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Все про:Институт нацпамяти (193) ОУН (142) Польша (4809) Вятрович (206)

 "Польский институт нацпамяти сохраняет очень односторонний подход", - Вятрович об инициативе поляков о розыске свидетелей "геноцида, совершенного ОУН"

Институт национальной памяти Польши, объявивший поиски свидетелей "преступлений" ОУН-УПА против поляков на Волыни в годы Второй мировой войны, односторонне оценивает происходившее.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение агентству УНН выразил директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.

"Жаль, что и в этом следствии, и вообще в оценке польско-украинского конфликта польский институт нацпамяти сохраняет очень односторонний подход, говоря только о преступлениях против польского населения и замалчивая преступления, имевшие место против украинского населения", – сказал он.

Вятрович подчеркнул, что в польско-украинском конфликте "преступления имели место с обеих сторон".

"Обе армии совершали поступки, которые могут называться военными преступлениями, среди жертв этого конфликта были как украинцы, так и поляки", – отметил директор УИНП.

Он считает неправильным смотреть только на польские жертвы в этом конфликте.

Вятрович сообщил, что следствие относительно польско-украинского конфликта польский институт нацпамяти ведет уже несколько лет.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее комиссия по расследованию преступлений против польского народа Института Национальной Памяти Польши объявила о поисках пострадавших лиц и свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА".

Источник: https://censor.net.ua/n3135798
 
   
 Топ комментарии
 
заткните этого идиота,гадит Украине за бюджетные деньги,если его уволить без зарплаты он в Польшу поедет клубнику собирать и его все будет устраивать
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Вятрович правду говорит. Поляки зарвались. Но Украине никто не мешает расследовать преступления поляков на нашей территории за все исторические периоды и таких геноцидов наберется немало. Действуйте и предъявляйте, пока они не поймут, что дебилы и ковыряются в истории на руку Путину,который убил не так уж давно всю их власть под Смоленском.
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Польські банди звірстували на Волині, вбиваючи та грабуючи українців. Простим мирним українським селянам нічого не лишалося як брати до рук зброю та захищати своє майно та близьких від лядських катів та шкуродерів.
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заткните этого идиота,гадит Украине за бюджетные деньги,если его уволить без зарплаты он в Польшу поедет клубнику собирать и его все будет устраивать
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Вятрович правду говорит. Поляки зарвались. Но Украине никто не мешает расследовать преступления поляков на нашей территории за все исторические периоды и таких геноцидов наберется немало. Действуйте и предъявляйте, пока они не поймут, что дебилы и ковыряются в истории на руку Путину,который убил не так уж давно всю их власть под Смоленском.
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У каждой стороны своя правда ...просто нужно раскрывать секретные архивы ,изучать и выносить на публику для обсуждения и анализа трагедии тех лет
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Смотрю мадярский ты уже выучил , сейчас польский изучаешь Может нам ещё и перед ***** стать на колени ?
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А ви і так стоїте - за 5 років влада Хряка поставила Україну в 100% залежність від кацапських енергоносіїв - навіть вугілля ТАМ закуповуєте !
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А ти я дивлюся біжиш - тільки на місці (
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Вятрович правильно все робить - твердо відстоює найіональні інтереси України !
А заткнутись я краще порадив би тобі і тим, хто тобі лайки поставмв !
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Робить правильно только не на пользу самой Украине
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Он говорит правду, он защищает украинцев . Надо аналогично обратиться ко всем, кого выселила с собственных хат или сожгла дотла Армия Крайова при проведении операции «Висла «. Это был геноцид украинцев .
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армія крайова - це мерзотники і вбивці...прошу писати з малої букви...
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Полякам є чим пишатися , доки 1,5 млн нащадків бандерівців за недорого працюють на Польщу ..
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"За недорого"? Та невже? А в неньці "дорожче"?
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він не тебе мав на увазі.... колаборант не може бути бандерівцем і добре оплачується
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Вже всі повернулись. Зеля роздає всім з/п по 4000 евро.
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не всім - от порохофілам ніколи нічого не дадуть - навпаки , ще й додатковим податками їх обкладуть ...))
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и заставят заниматься убыточным бизнесом
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після квітня цього року - порохофільство це і є надзбитковий бізнес !..))
кажуть , вашому Хряку передвиборча компанія обійшлася майже в мільярд - таке бабло на вітер ... "Польский институт нацпамяти сохраняет очень односторонний подход", - Вятрович об инициативе поляков о розыске свидетелей "геноцида, совершенного ОУН" - Цензор.НЕТ 3585
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кажуть, шо зелемойський потратив три рублі на свою цілодобову безперестанну рекламу на тв
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нам не надо ничего "давать". мы ни у кого ничего не просим. Что нужно - берем сами, потому что не нищеброды.
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Ну і про мільйони "нащадків бандерівців" ти надто погарячкував. Перебільшив. Мільйони, може, й працюють. Але принаймні 95% з них не є нащадками бандерівців.
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оце ти полякам розкажеш ...
для них всі українці - нащадки бандерівців ... але ж , дійсно , шкода що це не так
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Уймись провокатор! Полякам плевать на твоего местечкового героя бандеру как и многим в Украине!
МНОГИМ! Запомни!
Лично мне вообще похрен кто это был и чем он занимался и главное зачем, потому как результата НЕТ!!!
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Когда хотят исторической справедливости, выгребают своё
Когда хотят посраться - обвиняют других

