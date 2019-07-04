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Все про:ОБСЕ (3667) Чевик Ясар Халит (3)

 Глава СММ ОБСЕ Чевик призвал развивать прогресс по разведению сил у Станицы Луганской

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) посол Яшар Халит Чевик в своем первом обращении к Постоянному совету в Вене заявил, что разведение сил и средств у Станицы Луганской это похвальный шаг на пути к разведению сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.

 Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-служба ОБСЕ.

Характеризуя недавние события на участке разведения как "очень важные", глава миссии отметил, что "сейчас важно закрепить и развивать достигнутый успех".

"Обстановка вдоль линии соприкосновения остается напряженной и изменчивой. Для стабилизации ситуации с безопасностью и обеспечения защиты гражданского населения крайне важно полностью отвести тяжелое вооружение и провести разминирование. В отсутствии этих шагов мирные жители и дальше будут гибнуть и получать ранения", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала отсутствие вооружения с обеих сторон в районе Станицы Луганской. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3135808
 
 
 Топ комментарии
 
Західні європейці розчищають шлях московській солдатні.
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чмо призывает развивать прогресс по отводу армии Украины вглубь Украины... а далее на запад под Киев отводить, потом под Львов, а потом в Польшу интернировать... как было и в 1920, когда армия УНР отступила в Польшу под натиском большевистской орды...
А далее Украина в составе рашки (СССР) на правах колонии... а далее голодмор... миллионы жертв украинцев....
Вот что предлагают эти деятели.
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Отводите войска, разбирайте укрепления, кацапы в это время подтягивают войска. Потом Европа скажет, упс..., не получилось...
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Західні європейці розчищають шлях московській солдатні.
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почему петя за 5 лет не прогнал прокацапское ОБСЕ ?
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Скоріш за все тягнув час. Звичайна стратегія більш слабкої держави у протистоянні з більш сильною: глуха оборона та пошук союзників. Тільки союзників він шукав серед ворогів, як і Зе це робить зараз.
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а в чем его прокацапность?в том, что нас безоговорочно не поддерживают?
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канешно это развод. и руцкие развели его с этим как котёнка, хотя с чечетовым он точно знаком не был.
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А может стоит у него счета проверить ?
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интересная мысль. за газ точно. и не трудно догадаться, кто эти его счета оплачивает.
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чмо призывает развивать прогресс по отводу армии Украины вглубь Украины... а далее на запад под Киев отводить, потом под Львов, а потом в Польшу интернировать... как было и в 1920, когда армия УНР отступила в Польшу под натиском большевистской орды...
А далее Украина в составе рашки (СССР) на правах колонии... а далее голодмор... миллионы жертв украинцев....
Вот что предлагают эти деятели.
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Ни один президент после проигрыша на выборах не вёл себя так. Дергается,как свинья на веревке и гадит по углам от страха и беспомощности...
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Отводите войска, разбирайте укрепления, кацапы в это время подтягивают войска. Потом Европа скажет, упс..., не получилось...
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каждый свидомый, кто иожет держать автомат должен записаться в отряды теробороны, немедленно.
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Не хвилюйся, московите. Всі вже давно "записані" - 300 тисяч ветеранського резерву протягом доби з моменту оголошення мобілізації будуть на позиціях, вас чекати.
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Кто вы такие ОБСЕ ? Вам нравятся убитые Сирийские дети , Украинцы ,.Вы живете как вам выгодно . Чмошники !
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Обсе канторкаа фсбешная, все там граждане Казахстана, Словакии...Был один американец, так убили при странных обстоятельствах в 2017году.
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ОБСЄ підтримує окупацію України. Гнати цю ФСБшну контору з України давно треба.
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ОБСЕ плевать на Украину. Ето не их земля. Пускай ОБСЕ в какой то другой стране посоветует ей отвести войска чтобы не провацировать террористов. Будет ОБСЕ бежать вприпрыжу веселой трусцой уворачиваясь от тяжелых летящих им вслед предметов
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Люди, новый борт с тяжелоранеными, прибыл в киевский госпиталь, сделайте репост пожалуйста! За 10 дней у нас 37 раненых, убитые и раненые медики, вчера получили ранение пять воинов, есть очень тяжелые в реанимации! Боец, получивший вчера ранение, умер в госпитале, ему оторвало ноги и руку. Цена войны! Бортом прилетели 11 воинов с ампутациями ног, среди них есть воины, которым по 21-23 года", - написала волонтер Наталья Юсупова ( крик о помощи нашим воинам)

И это называется прогресс?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлава СММ ОБСЕ Чевик призвал развивать прогресс по разведению сил у Станицы Луганской
 
 
 
 
 
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