
Приготовил уже зраду.
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более того, парламент даже может назначить временно исполняющего президента.....если наш никулин подскользнётся на арбузе
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Что это Петька через свой ЦИК мутит?
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Не Петр Алексеич, а суды. Сначала суд заставил Саакашвили включить в список позже последней даты, а теперь заставляет из-за этого пережеребьевывать
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А судову реформу не Порошенко проводив? При чому, "під себе".
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На хера вони взагалі потрібні ці дострокові вибори? Забаганка Зе і тільки ! Як мале капризне дитя!
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Технологии Лукашенко - "я не могу начать работать пока... Верховный совет, Конституция, Кабмин..."
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Сдуются к осени в зеро/ноль Требование к ЦИК повторно провести жеребьевку партий и необходимость перепечатать бюллетени может сорвать выборы, - Разумков - Цензор.НЕТ 8005
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Он думает, что это одна из технологий. И это говорит политтехнолог, который такой же херней себе на хлебушек зарабатывает.
Пучеглазый рыгофил
Жирны щёки отрастил.
Хочет он в Верховну Раду
Приготовил уже зраду.
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Изначально ЦИК зарегистрировал на выборы в Раду списки 21 политической партии, после чего была проведена жеребьевка, утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.

Однако 29 июня во исполнение решения Верховного суда комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты по списку партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" без проведения жеребьевки.
30 июня комиссия провела совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса, уполномоченных лиц, кандидатов в депутаты, во время которого большинство из них высказались об отсутствии правовых оснований для проведения повторной жеребьевки.