Имхо Вятрович это такой же продуманный проект по сливу Украины *****
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Вятрович - історик.... а твоє мичання, мокша, мало кому цікаве
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оо..да... в свое время с москвы тут такие историки в архивах так историю переписывали ого го!
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розумію, що польські гени роблять бурю в твоїй дупі, але Вятрович тут ні до чого
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чиста маніпуляція від вас...
уявіть історичні дебати навколо теперішньої війни років через 50..
кацапи напевно будуть наполягати, що це ми винні в конфлікті
ви пропонуєте з ними погодитись ? вигребсти свое в поисках исторической правдьі ?
здається мені, друг хутіна не вятрович, а ви..
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дама з дамбасу
вони всі бандерівців ненавидять..
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А ты Лала как хотела..
Вот Петруся обещает к 2025 году в ЕС и НАТО,а речи об ассоциации вообще нет и в помине
Шось это все напоминает советскую пропаганду о коммунизьме
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Ассоциацию ну торговую же подписали, по ней Петя и друзявочки в ЕС импортируют

А вот шагов по вступлению в НАТО и ЕС нет. У Пети все реформы - сплошные потемкинские деревни
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А куда деваться?
Старые постсоветские связи завяли и закрылись,а те,что остались дышут на ладан
С европой хоть какой то прогресс происходит,а с рашей полный отстой
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Мне политика Пети очень напоминает позицию Плахотнюка из Молдовы
Сценарий один в один

А так да, Европа неидеальна, но это как на выборах сейчас. Выбираем из того, что есть.
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Польські банди звірстували на Волині, вбиваючи та грабуючи українців. Простим мирним українським селянам нічого не лишалося як брати до рук зброю та захищати своє майно та близьких від лядських катів та шкуродерів.
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хахаха...
годами жили вместе все было нормально а тут вдруг банды... плять и откуда же они взялись?
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Вивчайте історію. Політика польської колонізації та пацифікації українського населення на Західноукраїнських землях. Відносний мир був там лише за часів Австрійського панування.
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польска од можа до можа - від балтійського до балтійського
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та и у белорусов у некоторых не все в порядке с головой
Вы только не смейтесь громко. Это вчерашний парад по случаю Дня Независимости в беларусском городе Лида.
Это уже какая-то шизофрения

