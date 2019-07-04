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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
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Все про:Медведчук (899) Седлецкая (49) Слуга народа (97)

 Кум Медведчука, "куратор" теневой продажи сигарет в киосках Киева Холодов баллотируется в ВР от "Слуги народа", - Седлецкая. ВИДЕО

Андрей Холодов - номер 22 в списке партии "Слуга народа". Формально он не фигурирует в сигаретном бизнесе, но на деле выступает "куратором" теневой продажи табачных изделий в столичных киосках.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Седлецкой, Холодов владеет поместьем в элитном районе Хитцинг в столице Австрии.

"Супругам Холодовых оно в 2013 году стоило 6 млн евро. По нынешнему курсу это 175 млн гривен. Находится в элитном районе Хитцинг. В 5 минутах пешком от имения Фирташа", - написала Седлецкая.

Кум Медведчука, куратор теневой продажи сигарет в киосках Киева Холодов баллотируется в ВР от Слуги народа, - Седлецкая 01
Кум Медведчука, куратор теневой продажи сигарет в киосках Киева Холодов баллотируется в ВР от Слуги народа, - Седлецкая 02

В сюжете проекта "Схемы" о "новых лицах" с сомнительным прошлым говорится, что Холодов проводит в Австрии много времени. По данным источников в Госпогранслужбе, в 2017 году он летал в Вену чуть ли не каждый месяц.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" знает о гражданстве РФ 99-го номера списка Соколова и примет окончательное решение по нему на съезде, - Разумков

Кроме того, Холодов связан с одиозным пророссийским политиком, кумом Путина Виктором Медведчуком. Жена Медведчука Оксана Марченко является крестной матерью детей Холодова.

Источник: https://censor.net.ua/n3135803
 
 
 Топ комментарии
 
А ха ха ха ха

зебики - это уже зашквар или только "с краечку"?
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http://nikvesti.com/news/politics/161533
Партии Зеленского и Медведчука в Николаеве зарегистрированы по одинаковому адресу и в одном кабинете

Партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа «За життя» зарегистрировали свои областные организации в Николаевской области по одинаковому адресу - офис №424 по проспекту Центральному, 67.
Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.
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ЕСЛИ ЭТОГО НЕ ГОВОРЯТ ПО Г+Г,

ЗНАЧИТ ЭТОГО НЕТ !!!
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Пипец, окончательно разрушили последний миф в голове зебилов. У них крышу сорвет. Еще друга и доверенного лица Зели Пальческого на каналах Медведчука они типа в упор "не замечали" и отгавкивались. А тут такая подстава, прямым текстом. Кум Медведчука, "куратор" тіньового продажу цигарок у кіосках Києва Холодов балотується у ВР від "Слуги народу", - Седлецька - Цензор.НЕТ 5391
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А ха ха ха ха

зебики - это уже зашквар или только "с краечку"?
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Да им пох Как говорят раз не ##раст , а второй - как первый раз 😀
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согласно избирательному списку ОПЗЖ в парламент баллотируются представители партии "Блока Петра Порошенко".
"В нем минимум треть - это представители Порошенко. В этом списке 11 представителей БПП buc.kim/d/4U5J8gICGInV?pub=link
Жуй и смотри не подавись
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следи за руками тупое

ОПЗЖ опубликовал список из 75 кандидатов. запомни цифру - семьдесят пять.

https://inforesist.org/kogo-oppoziczionnaya-platforma-za-zhizn-vedet-v-radu-spisok/
из них 11 (по словам "политолога" которого приводит твоя ссылка на униан бывшие члены БПП.

