 ОБСЕ не может верифицировать разведение сил у Станицы Луганской, - заместитель командующего штаба ООС Бондарь

Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель командующего штаба штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь, информирует Цензор.НЕТ.

"СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено рамочным соглашениям", - сказал Бондарь.

По его словам, у украинских военных есть информация, что боевики отошли со своих позиций.

"Но есть определенные предостережения, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут, или получаса, или часа можно занять и, соответственно, снова продолжить обстрелы", - пояснил генерал-майор.

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По его словам, украинские военные начали разбирать свои фортификации.

"Мы показали добрую волю. И в том числе вчера, когда там был представитель, заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения", - заявил Бондарь.

Напомним, что разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

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2 июля в Минобороны сообщили, что в районе Станицы Луганской после заявления боевиков о выводе своих сил остаются группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.