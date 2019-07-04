 ОБСЕ не может верифицировать разведение сил у Станицы Луганской, - заместитель командующего штаба ООС Бондарь

Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель командующего штаба штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь, информирует Цензор.НЕТ.
"СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено рамочным соглашениям", - сказал Бондарь.
По его словам, у украинских военных есть информация, что боевики отошли со своих позиций.
"Но есть определенные предостережения, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут, или получаса, или часа можно занять и, соответственно, снова продолжить обстрелы", - пояснил генерал-майор.
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По его словам, украинские военные начали разбирать свои фортификации.
"Мы показали добрую волю. И в том числе вчера, когда там был представитель, заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения", - заявил Бондарь.
Напомним, что разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.
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2 июля в Минобороны сообщили, что в районе Станицы Луганской после заявления боевиков о выводе своих сил остаются группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.
Украинцам же отступать некуда - позади собственная земля
Украинские военнослужащие начали разбирать фортификационные сооружения, а российско-оккупационные войска оставили их не разобранными и, таким образом, могут продолжить обстрелы.Источник: https://censor.net.ua/n3135791
Подробно о предательстве...
Розведення сил в Станиці Луганській
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/2308983769167142/
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/23-00-01072019.html
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