теперь задачка для третьего класса - какой процент от 75 составляет 11?
а главное - кто же эти таинственные "одиннадцать друзей порошенко"?
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"В нем минимум треть - это представители Порошенко. В этом списке 11 представителей БПП, "ночной мэр" Киева Столар и его люди, близкий к Авакову добробатовец Кива, а также мастера разговорного жанра
Это всего два человека приведеные по твоей ссылке на бененом ресурсе УНИАН Ну насчёт столара спорить не буду , просто не знаю , а вот кива точно рюкзакова песик , самого лучшего мента со слов кукловода зе Бени
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Да нет никаких зебиков. Есть пророссийская вата, которая уже два десятилетия голосует за кацапье. И есть хохлы-путинские полезные идиоты, которым кажется, что они лучше всех все понимают. Гетьманизм - это страшная болезнь украинцев, которая косит людей эпидемиями
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Кумовья мертветчука , бывшие члены партии рыгов , псы рюкзакова , граждане Израиля и кацапии Хороший список в депутаты у зе команды
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Не удивлюсь, если он дружбан азирова в Вене
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Лица все новее и новее...😀
Что сейчас начнете петь зебобики？какую песТню？
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скоріше на піаніно грати будуть, зуб даю!! ((
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Fesco, Burger King, аграрний бізнес, крохмальний заводік...
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Почему Коломойский помогает Путину: сенсационные факты

Экономический эксперт и аналитик Сергей Фурса прокомментировал скандальные заявления олигарха Игоря Коломойского об Украине и ультиматум Владимира Путина президенту Украины по Донбассу.

Коломойский: на Востоке внутренний гражданский конфликт, русские войска там - это нормально, войну разжигают американцы, конфликт не был инспирирован Россией.

Путин: буду говорить с Зеленским, когда он начнет прямые переговоры с сепаратистами, перестанет называть их сепаратистами и наконец признает, что это внутренний конфликт.

Богдан: надо просто дать им говорить на русском языке, и они успокоятся, и будем жить мирно. Зеленский? Коломойского так прижали американцы, что он теперь готов транслировать любую российскую пропаганду.

Просто у него нет выбора. И это понятно. Тут либо он уведет Украину в русский мир, либо Украина отведет его к прокурору. Причем американскому. И там он окажется не в Барышевском районном суде. И даже не шестом окружном административном. Порешать не выйдет.

А значит это дорога в один конец. Дорога, которая, конечно же не нравится олигарху. И ему очень хочется спрятаться. Спрятаться нынче от американского правосудия можно только в России, потому что после Израиля в Иран не поедешь. А Путину нужно снять санкции. А для этого нужно убрать Россию с повестки дня.

Сделать переговоры прямыми. И тогда это только гражданский конфликт в Украине. Из-за языка. И Россия тут уже не причём. И не имея другого пути Коломойский помогает Путину. Ничего личного, только бизнес.

В 2014 был врагом номер 1 для Путина, теперь - первый друг. И то и то - только бизнес.

В 2014 году это позволяло садится на потоки и выкачивать нефть, выводя деньги заодно из Привата, а теперь спасает его от наказания за грехи. И сейчас Коломойский так же активно продвигает план Путина-Медведчука, план капитуляции, как активно он играл роль патриота в 2014 году. Но его проблемы.

Наши же проблемы, что его словами говорит глава администрации президента. Простите, глава офиса президента. Который так или иначе повторяет тезисы, средние между высказываниями Путина и Коломойского. Очень близкий человек к президенту. И можно подумать, что так думает и президент. И тогда нас ждет трагедия. Потому что если он попытается реализовать этот план, то вспыхнет Майдан, которого еще не видели.

И удар по Украине будет очень сильный. Это выгодно Путину, которому надо дестабилизировать Украину. Это выгодно Коломойскому, которому «хоть трава не расти», но главное не улететь в США. Это не выгодно Зеленскому.

Но понимает ли он это, тоже вопрос. Мы этого не знаем. Мы не знаем, что в голове у Зеленского. Тем более, что во время выборов он сказал, что готов на мир «любой ценой» и ему плевать на его рейтинг. После выборов было много правильной коммуникации от него.

Но почему тогда глава офиса повторяет за Коломойским и Путиным? Почему глава офиса президента говорит, что выступления против Шария и Клюева это зло, одновременно с тем, что Коломойский в интервью говорит, что в режиме Януковича не было ничего плохого.

Означает ли это, что и люстрация была не нужна? Тест Коломойским - самый главный тест для Зеленского. И не только в связи с Приватбанком.

