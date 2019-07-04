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 Политзаключенный Балух назвал обмен "единственным шансом выйти живым" из российской колонии

Украинский политзаключенный Владимир Балух заявил, что обмен является для него "единственным шансом выйти живым" из российской колонии.

Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Крым.Реалии.

"В сложившихся обстоятельствах я не вижу иного решения для себя, кроме как отстаивать свое право на жизнь свободного гражданина Украины радикальными методами. Посему я не намерен прекращать голодовку до выполнения моих требований, на что, как Вы понимаете, надежды никакой нет… Объективно, единственным шансом, выйти отсюда живим, считаю обмен", — написал Балух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политзаключенный Балух призвал не вмешиваться в деятельность его адвокатов

Источник: https://censor.net.ua/n3135804
 
 
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Мертвечука на обмін!
Бойків, шуфричів, новінскіх та іншу мерзоту під
сідницями Голов🐷 , та і його самого, але по
частинами!
🤗
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вона потрібні фуйлу як агенти впливу в Україні.
не більше. в рашку їх не запросять.
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Та зрозуміло-що 🍫 якось невпевнено відробляєш..😁
😁
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Давно пора отдать какую-нибудь сепарскую гнусь в обмен на Балуха.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолитзаключенный Балух назвал обмен "единственным шансом выйти живым" из российской колонии
 
 
 
 
 
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