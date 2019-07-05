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 Политика Украины
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Все про:Ляшко (1548) США (15097)

 Украина должна заключить прямое военное соглашение со США, - Ляшко

лидер Радикальной партии Олег Ляшко поздравил США с Днем независимости, а также отметил необходимость усиления сотрудничества между Украиной и США в военной сфере.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Сегодня День независимости США. Американцев действительно есть с чем поздравить - у них мощная экономика, сильная армия и развитая демократия, - начал Ляшко. - Более двухсот лет назад они начали свой путь к успеху с того, что освободились от внешнего правления и определили собственные ценности и свободы ".

Лидер РПЛ сравнил страницы истории Украины и США, заметив, что украинцам, как и  американцам, приходится бороться за свое будущее.

"Украинская независимость намного моложе и для нас этот путь только начинается. Как и американцам когда то, нам приходится с оружием в руках отстаивать свое право решать, как жить. Будапештский меморандум должен был защитить Украину от агрессии. Но реальных шагов в нашу поддержку от стран-подписантов меморандума мы не увидели", - отметил Олег Ляшко.

Также Олег Ляшко отметил, что сейчас очень остро стоит вопрос о необходимости усиления военного сотрудничества с США, которое он инициировал еще в 2017 году. Именно тогда было принято историческое Обращение к Конгрессу США по безопасности гарантий, главной идеей которого - предоставление Украине статуса главного союзника вне НАТО и заключения двустороннего оборонного соглашения между Украиной и США.

"Два года назад я вместе с командой разработал обращение к правительству США о заключении прямого двустороннего военного соглашения вне НАТО. После принятия парламентом оно было направлено в США и сейчас находится на рассмотрении Конгресса.

Понятно, что в состоянии войны мы не можем стать членами НАТО. А прямое соглашение с США станет реальным инструментом для защиты Украины, как стало для Израиля и других стран. Надеюсь, в ближайшее время мы заключим этот договор, а потом выбьем агрессора из Донбасса и Крыма", - подытожил Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/n3135809
 
   
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вафлист за 2 недели до забвенья начал кукарекать. хде же ты был последние 5 лет?
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Шо это, зачем тут это, оно ж всё уже, даже в Раду не попадает.
Будет разве шо у Мертвяка на сепар-ТВ обитать как постоянный эксперт по всем вопросам.
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Олег, иди уже, иди. И не просто иди, а иди на...
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неужели всего через три недели мы уже никогда не увидим этого п
политика
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Точно а то же США на этом настаивает а Украина «морозится»
Клоун популист
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Кловун зайнятий поверненням на екран "Сватов", а потім ще переїзд до нового офісу... в нього часу не має..
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а... зрозуміло. вони вже розікрали скарбницю України, і хочуть тепер красти скарбницю США.
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Було би непогано. Але навряд чи це можливо.
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Благодарю господин Ляшко за поздравления! У нас сейчас во всех городах - Праздничеые Салюты и выходной день! У вас не с кем на сегодняшний день заключать подобные договора! Понимаете, такие отношения выстраиваются на долго, но Американцев можно обмануть только один раз- первый и последний!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина должна заключить прямое военное соглашение со США, - Ляшко
 
 
 
 
 
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