Путь, на который Коломойский толкает Зеленского, выгоден прежде всего Коломойскому. И Зеленский может по нему пойти. Как он уже послушался Коломойского, и назначил Богдана.

Как он уже послушался Коломойского, и начал встречаться с олигархами один на один, что вылилось в странные договоренности и точно не похоже на деолигархизацию.

Негативный результат по тесту Коломойского может нанести непоправимый ущерб экономике Украины, если Коломойскому дадут реализовать план по Приватбанку.

Негативный результат по тесту Коломойского может уничтожить украинскую государственность, если Коломойскому удастся продвинуть план Медведчука - Путина.

Какого следующего совета Коломойского послушается Зеленский? Что, из того, что говорит Коломойский, созвучно с тем, что думает Зеленский?
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и врагом фуйлу - коломойский никогда не был...
.прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина....(с)
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2051626265142314


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конкурент косюка по продаже курятины.
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Зебилы, что за дела? Вы же скулили, что люди Мертвечука у Пороха?
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Storm UA - Кум Медведчука, "куратор" теневой продажи сигарет в киосках Киева Холодов баллотируется в ВР от "Слуги народа", - Седлецкая - Цензор.НЕТ 7250

Товарищ Сталин!, - произошла чудовищная ошибка....(с)

Зе-гоблины не пробиваемые.....
Во первых они сепары - чем хуже для Украины, тем для них лучше
А кто не сепары, те тупые очень - убеждению фактами не поддаются... - им нужно предложить альтернативу Сватов... - бить на подсознательное...
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19 бецирк. дёблинг. венский гарлем, одна беднота. рядом каленберг. там козаки тоже принимали участие в обороне от турок. памятная табличка даже есть.
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зебликов из темы как ленка-бренд языком слизала
ни одного защитника сирых и убогих
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Да и зачем!?
Тупость проявляете када с собой общаєтєсь!
Прикольна пассматреть...
🤣🤣🤣
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Сколько зебилы визжали про Петю и Медведчука и тут вдруг...у ЗЕкловуна в партии кум того самого Медведчука---просто интересно шо зебилятня теперь заскавчат...Вангую шо Медведчук и его кум в Слуге УРода щас станут самыми большими друзьями и патритотами Украины и просто честнейшими людьми...
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Если убрать эту неприкосновенность то ні одне падло в Раду лізти не буде.
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Ничего удивительного...всякая шелупонь старается защитить свой бизнес,а в какой партии он будет находиться не имеет значения
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😁
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Тебе фанатичному ЗЕбилу конечно не имеет значения, ты и за ***** бы проголосовал и за Жириновского главное шоб они в Слугу Бабломойского вступили..с тобой то всё понятно, ты раб и холоп похлеще любого кацапа. А вот куму Медведчука разница есть 22 место в слуге Урода гарантировано проходное...
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но идут то от слуги урода. во какой пердиманокль
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це вже не партія, зе, а це вже лайно прокацапське!!!! зашквар!!
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Одноклеточные существа зря лижете зад парашенке ,он в Раду не войдёт ,а если там будет то его там будут просто пинать как Шухрича
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Зато кумовья Медвдечука вполне себе войдут в слуге УРода. Или что ЗЕбилятник кум Медведчука это уже хорошо??
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напиши про головного кума Медведчука - Офшоренка ... чи слабо ? Кум Медведчука, "куратор" теневой продажи сигарет в киосках Киева Холодов баллотируется в ВР от "Слуги народа", - Седлецкая - Цензор.НЕТ 433
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а что порошенко уже стал кумом медведчука? слушай - у пороха столько детей нет сколько вы ему кумовей рисуете
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а хто хрестив в церкві МП середнього сина вашого Хряка , не підкажеш ? Кум Медведчука, "куратор" тіньового продажу цигарок у кіосках Києва Холодов балотується у ВР від "Слуги народу", - Седлецька - Цензор.НЕТ 5816
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"Майдан виносив всіх ворогів України. Не робіть так, щоб виніс і вас" Родичі загиблих за свободу від бандитів і вбивць, які свого часу захопили Україну, зробили попередження Богдану, який зараз працює менеджером в офісі Зеленського.
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не пощастило порохнявим - занадто пізно тема вийшла - і "зраду" розігнати їм не вдасться ...))
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Главное что ты кацап ЗЕбил не против кума Медведчука в слуге Урода. ***** тебе уже родной папа, а кацапская армия твои братья. Уже ясно всё с вами ЗЕбилами..сепарня кремлёвкая...
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дякуючи вам і вашому п'ятирічному виттю про зраду , в нас знову все йде до Майдану.
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Они никак не допрут что выбираем из того что есть
И при всех этих кумах от кумов СН все равно лучшие

