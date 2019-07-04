 Политзаключенный Балух назвал обмен "единственным шансом выйти живым" из российской колонии

Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии.

"В сложившихся обстоятельствах я не вижу иного решения для себя, кроме как отстаивать свое право на жизнь свободного гражданина Украины радикальными методами. Посему я не намерен прекращать голодовку до выполнения моих требований, на что, как Вы понимаете, надежды никакой нет… Объективно, единственным шансом, выйти отсюда живим, считаю обмен", — написал Балух.

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