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 Политика Украины
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Все про:Корбан (464) Порошенко (17639) Европейский суд по правам человека (614) УКРОП (154)

 "У вас есть время, чтобы компенсировать мне ущерб", - Корбан обратился к "заказчикам и исполнителям его преследования"

Экс-глава партии "УКРОП" Геннадий Корбан назвал людей которые по его мнению должны выплатить ему компенсацию вместо государства, после решения Европейского суда по правам человека в его пользу.

Об этом Корбан сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Процесс длился около четырёх лет. По всем пунктам ЕСПЧ признал мою правоту", - отметил экс-глава "УКРОПА".

Корбан сообщил, что подает жалобу в расширенную палату ЕСПЧ с тем, чтобы доказать политическое преследование его как лидера политпартии УКРОП на тот момент.

Он отметил, что намеренно не обращался за компенсацией, которую должно выплатить государство Украина, хотя это право за ним остается.

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"Обращаюсь лично к Порошенко, Грановскому, Кононенко и Шокину, как к заказчикам и исполнителям моего преследования. К людям, которые нанесли мне материальный, моральный и физический ущерб. Господа, у вас есть время, чтобы сделать мне предложение и компенсировать утрату. Не в порядке откупных, а вместо государства, которое вы использовали в личных целях для моей травли", - написал Корбан.

Напомним, в августе 2014 года Корбан, бывший тогда одним из лидеров партии УКРОП, стал подозреваемым по делу о захвате своего политического оппонента в качестве заложника.

В феврале 2015 года он стал подозреваемым по второму схожему делу. Позднее, в августе того же года, его обвинили в хищении средств благотворительного фонда. В октябре 2015 года Корбан стал обвиняемым по делу о телефонных угрозах члену избирательной комиссии.

Тогда же, в октябре 2015 года, правоохранители ворвались в его квартиру и задержали заявителя без ордера на арест, что являлось законной мерой в исключительных случаях. Корбан предстал перед судом 3 ноября, был отпущен и вновь немедленно задержан. До июня 2016 года он находился под арестом.

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Особое внимание ЕСПЧ привлекла серия инцидентов в декабре 2015 года. В ходе медицинского обследования 25 декабря врачи диагностировали у Корбана ишемическую болезнь сердца, гипертонический криз, острый коронарный синдром и нестабильную стенокардию. Была проведена немедленная операция, и больному установили два артериальных стента.

Тем не менее 26 декабря во время слушаний по делу Корбана, судья отверг протесты адвокатов и принял решение о принудительном приводе заявителя в суд, несмотря на состояние обвиняемого после перенесенной операции. Заявителя доставили в зал суда, где врачи отметили значительное ухудшение его состояния и необходимость длительного восстановления под надзором в больнице.

В марте 2016 года Корбан пошел на сделку со следствием и признал вину в первом похищении. Он был приговорен к условному сроку. Заявитель был отпущен на свободу под подписку о невыезде в июне того же года, а в сентябре 2017 года уголовное преследование политика по другим делам было прекращено.

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У вас есть время, чтобы компенсировать мне ущерб, - Корбан обратился к заказчикам и исполнителям его преследования 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135788
 
   
 Топ комментарии
 
для идиотов из команды гнусавого карлика разложу по полочкам

суд признал вину Украины не в том что этого рейдера преследовали а только в том что ему бедненькому по липовой справке не отложили суд. только в этом. так что он как был рейдером так им и остался. а эти его заявы - сотрясание воздуха для кормления зелектората тупых баранов
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Корбан..., а за Иловайск ты как ответишь?
https://newsonline24.com.ua/v-bryussele-podtverdili-odin-iz-vinovnikov-ilovajskoj-tragedii-gennadij-korban-video/

В БРЮССЕЛЕ ПОДТВЕРДИЛИ: ОДИН ИЗ ВИНОВНИКОВ ИЛОВАЙСКОЙ ТРАГЕДИИ - ГЕННАДИЙ КОРБАН.

"Обращаюсь к Порошенко, Грановскому, Кононенко и Шокину - у вас есть время, чтобы компенсировать мне ущерб", - Корбан - Цензор.НЕТ 7023
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Ветхий завет, Книга Исход: Принцип талиона. "У вас есть время, чтобы компенсировать мне ущерб", - Корбан обратился к "заказчикам и исполнителям его преследования" - Цензор.НЕТ 7032
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О, дратути! Еще один забытый еврей из небытия вылез!
Откуда вы только лезете?
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Корбана конечно хорошо развели и кинули, но за свои делишки он давно должен уже был сидеть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У вас есть время, чтобы компенсировать мне ущерб", - Корбан обратился к "заказчикам и исполнителям его преследования"
 
 
 
 
 
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