иск подала Аграрная партия Украины.
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Ищите меня в фейсбуке и в одноклассниках, Anatoliy Tal Peskov
Ще один месія ! Йди в дупу!
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Что они не делают, не идут дела. Видно в понедельник их мама родила.
В чем опасность ситуации? Парламент есть, его полномочия еще не истекли, будет работать дальше А у этих аферистов рейтинг падает, вот и вся опасность
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более того, парламент даже может назначить временно исполняющего президента.....если наш никулин подскользнётся на арбузе
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У этих соевых аферистов из ПСА уже упал рейтинг ниже 4%, вот и играются в суды, никому кроме соевых эта жеребьевка не нужна, они же не проходят, рассчитывают, что пару процентов к осени назад вернут, но на самом деле вообще в ноль обвалятся. ПЕС 0,00% это уже очевидность, просто агония. Требование к ЦИК повторно провести жеребьевку партий и необходимость перепечатать бюллетени может сорвать выборы, - Разумков - Цензор.НЕТ 6581
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Рейтинг у них не падает, да он низкий, но падать ему пока некуда ибо нет причин для его падения (как впрочем и роста), ведь все кто мог сбежать уже сбежали.
Ситуация с новой жеребьевкой Возникла из за партии Саакашвили которую только что зарегистрировали......Скажите теперь что Саакашвили человек Порошенко и все - будет "занавес"
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Зато такой список очень уж сильно устраивает "Слугу народа".
Им самим, глубоко фиолетово на каком они месте в списке сами - их электорат полюбому перелопатит весь список и их таки найдет. Зато на первых местах, ближайшие их союзники это Жопоблок и БЮТ, которым первые позиции - как воздух
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бот, тупой высер, избиратели жопоблока так же само "перелопатят"
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Конечно перелопатят и БЮТ тоже самое! Вопрос не в их "железобетонном" электорате, а в дополнительных голосах неопределившихся, а таких дохренище - они прийдут и тупо поставят галочку причем преимущественно в первых строчках
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недееспособный парламент во время войны ??? насрать на Украину , да порохососное ??? лиш бы срань рошеновская дальше воровоть смогла ???
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ну сорвутся выборы. Пострадаете и вы от своих же олигархов, купивших суды, как и вашу партию. Думали только вам можно нарушать конституцию? Это палка с двумя концами.
Пойдёте осенью на выборы без рейтинга.
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3. Звук металла по стеклу
2. Скрежет пенопласта
1. Английский Зеленского
(C)
@SranySovok
🤔
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когда зелину граМатику выучишь?
аглицкий, не Английский
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Просто это один из финтов ушами, дабы тормознуть выборы, которые пока что кому-то из нерейтинговых партий не в тему.
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А зачем вообще эти досрочные, когда через пару месяцев плановые выборы? И без этой спешки.
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Выборы в ВР очень не выгодны тем, кто туда может не попасть.
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А почему сейчас они туда не попадут, а осенью попадут?
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Лучше разобраться с Поплавским, какой он аграрий! Поющий, что ли? Так уже ж ректор поющий! И кто понесет ответственность за срыв выборов? У Саакашвили нет претензий к №22, а у Поплавского есть! Почему государство должно оплачивать каприз Поплавского, кто он такой вообще? Да никто, в ВР точно не пройдет! Чудесная страна Украина, чудный президент и акуенная ВР, пока еще действующая. А суды - мечта богини Фемиды!
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Хряк , вали уже в свою рошеновскую Валгаллу. Там везде текут реки отката,рейтинг у Геоев-!46%,и сладкоречивые,невинные таньки черновол услаждают слух сладким пением.
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У свинорылых подгорает, рейтинг уже близок к непрохожному, вот и чудят с ручным ЦИКом. Надеятся что до осени так нагадят слугам тотальным саботажем, что лоХторат на себя смогут перетянуть. Им нужно для этого время. Негодяи одним словом, им плевать не страну, на людей, лишь бы опять влезть в удобные для набивания карманов кресла. Люди, делайте выводы!
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чудит ваш беля&зеля
с внеочередными выборами
))))))))))))))))))
гидранты)))))))))))0
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Президент - Гарант Конституции, может одним Указом отменить решение суда о необходимсоти проводить опять жеребьевку.
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а восход, заход солнца онО не хочет отменить???
указуля. б...
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Нет, Разумков, Вы сначала выскажите Ваше отношение к завлению пресс-секретарши Владимира Александровича, которая намедни "проговорилась", что "ВСУ обстреливает мирное гражданское население Донбасса", а потом про бюллетени да выборы.
Также осветите поподробнее будущий инвестиционный форум в Мариуполе, на котором сепарам официально денежки из-за поребрика спонсоры передавать будут, а только потом про ЦИК.
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Ой чьи это свинячьи ушки торчат из-за Поплавского
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поплавский поехал за наследством в москву....но его спустили с лестницы)))))))))))
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Что общее у нас с несчастными дикарями. Они верят в злых духов, мы духов закона, без разницы. Этим подменяется недостаток развития общества. Они верят в духов не имея знаний.А мы верим в духов закона не зная основ права. Этой верой мы заменяем
здраый смысл,мораль,логику и оправдываем свое бездействие ( барин прийдет,барин рассудит) чего стоит кобель с милионом в день жалования за 18 год,газ,тарифы,рада.
Страусинная политика. Чем пользуются жрецы дкарей а у нас политшаманы и судьи в своих интересах. Наше право ближе к дикарям.Жрецы днкарей и наши судьи обьсняют волю духов забитому населению а кто не согласен прикормленная челядь обьяснит. Остальные блажены бо веруют в духов.
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Милейший, отдохните, попейте водички, Вы перегрелись, наверное.
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прочитал высеры на ресурсе. такое впечатление что побывал в дурдоме)))))
я так понимаю, на этом ресурсе сбор всех имбецилов страны и прилегающих регионов?)))))))
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А не кажется ли Вам что тех кто уже был при власть и у власти пора уже на свалку так как у них уже была и не раз возможность сделать страну процветающей а сделали ее самой нищей страной Европы.Лучше проголосовать за новых тех кто у корыта еще не был,по крайней мере они хуже уже стране не сделают так как Украина уже в жопе по самые гланды.
А так есть хоть какой то шанс.
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и не так уж много возможностей сорвать выборы перед выборами, но оказывается есть в стране энтузиасты...а сколько, интересно, взяла за это аграрная партия? она как не крути в парламент не попадает, но есть возможность сорвать неплохой куш перед выборами...
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Все что происходит сейчас в Украине, вся эта правовая вакханалия показывает, что в Украине никогда не работало право. Работали договорняки.

Сейчас договорняки убираются, и оказывается, что договорняки не просто работали, а были основой этой системы.

Тяжело сдыхает режим.
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Вся это правовая вакханалия вызвана незаконными выборами парламента. И не больше. Не пойди скоморох на этот незаконный шаг, все было бы путем. Ну, кроме рейтинга самого скомороха и его израильских слуг.
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Можно принять закон и выборы делать раз в 25 лет.А в США- каждые 2 года.У нас было 4 Теперь как при савке-раз в 5лет.Даёшь раз в 2 года!!!
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Алегория.Собрались ехать,уселись согласно купленым билетам. Никто не взражал.Проехали на на пять млн бюлютений и вдруг один вскакивает и кричит, а баба яга против я хочу ехать сначала и на другом месте. В детском садике сказали бы не хочешь ехать иди лесом Это не суд это дурдом без смотрителей.Гарант пора и власть применить, или это никогда не кончится.И тогда -20% Что не понятного?
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Переживает за дополнительный ресурс из бюджета . а как насчёт нового офиса с аурой ?
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А цей пан "політолог" хреновий про виступи Коломойського нічого сказати не хоче?
Розпереживалось, *******, про бюджетні кошти.
73% - 42% - .... - 0%
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТребование к ЦИК перепечатать бюллетени может сорвать выборы, - Разумков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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