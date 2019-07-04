 Глава СММ ОБСЕ Чевик призвал развивать прогресс по разведению сил у Станицы Луганской

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-служба ОБСЕ.

Характеризуя недавние события на участке разведения как "очень важные", глава миссии отметил, что "сейчас важно закрепить и развивать достигнутый успех".

"Обстановка вдоль линии соприкосновения остается напряженной и изменчивой. Для стабилизации ситуации с безопасностью и обеспечения защиты гражданского населения крайне важно полностью отвести тяжелое вооружение и провести разминирование. В отсутствии этих шагов мирные жители и дальше будут гибнуть и получать ранения", - заявил он.

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