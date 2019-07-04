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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3360) корабль (1191) Дейнеко Сергей (2)

 82% корабельно-катерного состава Морской охраны морально устарели, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Госпогранслужба нуждается в неотложной модернизации и совершенствования корабельно-катерного состава Морской охраны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Нам необходимо развивать морскую охрану. У нас 82% корабельно-катерного состава морально устарели", - рассказал председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко

Дейнеко отметил, что стоимость одного корвета достигает 100 миллионов евро и Украина вряд ли сегодня может себе это позволить.

Смотрите: Украина и Франция планируют совместно производить патрульные катера для пограничников. ФОТО

Председатель Госпогранслужбы надеется на помощь международных партнеров.

"У нас налажены отношения с нашими международными партнерами, в том числе, стратегическими. Например, недавно встречались с представителями Миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM). Помощь от стран-партнеров - это их добрая воля, надеюсь, мы можем рассчитывать на помощь, например, США, Канады, если они смогут поверить в то, что украинские пограничники могут быть честными и готовы прекратить схемы на государственной границе", - подчеркнул Дейнеко.

Также смотрите: Корвет морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" встал на доковый ремонт. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3135805
 
 
 Топ комментарии
 
Поросєнко відбудував армію))
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Апаршин скоро настроит корветов и крейсеров...свинарчуков уже нет...глядишь и авианосец через пару лет примем на вооружение... 82% корабельно-катерного складу Морської охорони морально застаріли, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 4110
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чому ж твій песобудівник наклепав з бляшанок корит і відправив їх з моряками на поталу в Керченську протоку?
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Угу, надо срочно из Штатов пару корыт втридорога пригнать гы
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нет, надо три годовых бюджета Украины потратить на реконструкцию устаревшей корабельной верфи вековой давности в Николаеве
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Апаршин скоро настроит корветов и крейсеров...свинарчуков уже нет...глядишь и авианосец через пару лет примем на вооружение... 82% корабельно-катерного складу Морської охорони морально застаріли, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 4110
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Да хоть бы катера начали делать по 35-50 метров про корветы помолчим пока только не по 1-2 в год а месяц!
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В Украине был самый большой торговый флот . После Кучмы он исчез . Загадка ?
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А бидло обирало його аж 2 рази. На "біс"
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Такие как ты .чучело . Писать право , должны спрашивать .
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а кавалерия какая была !!!

А тачанки у Махно !!!
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"Дейнеко отметил, что стоимость одного корвета достигает 100 миллионов евро и Украина вряд ли сегодня может себе это позволить. Председатель Госпогранслужбы надеется на помощь международных партнеров"
Вполне логично. Флот удовольствие дико дорогое, и даже кацапы, при всех нефтедолларах, не замахиваются на что-то большее чем фрегаты (АПЛ правда строят, но то такое... ядерная триада по их логике должна присутствовать при любом раскладе).
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чому ж твій песобудівник наклепав з ******** корит і відправив їх з моряками на поталу в Керченську протоку?
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а не для того ли Зелемойский пришел на смену Порошенко,

чтобы сделать лучше ?

Или нахрена ты его выбрал ?
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Ну так Хомчак, Кісєлов і Солов'йов уже ж сказали- то була провокація.
Слава ЗЕ!
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то і були дії хряка по встановленню військового стану і відтермінуванню виборів, але зась, хряка загнали в стійло, от воно і кувікає по сей день від люті
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Значить, провокаторів звільнять! Слава Великому ЗЕ!
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Твой атец нации спалил 5 складов и не построил ни одного патронного завода.Зато рошенов наклепал по всей Украине больше чем упырей в псарне.
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Мой Прєзєдєнт- Зелєнскій! О вєрнул нам Добронравова, Портнова, Шарія он прєвратіл всю страну в Квартал-95!
Слава Велікому ЗЕ!
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Судя по твим коментам,то твой президент главврач больницы Павлова.
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Морально застаріли не кораблі, а інженерно-проектна служба України, а з ними й заводи, а перед цим морально застаріли військові стандарти й військові кадри, а ще застаріли чиновницькі кадри й сама система управління України. Так багато роботи, і на те все жодної ідеї у вищих ешелонах. Бо легше бабло просто взяти, ніж щось зробити - і ешелони забити тими, хто має ходити у тюремних робах.
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Вищі ешелони деруться за пОртфелі 28 років.
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ділять бабло між собою, нікуди вони не деруться.
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эта патамуша ты, честный и умный, нихрена не делаешь, чтобы занять эти места.

