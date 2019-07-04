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 Политика Украины
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 Россия постепенно увеличивает группировку войск на границе с Украиной, - замкомандующего штабом ООС Бондарь

Россия продолжает наращивать группировку войск, которая размещается вдоль российско-украинской границы.

Об этом в эфире Громадського заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь, информирует Цензор.НЕТ.

"Это и на харьковском направлении и сюда ближе к Мариуполю. Мы видим определенное развертывание", - сообщил генерал.

По его словам, это происходило постепенно, в течение всего времени конфликта на Донбассе.

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"Просто на начальном уровне, скажем, у них также возможности были ограничены. И за это время они построили и полигоны и места для расположения воинских частей, подразделений, расширили те составляющие, которые были до этого. Потому что это направление было не совсем угрожающим Российской Федерации, но сейчас они практически отстроили железную дорогу, которая уже не проходит через территорию Украины.

То есть они построили военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств, в том числе в отдельные районы", - пояснил Бондарь.

Также читайте: За время оккупации Россия сосредоточила в Крыму более 30 тысяч военных, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/n3135801
 
 
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цікаво, а куди подівся хор пєтушарія, що виспівував тут цю «смєщную» мантру?
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Ну, вже як Денис Пи$#а сказав, то канєчьно..
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Сім'я Андрія Холодова, кандидата у нардепи за списком партії Слуга народу під номером 22, має у власності віллу в елітному районі Відня, повідомляють Схеми: корупція в деталях, передає Радіо Свобода.

Журналісти наводять офіційні документи з австрійського реєстру нерухомості.

Маєток купили у 2013 році за 6 млн євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів і 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську. Дітей подружжя хрестила дружина кума Володимира Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко.
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По версии хозяина ЗЕбилов Расиюшка и её солдаты просто выполняют итернациональный долг.
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Стрєлок Не дождьотєся‏ @Gorsha81 2 ч.2 часа назад
-Мендель,***** ти тупа,Оттава столиця Канади,От-та-ава!!!
-Чьо, слішком умниє, да? (проходе 15 хвилин)
-"Рішенням Баришівського районного суду постановляємо.Столицею республіки Канада з 04.07.2017 вважати місто Торонто.Рішення остаточне і оскарженню не підлягає"
-Підпись здєсь.

Россия постепенно увеличивает группировку войск на границе с Украиной, - замкомандующего штабом ООС Бондарь - Цензор.НЕТ 1933
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Круто! Справжній презедент! Слава ЗЕ!
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Посредине гле-то Лена
Справа с туповатым взглядом - Ленин
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плато путорана, край водопадов. водопад на канде.
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прЮфет оГРАБЛЕННіМ и отмародереннім кацапам ихним недофЮрерком трутинім ...
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А тим часом Бондар зі своїм безпосереднім начальником Хомчаком дають команди відводити війська і розбирати фортифікаційні укріплення. Воістину, ліва рука не знає, що робить права. Ну, Зєлі я не дивуюся. Той в армії не служив, автомата в руках не тримав. А ці мали б розуміти ситуацію. А якщо так, то або Зєлі не доповідають істинну ситуацію, або просто ведуть диверсійну роботу. Списувати на те, що просто дурня клеять не виходить. Дурні до таких зірок не досліджуються навіть попри протекцію.
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А вам 30 березня і 21 квітня, не приходило в голову, чому так скажено всі пропагндони працювали проти Порошенка?
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Хомчак ныкался в посадке, пока расстреливали колонны в Иловайске. Такие дела.
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Люди под Конституционным судом, которые были решительно настроены и ждали вердикта суда по закону о люстрации, спустя всего пару часов с начала акции, разошлись, так и не дождавшись новостей из КСУ.
"Евросолидарность" ушла практически вся. Все, что вам надо знать о ПорохоМайдане. Барыга заплатил всего за пару часов

Цытата относительно этого "протеста", которая сделала мой день:
"Я, коли побачив луценчиху, на мітингу проти відміни люстрації, то так заверещав, що коти на кришу повистрибували.

