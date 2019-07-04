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 Политика Украины
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 Парламент следующего созыва может изменить решение об участии украинской делегации в ПАСЕ, - Минюст

Новоизбранный парламент, который будет формировать состав украинской делегации для участия в Парламентской ассамблее Совета Европы, определит, каким образом делегация будет принимать участие в работе Ассамблеи.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, передает Цензор.НЕТ.

"Новый парламент может принять другое решение, исходя из обстоятельств. То есть, это решение парламента, который формирует делегацию для участия в ПАСЕ и определяет, в каком объеме она участвует в этой работе", - ответил Петухов на вопрос, будет ли рекомендация комитета ВР по иностранным делам приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ распространяться и на следующий состав парламента.

При этом он добавил, что вопрос приостановления участия украинской делегации в сессии ПАСЕ до решения Венецианской комиссии является политическим.

Читайте на Цензор.НЕТ: МИД Польши в мае проголосовал за декларацию, которая открывала путь к возвращению РФ в ПАСЕ в июне: "Это решение было продиктовано поддержкой повышения эффективности Совета Европы"

"Есть часть, обязательная для нас, которую мы взяли на себя, исходя из членства, но есть и та часть, где мы можем принимать решения по объему нашего участия в работе в органах ПАСЕ. Сейчас уже отозвано приглашение мониторинговой миссии наблюдателей ПАСЕ на выборах. Это один из примеров. Их очень много, просто это не наша компетенция. Принимать решения должны или народные депутаты, если это касается работы ПАСЕ, или МИД - вообще по сотрудничеству с Советом Европы", - отметил Петухов.

Ранее Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до решения Венецианской комиссии.

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Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

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3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.

Источник: https://censor.net.ua/n3135796
 
 
 Топ комментарии
 
очевидно что слугам урода и их партнерам мертвечукам русня в ПАРЕ не мешает.
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Так точно і прінять решеніє о вступленіі в Тайожний Союз
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Очевидно что в таком случае надо так же выйти из ООН, потому что там тоже есть русня.
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Так точно і прінять решеніє о вступленіі в Тайожний Союз
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очевидно что слугам урода и их партнерам мертвечукам русня в ПАРЕ не мешает.
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Очевидно что в таком случае надо так же выйти из ООН, потому что там тоже есть русня.
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А вот и наглядний пример зебилов топящих за русню.
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Дело не втом есть где-то куры или нет. Когда ООН говорил, что выгонит Курятник из организации? из ПАСЕ кур вытеснили с условием вернуть полномочия после выполнения требований организации.Требования выполнены не были. О каком возвращении может идти речь, если организация себя уважает? Поэтому и такая реакця. А для нас это вопрос принципиальный.
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Очевидно, що вас не турбує те, що кацапи вбивають українців, віджали нашу територію, і не планують зупинятися
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Зебене русня нигде не мешает. Они ваще плохо понимают где находятся. То ли в рашке, то ли в квартале, то ли на дурке. Зебилы, вы сейчас в Украине -просто прививка от *уйла. Предыдущие прививки оказались слабоваты.
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Пусть будут прокляты те кто голосовал за клоуна!
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"Ширка" в следующей Раде будет целовать Путина в жопу и млеть от удовольствия.
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Примерньій состав ширки в студию, пожалуйста. Кто именно будет целовать х@йла по-вашему? Ну кроме Мертвого?
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Сопредседатели двухпартийной фракции (кокуса) сторонников Украины в Конгрессе США представили в среду проект резолюции, осуждающей решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении полномочий российской делегации. Это решение было раскритиковано большинством постсоветских государств, входящих в состав ПАСЕ.

Текст резолюции представили демократы Марси Каптур, Майк Квигли и республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Харрис.

«Решение Совета Европы о полном восстановлении права голоса России и диктатора Владимира Путина вызывает глубокую обеспокоенность, - говорится в совместном заявлении сопредседателей кокуса. - Россию совершенно справедливо изгнали из Совета Европы после злонамеренного вторжения... в Крым. Помимо того, что российские войска остаются в Крыму, Россия продолжает вести смертоносную войну в украинском Донбассе, а также проводит дестабилизирующие кампании по дезинформации по всему миру, подрывая демократические институты», - говорится в совместном заявлении конгрессменов.
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Порохолизы вангуйте все ярче и выразнее ,Пеца вас отблагодарит ,наверное
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За бабки в пасе продали все,честь,порядочность и добрососедство
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Наступні парламент і генпрокурор мають запроторити до в'язниці мародера і корупціонера петренка. Далі буде видно.
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парашенка с климкиным проморгали всё на свете. Сколько дыр после них ещё затыкать!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарламент следующего созыва может изменить решение об участии украинской делегации в ПАСЕ, - Минюст
 
 
 
 
 
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