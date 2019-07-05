 Украина должна заключить прямое военное соглашение со США, - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Сегодня День независимости США. Американцев действительно есть с чем поздравить - у них мощная экономика, сильная армия и развитая демократия, - начал Ляшко. - Более двухсот лет назад они начали свой путь к успеху с того, что освободились от внешнего правления и определили собственные ценности и свободы ".

Лидер РПЛ сравнил страницы истории Украины и США, заметив, что украинцам, как и американцам, приходится бороться за свое будущее.

"Украинская независимость намного моложе и для нас этот путь только начинается. Как и американцам когда то, нам приходится с оружием в руках отстаивать свое право решать, как жить. Будапештский меморандум должен был защитить Украину от агрессии. Но реальных шагов в нашу поддержку от стран-подписантов меморандума мы не увидели", - отметил Олег Ляшко.

Также Олег Ляшко отметил, что сейчас очень остро стоит вопрос о необходимости усиления военного сотрудничества с США, которое он инициировал еще в 2017 году. Именно тогда было принято историческое Обращение к Конгрессу США по безопасности гарантий, главной идеей которого - предоставление Украине статуса главного союзника вне НАТО и заключения двустороннего оборонного соглашения между Украиной и США.

"Два года назад я вместе с командой разработал обращение к правительству США о заключении прямого двустороннего военного соглашения вне НАТО. После принятия парламентом оно было направлено в США и сейчас находится на рассмотрении Конгресса.

Понятно, что в состоянии войны мы не можем стать членами НАТО. А прямое соглашение с США станет реальным инструментом для защиты Украины, как стало для Израиля и других стран. Надеюсь, в ближайшее время мы заключим этот договор, а потом выбьем агрессора из Донбасса и Крыма", - подытожил Ляшко.