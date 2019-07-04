 В живущее без электричества Опытное на линии разграничения привезли генераторы. ФОТО

Об этом сообщили в Департаменте информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

"Жителям Опытного передали генераторы и горюче-смазочные материалы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в рамках рабочего визита заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин совместно с руководством Ясиноватской районной администрации с рабочей поездкой посетили жителей поселка Опытное.

Этот населенный пункт расположен непосредственно на линии разграничения вблизи Донецкого аэропорта, и из-за непрерывного ведения боевых действий и обстрелов со стороны российско-оккупационных войск большинство жителей Опытного покинули свои дома.

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До начала российской агрессии в селе проживали около 800 человек, сейчас остались только 38 человек. Вся инфраструктура и домовладения повреждены или полностью разрушены. В поселке полностью отсутствует электроэнергия, водоснабжение, газоснабжение и транспорт.

Встретить людей на улицах поселка почти невозможно, из-за боевых действий они вынуждены постоянно скрываться в подвалах своих домов.

"Сегодня мы предоставили жителям Опытного посильную помощь", - отметил заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин

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