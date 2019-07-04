 Двое мальчиков утонули на озере Свитязь

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС области.

Так, сообщается, что дети пошли купаться на озеро без присмотра родителей.

"Около 18:30 (3 июля) на озере Свитязь в Шацком районе двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет пошли купаться без присмотра родителей и не вернулись. На поиск детей были направлены трое сотрудников отделения аварийно-спасательных работ поселка Шацк на моторной лодке "Шторм-400". Они и обнаружили тела погибших детей, жителей Львовской области", – говорится в сообщении.

По словам заместителя главного врача Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрея Абрамова, сначала из воды достали одного мальчика, потом - другого. "Они уже имели все признаки биологической смерти, но мы прибегли к реанимационным мероприятиям. Несмотря на 40-минутную реанимацию, детей спасти не удалось", - отметил Абрамов.

Врач со ссылкой на отца одного из мальчиков сообщил, что детей не было около часа. Они пошли купаться без ведома и присмотра взрослых.

В секторе коммуникации Главного управления Нацполиции в Волынской области добавили, что 35-летняя и 40-летний жители города Самбор Львовской области приехали на отдых на местную базу вместе с 9-летним сыном и племянником.

Следователи Шацкого отделения полиции по факту смерти детей начали уголовное производство по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.