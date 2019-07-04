 Россия постепенно увеличивает группировку войск на границе с Украиной, - замкомандующего штабом ООС Бондарь

Об этом в эфире Громадського заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь, информирует Цензор.НЕТ.
"Это и на харьковском направлении и сюда ближе к Мариуполю. Мы видим определенное развертывание", - сообщил генерал.
По его словам, это происходило постепенно, в течение всего времени конфликта на Донбассе.
"Просто на начальном уровне, скажем, у них также возможности были ограничены. И за это время они построили и полигоны и места для расположения воинских частей, подразделений, расширили те составляющие, которые были до этого. Потому что это направление было не совсем угрожающим Российской Федерации, но сейчас они практически отстроили железную дорогу, которая уже не проходит через территорию Украины.
То есть они построили военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств, в том числе в отдельные районы", - пояснил Бондарь.
Журналісти наводять офіційні документи з австрійського реєстру нерухомості.
Маєток купили у 2013 році за 6 млн євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів і 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську. Дітей подружжя хрестила дружина кума Володимира Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко.
-Мендель,***** ти тупа,Оттава столиця Канади,От-та-ава!!!
-Чьо, слішком умниє, да? (проходе 15 хвилин)
-"Рішенням Баришівського районного суду постановляємо.Столицею республіки Канада з 04.07.2017 вважати місто Торонто.Рішення остаточне і оскарженню не підлягає"
-Підпись здєсь.
Ukr_Che @Ukr_Che 1 ч.1 час назад
Фейсбук Богдана сейчас
Справа с туповатым взглядом - Ленин
"Евросолидарность" ушла практически вся. Все, что вам надо знать о ПорохоМайдане. Барыга заплатил всего за пару часов
Цытата относительно этого "протеста", которая сделала мой день:
"Я, коли побачив луценчиху, на мітингу проти відміни люстрації, то так заверещав, що коти на кришу повистрибували.
Мародери ненажерливі.
І навіть примусив Зеленського покласти ті гроші від торгівлі на крові на офшорний рахунок!
пруф
epravda.com.ua/news/2018/11/22/642926/
24tv.ua/prezidentu_mozhna_vse_chomu_poroshenko_ne_viddaye_osobisti_bagatomilyonni_krediti_derzhavi_n1016375
І що ти цим хотів казати?
Слава Великому ЗЕ!
тобто виходить - попередня влада всі 5 років грала на руку окупантам ?