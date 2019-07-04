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 ОБСЕ не может верифицировать разведение сил у Станицы Луганской, - заместитель командующего штаба ООС Бондарь

Украинские военнослужащие начали разбирать фортификационные сооружения, а российско-оккупационные войска оставили их не разобранными и, таким образом, могут продолжить обстрелы.

Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель командующего штаба штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь, информирует Цензор.НЕТ.

"СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено рамочным соглашениям", - сказал Бондарь.

По его словам, у украинских военных есть информация, что боевики отошли со своих позиций.

"Но есть определенные предостережения, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут, или получаса, или часа можно занять и, соответственно, снова продолжить обстрелы", - пояснил генерал-майор.

Читайте на Цензор.НЕТ: ОБСЕ зафиксировала отсутствие вооружения с обеих сторон в районе Станицы Луганской. ФОТО

По его словам, украинские военные начали разбирать свои фортификации.

"Мы показали добрую волю. И в том числе вчера, когда там был представитель, заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения", - заявил Бондарь.

Напомним, что разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

Также на Цензор.НЕТ: "Надеюсь, этот процесс будет дальше распространяться на всю линию разграничения", - Разумков о разведении войск

2 июля в Минобороны сообщили, что в районе Станицы Луганской после заявления боевиков о выводе своих сил остаются группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.

Источник: https://censor.net.ua/n3135791
 
 
 Топ комментарии
 
кому дурак ты показываешь добрую волю,??????????? бандитам стреляющим по медавтомобилям???????
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Хроника предательств Слуги чужого народа...

Украинские военнослужащие начали разбирать фортификационные сооружения, а российско-оккупационные войска оставили их не разобранными и, таким образом, могут продолжить обстрелы.Источник: https://censor.net.ua/n3135791
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Бондарь, а вы нормальный, что подставляете наших солдат под обстрелы врага из не разобранных укреплений? У вас мозги есть? Вам не кажется, что вы делаете преступление? Кто вам сказал так разводить войска? Фактически в одностороннем порядке. Вы на Путина работаете или на Украину? Пусть СБУ с этим разберется и с тем кто придумал это разведение.
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Порвать ватным тварям жопу-вот и всё разведение ! ОБСЕ не может верифицировать разведение сил у Станицы Луганской, - заместитель командующего штаба ООС Бондарь - Цензор.НЕТ 6634
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для начала порвать жопи тем кто за єто голосовал...
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а российско-оккупационные войска должны уйти запаребрик.
Украинцам же отступать некуда - позади собственная земля
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Та воно і попереду власне рідна земля. Аідступили-то саме з рідної землі. 😕
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кому дурак ты показываешь добрую волю,??????????? бандитам стреляющим по медавтомобилям???????
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Хроника предательств Слуги чужого народа...

Украинские военнослужащие начали разбирать фортификационные сооружения, а российско-оккупационные войска оставили их не разобранными и, таким образом, могут продолжить обстрелы.Источник: https://censor.net.ua/n3135791
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А что за история с русскими в форме СЦыКыКа?
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чтец - вот, если интересно...

Подробно о предательстве...

Розведення сил в Станиці Луганській

https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/2308983769167142/



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После слов на видео, о том что состав ОБСЕ- это большая часть рассейских офицеров- пропал интерес дальше слушать этих клоунов
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а Разумков так хоче по всій сірій зоні зробити. Кацапи вже радіють
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Зате бувалий бравий вояка для заспокоєння зебілів вжив модне слово "верифікація", яке має український відповідник - "підтвердження", або "погодження". Одним словом, ОБСЄ не може підтвердити відведення сил противником. А дещо раніше всі браві генерали в один зелений голос стверджували, що " наші не лише не відступили, але й поліпшили свої позиції". Такому Генштабу можна вірити? За минулі роки Генштаб привчив нас до того, що інформація є не лише вчасною, але й достовірною. При Хомчаку, вочевидь, такого не буде. Напевно є що приховувати. Тому будуть вводити кацапські стандарти секретності втрат.
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И тут враги нас перехитрили! Это когда-нибудь кончится? Собирайте обратно, торопыги.
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то есть зеля попиарился, разумков уже собрался перенести опыт "на весь Донбасс", а орки никуда не уходили? акуєнно... И словечко то какое верификация...
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Ты должен быть сильным , иначе зачем тебе быть . Живя рядом с Па Рашей .
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Нах такие игры в благородство, они могут слишком плохо закончиться.
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это предательство которое называется отводом своих сил со своей территории
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Ситуация возле н\п Станично-Луганское на 23-00 01.07.2019 г.

https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/23-00-01072019.html

все написано
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І чомусь серед усіх емоцій (ОБСЄ не може верифікувати розведення сил біля Станиці Луганської, - заступник командувача штабу ООС Бондар - Цензор.НЕТ 3851 ) немає здивування...
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Теж не розумію...
"Ніколи такого не було - і ось знову" (с)

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ не может верифицировать разведение сил у Станицы Луганской, - заместитель командующего штаба ООС Бондарь
 
 
 
 
 
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