Россия постепенно увеличивает группировку войск на границе с Украиной, - замкомандующего штабом ООС Бондарь - Цензор.НЕТ 3278
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Команда «ЄC» зустрілася з головою КC. Ми донесли їй ті настрої, які панують зараз в суспільстві стосовно можливого скасування люстрації та декомунізації.Россия постепенно увеличивает группировку войск на границе с Украиной, - замкомандующего штабом ООС Бондарь - Цензор.НЕТ 5566
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барыга на камеры передавал свежепокрашенный металлолом, который уходил в утиль или в ремонт не доходя до фронта
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ОН ЗЕбил а это многое обьясняет, в том числе и его наглейшую брехню.
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ты гнусный провокатор. Если бы такое было на самом деле об этом уже знала бы вся Украина и трубили все вражеские голоса. Знал что у части зебилов с мозгами не порядок, но что они еще и враги, только догадывался
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Барига піарився і крав. З бюджету воюючої країни та у тієї ж армії. Вся та техніка відновлена за гроші українців.
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Барига вкрав 1,7 млрд грн з бюджету воюючої країни в особисті хвондіки себе улюбленого та морини.
Мародери ненажерливі.
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Барига разом із ахмєтки фінансував терористів з Ордила, купуючи у них вугілля за схемою Ротердам+. За ці гроші терористи вбивали та калічили наших вояків. Ганьба свій гниді, мародеру і зрадник і!
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Клятий Порошенко навіть примусив Патріота Зеленського наступного ж дня після інавгурації продати права на показ ;Слугі народа; російській компанії ;Яндекс;, забороненій в Україні.
І навіть примусив Зеленського покласти ті гроші від торгівлі на крові на офшорний рахунок!
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Ще 1,4 млрд.
24tv.ua/prezidentu_mozhna_vse_chomu_poroshenko_ne_viddaye_osobisti_bagatomilyonni_krediti_derzhavi_n1016375
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На цензоре козломордых как блох , на вшивой кошке .
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а, ну да, там же половина неполноценных, вот и дробь получается
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Не ! Слава ПетруРоссия постепенно увеличивает группировку войск на границе с Украиной, - замкомандующего штабом ООС Бондарь - Цензор.НЕТ 3791
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бедненький ЗЕбильчик, это ж тебе ещё 5 лет про Петю визжать усераца...береги силы..
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Тваринко, ти ж прекрасно знаєш, що це результат віддачі снайперської гвинтівки 12,7 мм...
І що ти цим хотів казати?
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Це результат отдачи " Джек Дэинилса "
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то йому Марися , за щось , по пиці дала Росія поступово збільшує угруповання військ на кордоні з Україною, - заступник командувача штабу ООС Бондар - Цензор.НЕТ 7002....виховувала мабудь ..))
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Порохобот, у нас тепер є справжній Гетьман, Патріот і Воїн!
Слава Великому ЗЕ!
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Слава батькові народів Луганди і Бамбасу - великому ЗЕ !
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Слава Кононенко и Свынарчукам , Ахметову слава !
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Я був порохоботом, але сьогодні подивився 4 сезони ;Слуги Народу; і тепер вірю Голобородьку більш ніж рідній матері!
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Да ти урод , шо ти смотрел и твои выводы не кого не интересуют . Ты шавка
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Чем больше будет укр.власть рассказывать как она хочет мира,тем больше будут наглеть руссихрюси и больше будет наших потерь на фронте.Может хватит сопли размазывать?Надо предупредить,что если не прекратятся острелы наших позиций,то после адекватной ответки получите статус оккупированной территории и полное преращение финансирования.
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а що - за 5 років окупації , вони такого статусу й досі не отримали ?!
тобто виходить - попередня влада всі 5 років грала на руку окупантам ?
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Так. Порохоботів тут як гівна.
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а мы отводим свои войска. Украинская линия Мажино будет по реке Днепр Россия постепенно увеличивает группировку войск на границе с Украиной, - замкомандующего штабом ООС Бондарь - Цензор.НЕТ 6416 ? Правда, господин Ze-Ze
Россия постепенно увеличивает группировку войск на границе с Украиной, - замкомандующего штабом ООС Бондарь - Цензор.НЕТ 9307
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Есть такая навозная муха - зе-зе называется .
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Там харашо.Не питають-хто,з ким,як,на кому...
Росія поступово збільшує угруповання військ на кордоні з Україною, - заступник командувача штабу ООС Бондар - Цензор.НЕТ 4260
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Передайте кто-нибудь этому соевому адмиралу, шо путен уже напал. Ещё 5 лет назад, если он не в курсе.
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Любой, кто говорит о мире с *********** до освобождения Крыма и части Донбасса - враг Украины. Вот так вы их и узнаете! Они все одинаковы и все "за мир" на любых условиях...
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А сейчас с *********** что? Каждый день поезд Киев-Москва ходит, это война?
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А я что где то когда то считал это зборище продажных политиков Украины элитой страны. В Москву не езжу и будь моя воля то выводил бы таких "ездоков" из поезда под пулемет, не говоря уже о полной изоляции **********, конфискациии всех кацапских активов и расстрела коллаборационистов...
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Диабет ?Росія поступово збільшує угруповання військ на кордоні з Україною, - заступник командувача штабу ООС Бондар - Цензор.НЕТ 435
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зекрысам пофиг-они счастливы, т к недоразвитые
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Та да , недоразвитость ощущается зебилами как счастье .
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