 Кум Медведчука, "куратор" теневой продажи сигарет в киосках Киева Холодов баллотируется в ВР от "Слуги народа", - Седлецкая. ВИДЕО

Об этом сообщила в Facebook журналистка Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Седлецкой, Холодов владеет поместьем в элитном районе Хитцинг в столице Австрии.
"Супругам Холодовых оно в 2013 году стоило 6 млн евро. По нынешнему курсу это 175 млн гривен. Находится в элитном районе Хитцинг. В 5 минутах пешком от имения Фирташа", - написала Седлецкая.
В сюжете проекта "Схемы" о "новых лицах" с сомнительным прошлым говорится, что Холодов проводит в Австрии много времени. По данным источников в Госпогранслужбе, в 2017 году он летал в Вену чуть ли не каждый месяц.
Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" знает о гражданстве РФ 99-го номера списка Соколова и примет окончательное решение по нему на съезде, - Разумков
Кроме того, Холодов связан с одиозным пророссийским политиком, кумом Путина Виктором Медведчуком. Жена Медведчука Оксана Марченко является крестной матерью детей Холодова.
Партии Зеленского и Медведчука в Николаеве зарегистрированы по одинаковому адресу и в одном кабинете
Партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа «За життя» зарегистрировали свои областные организации в Николаевской области по одинаковому адресу - офис №424 по проспекту Центральному, 67.
Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.
ЗНАЧИТ ЭТОГО НЕТ !!!
зебики - это уже зашквар или только "с краечку"?
"В нем минимум треть - это представители Порошенко. В этом списке 11 представителей БПП buc.kim/d/4U5J8gICGInV?pub=link
Жуй и смотри не подавись
ОПЗЖ опубликовал список из 75 кандидатов. запомни цифру - семьдесят пять.
https://inforesist.org/kogo-oppoziczionnaya-platforma-za-zhizn-vedet-v-radu-spisok/
из них 11 (по словам "политолога" которого приводит твоя ссылка на униан бывшие члены БПП.
теперь задачка для третьего класса - какой процент от 75 составляет 11?
а главное - кто же эти таинственные "одиннадцать друзей порошенко"?
Это всего два человека приведеные по твоей ссылке на бененом ресурсе УНИАН Ну насчёт столара спорить не буду , просто не знаю , а вот кива точно рюкзакова песик , самого лучшего мента со слов кукловода зе Бени
Что сейчас начнете петь зебобики？какую песТню？
Экономический эксперт и аналитик Сергей Фурса прокомментировал скандальные заявления олигарха Игоря Коломойского об Украине и ультиматум Владимира Путина президенту Украины по Донбассу.
Коломойский: на Востоке внутренний гражданский конфликт, русские войска там - это нормально, войну разжигают американцы, конфликт не был инспирирован Россией.
Путин: буду говорить с Зеленским, когда он начнет прямые переговоры с сепаратистами, перестанет называть их сепаратистами и наконец признает, что это внутренний конфликт.
Богдан: надо просто дать им говорить на русском языке, и они успокоятся, и будем жить мирно. Зеленский? Коломойского так прижали американцы, что он теперь готов транслировать любую российскую пропаганду.
Просто у него нет выбора. И это понятно. Тут либо он уведет Украину в русский мир, либо Украина отведет его к прокурору. Причем американскому. И там он окажется не в Барышевском районном суде. И даже не шестом окружном административном. Порешать не выйдет.
А значит это дорога в один конец. Дорога, которая, конечно же не нравится олигарху. И ему очень хочется спрятаться. Спрятаться нынче от американского правосудия можно только в России, потому что после Израиля в Иран не поедешь. А Путину нужно снять санкции. А для этого нужно убрать Россию с повестки дня.
Сделать переговоры прямыми. И тогда это только гражданский конфликт в Украине. Из-за языка. И Россия тут уже не причём. И не имея другого пути Коломойский помогает Путину. Ничего личного, только бизнес.
В 2014 был врагом номер 1 для Путина, теперь - первый друг. И то и то - только бизнес.
В 2014 году это позволяло садится на потоки и выкачивать нефть, выводя деньги заодно из Привата, а теперь спасает его от наказания за грехи. И сейчас Коломойский так же активно продвигает план Путина-Медведчука, план капитуляции, как активно он играл роль патриота в 2014 году. Но его проблемы.
Наши же проблемы, что его словами говорит глава администрации президента. Простите, глава офиса президента. Который так или иначе повторяет тезисы, средние между высказываниями Путина и Коломойского. Очень близкий человек к президенту. И можно подумать, что так думает и президент. И тогда нас ждет трагедия. Потому что если он попытается реализовать этот план, то вспыхнет Майдан, которого еще не видели.
И удар по Украине будет очень сильный. Это выгодно Путину, которому надо дестабилизировать Украину. Это выгодно Коломойскому, которому «хоть трава не расти», но главное не улететь в США. Это не выгодно Зеленскому.
Но понимает ли он это, тоже вопрос. Мы этого не знаем. Мы не знаем, что в голове у Зеленского. Тем более, что во время выборов он сказал, что готов на мир «любой ценой» и ему плевать на его рейтинг. После выборов было много правильной коммуникации от него.
Но почему тогда глава офиса повторяет за Коломойским и Путиным? Почему глава офиса президента говорит, что выступления против Шария и Клюева это зло, одновременно с тем, что Коломойский в интервью говорит, что в режиме Януковича не было ничего плохого.
Означает ли это, что и люстрация была не нужна? Тест Коломойским - самый главный тест для Зеленского. И не только в связи с Приватбанком.
Путь, на который Коломойский толкает Зеленского, выгоден прежде всего Коломойскому. И Зеленский может по нему пойти. Как он уже послушался Коломойского, и назначил Богдана.
Как он уже послушался Коломойского, и начал встречаться с олигархами один на один, что вылилось в странные договоренности и точно не похоже на деолигархизацию.
Негативный результат по тесту Коломойского может нанести непоправимый ущерб экономике Украины, если Коломойскому дадут реализовать план по Приватбанку.
Негативный результат по тесту Коломойского может уничтожить украинскую государственность, если Коломойскому удастся продвинуть план Медведчука - Путина.
Какого следующего совета Коломойского послушается Зеленский? Что, из того, что говорит Коломойский, созвучно с тем, что думает Зеленский?
.прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина....(с)
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2051626265142314
Товарищ Сталин!, - произошла чудовищная ошибка....(с)
Зе-гоблины не пробиваемые.....
Во первых они сепары - чем хуже для Украины, тем для них лучше
А кто не сепары, те тупые очень - убеждению фактами не поддаются... - им нужно предложить альтернативу Сватов... - бить на подсознательное...
Ко ко ко.
ни одного защитника сирых и убогих
Тупость проявляете када с собой общаєтєсь!
Прикольна пассматреть...
🤣🤣🤣
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😁
🤣🤣
И при всех этих кумах от кумов СН все равно лучшие
Потому что кум Медведчука лучше чем сам Медведчук ночами на Банковой и назначенный в переговорную группу
Жу - жу - жу.
Чи ви такі рішуче налаштовані набити гулі на грабельках Зеленського ?
от от і вигукне на повні груди - путєн, ввєді !