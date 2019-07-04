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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих. ФОТО

4 июля в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" Минобороны самолетом из Харькова доставили 12 бойцов, которые получили ранения в районе проведения ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия.Информ.

В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих 01

"В госпиталь поступили пациенты с различными сроками получения травм. Некоторые военные получили ранения еще в 2018 году, остальные - в последние недели. Поэтому определена разная продолжительность лечения, необходимость в лечебных мероприятиях и реабилитации", - рассказали врачи.

В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих 02

Читайте: Во Львов из Днепра авиацией доставили 12 раненых военнослужащих, трое в тяжелом состоянии

Военнослужащие с тяжелыми ранениями, которые требуют оперативного вмешательства, будут размещены в травматологическом отделении, а также в отделении реанимации столичного госпиталя.

В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих 03

Бойцов которые нуждаются в комплексной медицинской реабилитации, направят в Ирпенский военный госпиталь. Сейчас идет второй этап медицинской реабилитации. Первый этап лечения прошел в Украинском научно-исследовательском институте протезирования, протезостроения и восстановления работоспособности в Харькове.

В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих 04

Также смотрите: Современный реабилитационный центр Next Step Ukraine для воинов с тяжелыми ранениями открылся в Ирпене. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3135799
 
 
 Топ комментарии
 
Скорейшего выздоровления !
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Пухнастий на 25% 🇺🇦 ⚓️‏ @UaArtem 2 июл.

В Краматорске пройдёт футбольный турнир памяти Стёпы Чубенко, ребёнка, зверски замучанного русскими боевиками за украинскую ленточку. Вспоминайте лицо Стёпы, когда услышите речи про прощение русских.

В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих - Цензор.НЕТ 7960
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Чуб так ты ведь полезный идиот калабрационалистов. Толку от их выздоровления если их Унылый скоморох отправит в тюрьмы гнить за преступления которые они не совершали?
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Полезній идиот колаборационистов - это именно ты, пытающийся на радость кремлю посеять в Украине хаос на ровном месте.
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Когда Унылый Клоун проводит политику реванша рашистких сил это не пустое место!
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Кто содержал Вилкулов и Боек , как своих противников на выборах . Наверно зеля .
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Так а чего их Скоморох не посадил? Даже больше того приблизил к себе и если бы не протест патриотических сил в том числе и ЕС Порошенко то даже одиозные враги типа Шария могли балотироваться в Раду!
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Подожди ! И ты сядешь , за неуплату налогов . Хотя , о чем я с козломордым .
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Ну да может быть и сяду как патриот Украины не даром Клюев говорит что будем убивать и сажать патриотов!
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Какую политику он проводит, придурок? Договаривается о поставках Канадой бронетехники Украине? Конечно, такая политика заставляет кремлядей вроде тебя визжать как резаных.
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Политику реванша рашистких сил. А что за бронетехника будет поставляться с Канады и сколько она будет стоить? Пока это вилами по воде писано даже не подписали протокола о намериниях!
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С Ленинской кузни , Петра Мародера , в разы дороже .
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Умом з 73,22% можна понять хіба що 19% чьотких сєпарофілів: Бойка, Вілкула, Маралова.......
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В спам животное .
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Так саме про неї, про ту якій кацапи виділяють кошти з власного бюджету на кіно про кдбшників.
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Робота « воінов інтернаціоналістов»...
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Добре що Зеленський незалежний від Коломойського!
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Ви ж не забувайте, що більша частина з 73,22%, сприймає Ваше висловлювання буквально...
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Не согласен. Сватов, со, квартал - они воспринимают, а сарказм, логику, факты - им не дано)))
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а ВСУ свои укрепления демонтируют...

В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих - Цензор.НЕТ 2516 наталия‏ @nataliya140114 1 ч.1 час назад
Люди, сделайте репост пожалуйста, новый борт с тяжело ранеными, прибыл в киевский госпиталь. За 10 дней у нас 37 раненых, убитые и раненые медики, вчера получили ранение 5 воинов, есть оооочень тяжёлые в реанимации! Боец, получивший вчера ранение умер в госпитале,ему оторвало ноги и руку.. В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих - Цензор.НЕТ 1895В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих - Цензор.НЕТ 1895В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих - Цензор.НЕТ 1895Цена войны!! Бортом прилетели 11 воинов с ампутациями ног, среди них есть воины, которым по 21-23 года. Патриотов в интернете очень много, хотелось бы чтобы были и в реальности, война продолжается и нашим защитникам нужна наша поддержка! Значит,сдать кровь можно в центр госпитале Киева, https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya/videos/pcb.2414482578612856/2414480631946384/?type=3&theater …
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Порохоботи прийдуть і так..
Проводьте роботу серед електорату Зеленського.
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Пухнастий на 25% 🇺🇦 ⚓️‏ @UaArtem 2 июл.

В Краматорске пройдёт футбольный турнир памяти Стёпы Чубенко, ребёнка, зверски замучанного русскими боевиками за украинскую ленточку. Вспоминайте лицо Стёпы, когда услышите речи про прощение русских.

В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих - Цензор.НЕТ 7960
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«Інтернаціоналісти» вбили бо «бандєровєц»...16 років...
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Швидкого одужання Захистникам.
А тепер Зеля має провідати їх у лікарні, подивиться у вічі та розповисти їм про "приринення вогню" та "перемир'я з ворогом" . Слабо ЗеКОманда ??? Зробіть це разом!
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Давно заметил , если над нами пролетают вертолёты , - это везут раненых . Через сутки об этом говорят в сми . В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих - Цензор.НЕТ 6940
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Одужання Воїнам України!!!!! смерть клятой рвсії!!!! щоб на расії земля палала!!!!
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Хрякоботы соивые всех мастей,соединяйтесь!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих. ФОТО
 
 
 
 
 
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