Потому что кум Медведчука лучше чем сам Медведчук ночами на Банковой и назначенный в переговорную группу
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Самое главное- ошибки вовремя исправлять.Думаю,списки поправят,а вот 5 лет катанья по ушам конченого гангстера,забившего Патриотами все СИЗО ,наживающегося на военных заказах,продавая их вдесятеро дороже для ВСУ ,никак забыть нельзя.Как быстро забыли Свинарчуков.Переписал вывеску партии,подкрасил фасад патриотичной риторикой и в дамках?
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ВО первых ЗЕбил кто тебе сказал что это ошибка? А во вторых ЗЕбил с чего ты взял что их исправят. Я вот утверждаю что вы ЗЕбилы приведёте это сепарское кодло в Раду с этими кумовьями Медвдечука..
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ЗеМедведчуки все уши прожжужали
Жу - жу - жу.
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а вот и будущий депутат от парти Зелемойского - Лизка Богуцкая. Воспоминания...Кум Медведчука, "куратор" теневой продажи сигарет в киосках Киева Холодов баллотируется в ВР от "Слуги народа", - Седлецкая - Цензор.НЕТ 7738
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А зачем сраться? Просто надо принять как должное: они все негодяи, без исключения. Нормальные в этом дерьме- Политике- просто не выживают. А ещё более нормальные- туда просто не лезут. Приняв это, как аксиому, сразу становится всё на свои места. Кстати, необходимость срача- тоже становится понятна.
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Наша команда прийняла Закон про мову, встановила квоти на радіо, встановила квоти про книговидавництво, забезпечила, щоб в Україні знімалися не "Свати", а "Кіборги", - заявив Петро Порошенко.
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и сразу все стали красивыми даже если не были такими от рождения, здоровыми, богатыми, счастливыми, поехали жить в Лондон чтобы тратить свои миллионы и размножаться как в раю и всё это благодаря Порошенко
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Там же чуть выше фсб- шная консерва написала когда все станут красивыми,здоповыми и багатыми.
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Ой, як же невдобно получилось, да, зелебобіки ? ))
Чи ви такі рішуче налаштовані набити гулі на грабельках Зеленського ?
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та в них методичка **************-ві все врете...
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партія Слуга Народу набере , як мінімум, 50% на виборах - натомість ПЕСики , не дивлячись на всю істерику соєвих , все одно і 5% не наберуть ! Кум Медведчука, "куратор" теневой продажи сигарет в киосках Киева Холодов баллотируется в ВР от "Слуги народа", - Седлецкая - Цензор.НЕТ 6942
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То шо ты чушка козломордлая за сепаров кума Медведчука уже все поняли...
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в нього зоряний час.
от от і вигукне на повні груди - путєн, ввєді !
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Кум кума ***** пхнеться в новиє зєльониє ліца.
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Хоть бы живую изгородь подрезал! Нищеброд!
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А чого ви дивуєтесь ? Яке населення така й еліта. Потрібен серйозний суспільний резонанс щоб цій потворі відмінили реєстрацію.
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Знайшла одного .Та по їхнім кандидатам серіал знімати
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКум Медведчука, "куратор" теневой продажи сигарет в киосках Киева Холодов баллотируется в ВР от "Слуги народа", - Седлецкая. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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