а свято место пусто не бывает.

если нормальные не хотят их занимать, то их занимают такие, как есть
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Был здесь когда-то Саша Дрищатик, мотостроитель. А у меня другая профессия.
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у тебя профессия - предъявлять претензии к тому, в чём ты не разбираешься.

ты - обыкновенный зебил

и, кстати, посредственность даже в своей профессии,

иначе не жаловался бы на жизнь

и не искал бы виновных в своём нищенстве
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Это тебе спьяну кажется, что я жалуюсь.Самому так *нищенствовать* и не мечталось!
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Да да,Всю жизнь мечтал башлять за то шо по дороге еду по х.з. каким дебильным тарифам
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скорее 100% катерного "флота" безнадежно устарели.
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космодром, польоти на Марс.. Головне курнути канабісу - і зразу все з'явиться, як ворона з шапки у фокусника. Тільки от Зеленський на фокусника не вчився.
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пэтя обещал космопорт в тернополе построить.
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Чтобы жить в этой стране , нужно быть патриотом и трошки нерормальным . Выдержать ляшко , порохосрань психически нормальный человек не сможет .
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пэдроту было некогда - воно занималось томосом и роттердамом.
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а рошенов сколько построил.так-шо не гани на пэтюню
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это он так грубо и подло намекает, шо госграница всю пятилетку была открыта схемам, а быть честным пограничником относится к вере и вероятностным событиям?
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От цікаво: а в 2013-му який флот був? А прикордоні морські катера? Навіть з врахуванням тих шести корит, які залишились в Новоозерній, на озері Донузав?

22 роки звизділи про незалежність, 22 роки ні копійки не вклали в модернізацію ні флоту, копійки виділялись на катера (в т.ч. будівництва Ленкузні) - і що ви хотіли? Ви хотіли в умовах війни побудувати боездатний проти параші український флот морської охорони?
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Ровно 243 года назад 4 июля, второй континентальный конгресс принял Декларацию Независимости США.
13 британских колоний в Америке обьявлялись Соединёнными штатами Америки.
Фактически, второй Континентальный конгресс взял на себя роль национального правительства в ходе войны за независимость США.

Сегодня День Независимости США.
82% корабельно-катерного складу Морської охорони морально застаріли, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 2302 ,
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ЗЕ вже встиг ..
При ПОПі такого не було!
🤣🤣🤣🤣
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Что значит "морально устарели"? Электронику можно докупить, вооружение Украина и сама может сделать.
Хотя, вот у Швеции можно заказать отличные корветы класса Висбю, в 5-й версии будет стоить в районе 350 миллионов каждый.
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Во пздбол, за 6 турецких нужных как бумажная закладка для электронной книги байракаров отвалили 67 лямов а типа на целый корвет 100 нету. Если этому пеньку письку в дверь зажать то уверен шо только Ужгородский и Львовский погранотряды за год на 2 корвета натрясут только на одних сигаретах
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почитал коменты ,вывод- зЕботы ****** !!! седня в ху..евом ха дали ******** фанам педофила шария ..о чюдо они тоже зЕботами оказались ..как то так
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82% корабельно-катерного состава Морской охраны морально устарели, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

.....зато 182 % кончазаспы помолодели ....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины82% корабельно-катерного состава Морской охраны морально устарели, - глава Госпогранслужбы Дейнеко
 
 
 
 
 
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