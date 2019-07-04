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 "Putin go home", - украинцы в Риме протестовали против встречи папы Римского с Путиным. ФОТО

Представители украинской диаспоры устроили протест против визита Путина в Италию. Российский президент встречался с главой католической церкви и в том числе обсудил с ним ситуацию в Украине.

Манифестация представителей украинской диаспоры состоялась на площади Бокка делла Верити в историческом центре Рима, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Диктатор, который оккупировал часть независимого государства, не достоин такого приема на высоком уровне, как ему устраивает Италия. Выглядит все так, будто в Италии забыли, что в Европе идет война, а ее инициатором является именно Путин", - отметил во время выступления Олесь Городецкий, председатель Христианского общества украинцев Италии.

Он призвал итальянских политиков наконец проявить солидарность в отстаивании интересов Украины и призвать российского президента следовать букве международного права и вывести с Донбасса российские войска и оружие.

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Во время встречи, на которую Путин опоздал более чем на час, президент РФ и Папа Римский Франциск обсудили актуальные международные вопросы, в частности, Сирию, Украину и Венесуэлу, сообщает "Интерфакс-Украина".

Putin go home, - украинцы в Риме протестовали против встречи папы Римского с Путиным 01

Кроме того, президент и понтифик затронули тему экологии, а также "некоторые вопросы, значимые для жизни католической церкви в России", говорится в заявлении, зачитанном и.о. директора пресс-службы Святого престола Алессандро Джизотти.

Папа Франциск выразил "искреннее и невероятное удовлетворение" от встречи с Путиным, сообщает Джизотти.

Также на Цензор.НЕТ: Глава РПЦ Кирилл пожаловался Папе Римскому и ООН на вмешательство властей Украины в дела церкви

Президент России в четверг прибыл в Рим. Встреча с папой Римским стала первым пунктом его поездки. Затем Путин направился к президенту Италии Серджо Маттарелле.

Источник: https://censor.net.ua/n3135795
 
   
 Топ комментарии
 
Путин педофил,как многие католические священники,им есть о чем поговорить
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Так Папа обязан заботиться о грешниках и о их душах
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А как по мне , так этот Папа дюже комфортно себя чуйствует в компании путена . Кремлевские грошей подкинули Папе , теперь жить можна "Putin go home", - украинцы в Риме протестовали против встречи папы Римского с Путиным - Цензор.НЕТ 4566
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Путин педофил,как многие католические священники,им есть о чем поговорить
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Так Папа обязан заботиться о грешниках и о их душах
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A razve u putina Xy*la imeetca dusha, on ejo uze prodal djavolu...
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Депозит у ***** в Ватикані, а значить тануть запаси і Лошарик згорів невчасно
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Папа Франциск выразил "искреннее и невероятное удовлетворение" от встречи с Путиным. ничего личного, тока перепост. походу, дядя Вова превратился в фетиш вечерний молебен объявляется открытымИсточник: https://censor.net.ua/n3135795
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йа на портрет? дарил я дамам цветы, за шо они до сих мне благодарны....
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Лукашенко назвав дружбу з США одним з пріоритетів зовнішньої політики Білорусі,Фюрер с Кремля тоже любит говорить близко с Трампом
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Путин педофил,как многие католические священники,им есть о чем поговорить
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оплочено.
запостите,добродии,пикчу с ИХ с фильма Догма: "классный"(с)
дякую.
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Pedofili vsegda naidut opshtiji jazik... "Putin go home", - украинцы в Риме протестовали против встречи папы Римского с Путиным - Цензор.НЕТ 7956 (odin pupok ciluet, drugoi glava veri vkatoroi masova razkriti pedofili, nokotorix nesudjat po mesnim zakonam)
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У НАТО осталась только одна причина опасаться путинской армии и флота с их железяками. Они могут где угодно и когда угодно ***********, взорваться или затонуть, испортив экологию. Других причин опасаться нет. Ведь, именно в страны НАТО Путин 20 лет выводит украденные в РФ деньги.
(C)
@Hypecoum_
🤔
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Любовь любовью,а за сбитый самолёт и убийство украинцев нужно отвечать,даже пересадка мозга в новое тело не пасёт его,телу отдадут другой мозг(если говорить о вечном) "Putin go home", - украинцы в Риме протестовали против встречи папы Римского с Путиным - Цензор.НЕТ 7284
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Папа римський помиє ноги *****.
Нє, іду в батькову віру. Коран знаю ледь не напам'ять.
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по классике жанра, он бы ***** ноги ещё помыл.
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В Минске погибла женщина от осколка праздничного салюта. Еще 10 человек пострадали. Всё из-за некачественных снарядов, ЗАКУПЛЕННЫХ В РОССИИ.
И эти рукож@пы, у которых всё падает, взрывается, горит и тонет, сделали гиперзвуковую ракету 27 махов? Щаз.
(C)
@VALMICHEL7
🤔
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Как с умилением улыбается кардинал, глядя на *****. Фу, двуличные твари. А может он так смотрит, потому что между ними гомиков полно?
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Сатана поїхав до католиків? Це якось не по скрепно православному.....
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и в том числе обсудил с ним ситуацию в Украине,украденный у Украины Крым,а также любовь Фюрера к детям и домашним животным
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Putin go home", - украинцы в Риме протестовали против встречи папы Римского с Путиным. ФОТО
 
 
 
 
 
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