 82% корабельно-катерного состава Морской охраны морально устарели, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Нам необходимо развивать морскую охрану. У нас 82% корабельно-катерного состава морально устарели", - рассказал председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко
Дейнеко отметил, что стоимость одного корвета достигает 100 миллионов евро и Украина вряд ли сегодня может себе это позволить.
Председатель Госпогранслужбы надеется на помощь международных партнеров.
"У нас налажены отношения с нашими международными партнерами, в том числе, стратегическими. Например, недавно встречались с представителями Миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM). Помощь от стран-партнеров - это их добрая воля, надеюсь, мы можем рассчитывать на помощь, например, США, Канады, если они смогут поверить в то, что украинские пограничники могут быть честными и готовы прекратить схемы на государственной границе", - подчеркнул Дейнеко.
А тачанки у Махно !!!
Вполне логично. Флот удовольствие дико дорогое, и даже кацапы, при всех нефтедолларах, не замахиваются на что-то большее чем фрегаты (АПЛ правда строят, но то такое... ядерная триада по их логике должна присутствовать при любом раскладе).
чтобы сделать лучше ?
Или нахрена ты его выбрал ?
Слава ЗЕ!
Слава Велікому ЗЕ!
а свято место пусто не бывает.
если нормальные не хотят их занимать, то их занимают такие, как есть
А в Украине до сих пор ничего подобного нет!
ты - обыкновенный зебил
и, кстати, посредственность даже в своей профессии,
иначе не жаловался бы на жизнь
и не искал бы виновных в своём нищенстве
22 роки звизділи про незалежність, 22 роки ні копійки не вклали в модернізацію ні флоту, копійки виділялись на катера (в т.ч. будівництва Ленкузні) - і що ви хотіли? Ви хотіли в умовах війни побудувати боездатний проти параші український флот морської охорони?
13 британских колоний в Америке обьявлялись Соединёнными штатами Америки.
Фактически, второй Континентальный конгресс взял на себя роль национального правительства в ходе войны за независимость США.
Сегодня День Независимости США.
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При ПОПі такого не було!
🤣🤣🤣🤣
Хотя, вот у Швеции можно заказать отличные корветы класса Висбю, в 5-й версии будет стоить в районе 350 миллионов каждый.
.....зато 182 % кончазаспы помолодели ....