"Польский институт нацпамяти сохраняет очень односторонний подход", - Вятрович об инициативе поляков о розыске свидетелей "геноцида, совершенного ОУН" - Цензор.НЕТ 2675
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А я наївний думав, що картонний танк замість голови - це межа.
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У вас обычно адекватное восприятие действительности, но в данном случае заметно незнание вопроса. Лукашенко перенес День независимости на 3 июля, совместив с Днем освобождения Минска. Он (как замшелый совок) начинает и увязывает историю Беларуси с СССР, а национальные символы, мову, настоящую дату принятия Декларации о суверенитете всячески затирает. Надеюсь вам сейчас стала понятна эта сценка времен Второй Мировой - конечно в духе СССР, т.е генеральной линии партии.
Но это не шизофрения - это бюджетники и "работники культуры"
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Правильно говорит - там погибло по нескольку десятков тысяч человек с каждой стороны.
Преступления были абсолютно взаимными.
Поляков погибло несколько больше, но это не значит, что считать нужно только погибших поляков.
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Может хватит ругаться и вспоминать прошлые методы борьбы между народами
Может надо просто уважать друг друга и двигаться вперед к новым вершинам
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потому что поляки 23 года платили полную стоимость комунальных тарифов,
пока укрАинцы дотировали всё подряд и обогревали улицу через открытые окна
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Ха,а сейчас что то изменилось что ли?как топили улицы так и топят только дороже в десять раз
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Та мы отстали от цивилизации лет на 300
То якась сказка
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Знаменна цифра, рівно стільки років ми були окуповані росією.
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чому ? бо відстоює історичну правду України ?
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- соєвий "бандерівець" це звучить прикольно ..))
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соевіе в кацапии жрут соевій шоколад,

а в Украине шоколад из какао.

ті приедь и убедись
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патамуша Ленина свалил !!!

а ті туда молиться ходило
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Як би то так..Але немає ніякої толерантості і
політикусу.. ІМХО...
Роздмухує ворожнечу...
Робив з поляками (у Мене вони унітаз мили)- нормальні
люди(на 90%%)..
Падлюк в любій нації вистачає..
На ЦН якесь розмноження 🐷🍫..
Та мають право до 21-го, а потім 🐷 вас
кине..😁
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Забув сказати:- Це історія!
І НЕ ТРЕБА танцювати на кістках героїв з нашої та їхньої
сторони..
Поляки теж саме казали..
Історію вятровичи і використовують для своїх🐷 цілей та добробуту!
Чого Німетчинну він не ганьбить?
Литовське Княжество?? Монголів та Татар за Іго??!
🤣🤣🤣
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Історію знати потрібно.
Поляків незадовільнили наші пошуки історичної правди.
Вони хочуть нав'язати нам своє бачення, а колись Польща була ворожою для нас країною і питання ці і досі болючі.
Візьми зараз рашку і Німеччину, наче і дружать і співпрацюють, але німці не забороняють кацапам і досі святкувати перемогу і бити фріців.
А ти хочеш наше минуле на догоду сусідам віддати. Манкурт і все.
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Я-ЗНАЮ!
Але , це вже історія!
Не купуй Мерсів нацистських!
Мертвим шана..
Живим -життя!
😁
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живим немає життя і не буде, поки не вивчать добре історію.
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Мертвих дешевше любити?!
Нюю, коли 🐷ни 🍫🍫🍬🍬підгодовують..
😁
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Німецціна не лазить по Україні і не шукає свідків геноциду українцями німецького народу
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Клавдіє, санітари знову добрі сьогодні.. але памперс на
ротику сама міняй..😁
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Конечно же, этот институт УЖЕ выяснил и опубликовал имена Всех своих "восточных братьев"?Кто хладнокровно , с чувством, с толком, с расстановкой перестрелял многие тысячи поляков. Многие сдались братьям сами, добровольно и всё такое. В Катыни, Медном...- безоружных, со связанными руками. В том числе лесников и почтальонов? Езджчичь поправне, панове - до четвёртого раздела.
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Більше нам би такиз Вятровичей в політиці ! А то звикли гнути голову перед москалями
та іншими сусідами !
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пис*еть не мешки ворочать! Что сделал Вятрович? Конечно кроме того что срач раздувает на две страны! В свое время такой срач раздул Хмельницкий, а потом БАЦ и продал всех казаков кацапам с потрохами, а типа тоже за украину ему "болело"!!!
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та ваще срач не надо раздувать,

надо делать то, что от тебя хотят.

вот зелемойский именно так и будет делать.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Польский институт нацпамяти сохраняет очень односторонний подход", - Вятрович об инициативе поляков о розыске свидетелей "геноцида, совершенного ОУН"
 
 
 
 
 
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