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 Политика Украины, За рубежом
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 Туск, Юнкер и Могерини прибудут в Киев на саммит Украина-ЕС

21-й саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля. Стороны будут представлены на высшем уровне. Планируется подписать совместное заявление и ряд соглашений.

Об этом сообщили на сайте Европейского Совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Украину на саммите будет представлять Владимир Зеленский. Евросоюз - главы Европейского Совета Дональд Туск и Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер.

"На 21-м саммите Украина-ЕС в Киеве лидеры подтвердят прочность политических и экономических связей между ЕС и Украиной. Они также будут обсуждать перспективы отношений между ЕС и Украиной", - сказано в сообщении на сайте Европейского Совета.

Также в нем отмечается, что во время мероприятия ЕС "подтвердит свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и имплементации минских договоренностей".

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По информации МИД Украины, в саммите также примут участие верховная представительница ЕС по внешней политике и безопасности Могерини и еврокомиссар по политике соседства и расширения Йоханнес Хан. Во время саммита планируется обсудить широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а особое внимание будет уделено проблематике безопасности и обороны на фоне российской агрессии против Украины.

Как сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, предусмотрено, что по результатам саммита будет принято совместное заявление. В министерстве также сообщили, что во время саммита запланировано подписание соглашений о финансировании четырех программ. Они касаются антикоррупционной инициативы ЕС в Украине, программы технического сотрудничества на 2019 год, программы для Украины относительно расширения прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития, а также поддержки гражданского общества и культуры в Украине.

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Кроме того, планируется подписать дополнительное соглашение между Кабинетом министров Украины и Еврокомиссией о внесении изменений в соглашение о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для Востока Украины".

Саммиты Украина-ЕС происходят практически регулярно, начиная с 1997 года. Первый саммит Украина-ЕС состоялся в Киеве. С тех пор саммиты проводятся поочередно в украинской столице и, как правило, в одном из европейских городов. До сих пор саммиты не проводились только в 2012 и 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3135789
 
 
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Надо встретить этих перевёртышей и любителей ***** массовыми акциями протеста ! Туск, Юнкер и Могерини прибудут в Киев на саммит Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 1107
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наш Перзидент,выкусите кацапы и порохоьоты

Туск, Юнкер и Могерини прибудут в Киев на саммит Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 9888
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Уходящие политики, а как будут себя вести их преемники, пока предсказывать трудно. Туск вел себя очень достойно, Могерини и Юнкер тоже вполне прилично - но они общались с Турчиновым, Порошенко, Яценюком, Климкиным и Гройсманом. Вероятно будут пытаться на основе прежнего опыта понять разницу и прощупать, если ли сейчас в Киеве хотя бы кто-то, с кем есть смысл полезно общаться - и доложат впечатления своим преемникам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТуск, Юнкер и Могерини прибудут в Киев на саммит Украина-ЕС
 
 
 
 
 
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