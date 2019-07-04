 Россия постепенно увеличивает группировку войск на границе с Украиной, - замкомандующего штабом ООС Бондарь

Об этом в эфире Громадського заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь, информирует Цензор.НЕТ.

"Это и на харьковском направлении и сюда ближе к Мариуполю. Мы видим определенное развертывание", - сообщил генерал.

По его словам, это происходило постепенно, в течение всего времени конфликта на Донбассе.

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"Просто на начальном уровне, скажем, у них также возможности были ограничены. И за это время они построили и полигоны и места для расположения воинских частей, подразделений, расширили те составляющие, которые были до этого. Потому что это направление было не совсем угрожающим Российской Федерации, но сейчас они практически отстроили железную дорогу, которая уже не проходит через территорию Украины.

То есть они построили военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств, в том числе в отдельные районы", - пояснил Бондарь.

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