 В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия.Информ.
"В госпиталь поступили пациенты с различными сроками получения травм. Некоторые военные получили ранения еще в 2018 году, остальные - в последние недели. Поэтому определена разная продолжительность лечения, необходимость в лечебных мероприятиях и реабилитации", - рассказали врачи.
Военнослужащие с тяжелыми ранениями, которые требуют оперативного вмешательства, будут размещены в травматологическом отделении, а также в отделении реанимации столичного госпиталя.
Бойцов которые нуждаются в комплексной медицинской реабилитации, направят в Ирпенский военный госпиталь. Сейчас идет второй этап медицинской реабилитации. Первый этап лечения прошел в Украинском научно-исследовательском институте протезирования, протезостроения и восстановления работоспособности в Харькове.
наталия @nataliya140114 1 ч.1 час назад
Люди, сделайте репост пожалуйста, новый борт с тяжело ранеными, прибыл в киевский госпиталь. За 10 дней у нас 37 раненых, убитые и раненые медики, вчера получили ранение 5 воинов, есть оооочень тяжёлые в реанимации! Боец, получивший вчера ранение умер в госпитале,ему оторвало ноги и руку.. Цена войны!! Бортом прилетели 11 воинов с ампутациями ног, среди них есть воины, которым по 21-23 года. Патриотов в интернете очень много, хотелось бы чтобы были и в реальности, война продолжается и нашим защитникам нужна наша поддержка! Значит,сдать кровь можно в центр госпитале Киева, https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya/videos/pcb.2414482578612856/2414480631946384/?type=3&theater …
Проводьте роботу серед електорату Зеленського.
В Краматорске пройдёт футбольный турнир памяти Стёпы Чубенко, ребёнка, зверски замучанного русскими боевиками за украинскую ленточку. Вспоминайте лицо Стёпы, когда услышите речи про прощение русских.
А тепер Зеля має провідати їх у лікарні, подивиться у вічі та розповисти їм про "приринення вогню" та "перемир'я з ворогом" . Слабо ЗеКОманда ??? Зробіть це разом!