 "Польский институт нацпамяти сохраняет очень односторонний подход", - Вятрович об инициативе поляков о розыске свидетелей "геноцида, совершенного ОУН"

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение агентству УНН выразил директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.
"Жаль, что и в этом следствии, и вообще в оценке польско-украинского конфликта польский институт нацпамяти сохраняет очень односторонний подход, говоря только о преступлениях против польского населения и замалчивая преступления, имевшие место против украинского населения", – сказал он.
Вятрович подчеркнул, что в польско-украинском конфликте "преступления имели место с обеих сторон".
"Обе армии совершали поступки, которые могут называться военными преступлениями, среди жертв этого конфликта были как украинцы, так и поляки", – отметил директор УИНП.
Он считает неправильным смотреть только на польские жертвы в этом конфликте.
Вятрович сообщил, что следствие относительно польско-украинского конфликта польский институт нацпамяти ведет уже несколько лет.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее комиссия по расследованию преступлений против польского народа Института Национальной Памяти Польши объявила о поисках пострадавших лиц и свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА".
А заткнутись я краще порадив би тобі і тим, хто тобі лайки поставмв !
кажуть , вашому Хряку передвиборча компанія обійшлася майже в мільярд - таке бабло на вітер ...
для них всі українці - нащадки бандерівців ... але ж , дійсно , шкода що це не так
МНОГИМ! Запомни!
Лично мне вообще похрен кто это был и чем он занимался и главное зачем, потому как результата НЕТ!!!
Когда хотят посраться - обвиняют других
Имхо Вятрович это такой же продуманный проект по сливу Украины *****
уявіть історичні дебати навколо теперішньої війни років через 50..
кацапи напевно будуть наполягати, що це ми винні в конфлікті
ви пропонуєте з ними погодитись ? вигребсти свое в поисках исторической правдьі ?
здається мені, друг хутіна не вятрович, а ви..
вони всі бандерівців ненавидять..
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😁
Вот Петруся обещает к 2025 году в ЕС и НАТО,а речи об ассоциации вообще нет и в помине
Шось это все напоминает советскую пропаганду о коммунизьме
А вот шагов по вступлению в НАТО и ЕС нет. У Пети все реформы - сплошные потемкинские деревни
Старые постсоветские связи завяли и закрылись,а те,что остались дышут на ладан
С европой хоть какой то прогресс происходит,а с рашей полный отстой
Сценарий один в один
А так да, Европа неидеальна, но это как на выборах сейчас. Выбираем из того, что есть.
годами жили вместе все было нормально а тут вдруг банды... плять и откуда же они взялись?
Вы только не смейтесь громко. Это вчерашний парад по случаю Дня Независимости в беларусском городе Лида.
Это уже какая-то шизофрения
Но это не шизофрения - это бюджетники и "работники культуры"
Преступления были абсолютно взаимными.
Поляков погибло несколько больше, но это не значит, что считать нужно только погибших поляков.
Может надо просто уважать друг друга и двигаться вперед к новым вершинам
пока укрАинцы дотировали всё подряд и обогревали улицу через открытые окна
То якась сказка
а в Украине шоколад из какао.
ті приедь и убедись
а ті туда молиться ходило
політикусу.. ІМХО...
Роздмухує ворожнечу...
Робив з поляками (у Мене вони унітаз мили)- нормальні
люди(на 90%%)..
Падлюк в любій нації вистачає..
На ЦН якесь розмноження 🐷🍫..
Та мають право до 21-го, а потім 🐷 вас
кине..😁
І НЕ ТРЕБА танцювати на кістках героїв з нашої та їхньої
сторони..
Поляки теж саме казали..
Історію вятровичи і використовують для своїх🐷 цілей та добробуту!
Чого Німетчинну він не ганьбить?
Литовське Княжество?? Монголів та Татар за Іго??!
🤣🤣🤣
Поляків незадовільнили наші пошуки історичної правди.
Вони хочуть нав'язати нам своє бачення, а колись Польща була ворожою для нас країною і питання ці і досі болючі.
Візьми зараз рашку і Німеччину, наче і дружать і співпрацюють, але німці не забороняють кацапам і досі святкувати перемогу і бити фріців.
А ти хочеш наше минуле на догоду сусідам віддати. Манкурт і все.
Але , це вже історія!
Не купуй Мерсів нацистських!
Мертвим шана..
Живим -життя!
😁
Нюю, коли 🐷ни 🍫🍫🍬🍬підгодовують..
😁
ротику сама міняй..😁
та іншими сусідами !
надо делать то, что от тебя хотят.
вот зелемойский именно так и будет делать.