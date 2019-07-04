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 Политика Украины
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Все про:Корбан (464) Порошенко (17639) Европейский суд по правам человека (614) УКРОП (154)

 "Обращаюсь к Порошенко, Грановскому, Кононенко и Шокину - у вас есть время, чтобы компенсировать мне ущерб", - Корбан

Экс-глава партии "УКРОП" Геннадий Корбан предлагает Порошенко, Грановскому, Кононенко и Шокину выплатить компенсацию вместо государства, после решения Европейского суда по правам человека в его пользу.

Об этом Корбан сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Процесс длился около четырёх лет. По всем пунктам ЕСПЧ признал мою правоту", - отметил экс-глава "УКРОПА".

Корбан сообщил, что подает жалобу в расширенную палату ЕСПЧ с тем, чтобы доказать политическое преследование его как лидера политпартии УКРОП на тот момент.

Он отметил, что намеренно не обращался за компенсацией, которую должно выплатить государство Украина, хотя это право за ним остается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корбан выиграл дело против Украины в ЕСПЧ и планирует добиваться компенсации морального и материального ущерба

"Обращаюсь лично к Порошенко, Грановскому, Кононенко и Шокину, как к заказчикам и исполнителям моего преследования. К людям, которые нанесли мне материальный, моральный и физический ущерб. Господа, у вас есть время, чтобы сделать мне предложение и компенсировать утрату. Не в порядке откупных, а вместо государства, которое вы использовали в личных целях для моей травли", - написал Корбан.

Напомним, в августе 2014 года Корбан, бывший тогда одним из лидеров партии УКРОП, стал подозреваемым по делу о захвате своего политического оппонента в качестве заложника.

В феврале 2015 года он стал подозреваемым по второму схожему делу. Позднее, в августе того же года, его обвинили в хищении средств благотворительного фонда. В октябре 2015 года Корбан стал обвиняемым по делу о телефонных угрозах члену избирательной комиссии.

Тогда же, в октябре 2015 года, правоохранители ворвались в его квартиру и задержали заявителя без ордера на арест, что являлось законной мерой в исключительных случаях. Корбан предстал перед судом 3 ноября, был отпущен и вновь немедленно задержан. До июня 2016 года он находился под арестом.

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Особое внимание ЕСПЧ привлекла серия инцидентов в декабре 2015 года. В ходе медицинского обследования 25 декабря врачи диагностировали у Корбана ишемическую болезнь сердца, гипертонический криз, острый коронарный синдром и нестабильную стенокардию. Была проведена немедленная операция, и больному установили два артериальных стента.

Тем не менее 26 декабря во время слушаний по делу Корбана, судья отверг протесты адвокатов и принял решение о принудительном приводе заявителя в суд, несмотря на состояние обвиняемого после перенесенной операции. Заявителя доставили в зал суда, где врачи отметили значительное ухудшение его состояния и необходимость длительного восстановления под надзором в больнице.

В марте 2016 года Корбан пошел на сделку со следствием и признал вину в первом похищении. Он был приговорен к условному сроку. Заявитель был отпущен на свободу под подписку о невыезде в июне того же года, а в сентябре 2017 года уголовное преследование политика по другим делам было прекращено.

Читайте: В ЕСПЧ положительно оценили выполнение Украиной решений суда. Удалось закрыть 318 дел

Обращаюсь к Порошенко, Грановскому, Кононенко и Шокину - у вас есть время, чтобы компенсировать мне ущерб, - Корбан 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135788
 
 
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Не получится, он в полуслепом трасте "Обращаюсь к Порошенко, Грановскому, Кононенко и Шокину - у вас есть время, чтобы компенсировать мне ущерб", - Корбан - Цензор.НЕТ 8084
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Беня и Ко после выборов оторвутся на всю.
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Кто еще не загонял Пэтрыка в будку? "Обращаюсь к Порошенко, Грановскому, Кононенко и Шокину - у вас есть время, чтобы компенсировать мне ущерб", - Корбан - Цензор.НЕТ 3619
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придурок!.. это дом Суркиса, друга Фирташа и Каломойского!
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еще одно потерпевшее... сколько ж ворья посбегало из Украины
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Да щас, Пеця удавится чтобы даже одну гривну заплатить из своего кармана. А компенсацию по ЕСПЧ за действия Пети придется компенсировать из бюджета.
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Так ото ж! Жиди б'ються, а в українців чуби тріщать.
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Нарушала клика узурпировавшая после Майдана власть
А отдавать будут налогоплательщики

Петя не только пять лет дерибанил а и в будущее успел плюнуть
Надо срочно выбрать его ещё раз
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*Нарушала клика узурпировавшая после Майдана власть*
Методичку смени! Олин в один, что ***** и ко говорит!
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Петя въехал во власть на крови Небесной сотни и победы Майдана
А потом подгрёб всю власть под себя

Что говорит *****, не знаю. Сомневаюсь что ему есть дело до Небесной сотни и что он поддерживает Майдан.
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тупая курица. если бы петя подгреб всю власть под себя то он сейчас был бы президентом, ты бы сидела молча а половину местных зебиков вообще небыло бы видно и слышно.
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так она поверила что уже победила в реванше, но ведь гонг ещё не прозвучал.
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Олигарх Игорь Коломойский снова назвал войну России против Украины «внутренним гражданским конфликтом». Источник: https://censor.net.ua/n3135640
🤔
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так для него так и есть, он же бензин сепарам хотел продавать, чтоб тем было на чём ехать.
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"Майдан виносив всіх ворогів України. Не робіть так, щоб виніс і вас"
Родичі загиблих за свободу від бандитів і вбивць, які свого часу захопили Україну, зробили попередження Богдану, який зараз працює менеджером в офісі Зеленського.
(С)
@Mirotvorets_
🤔
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Очень умиляет,когда ворьё дерибанит между собой украденные у нас же бабки ... "Обращаюсь к Порошенко, Грановскому, Кононенко и Шокину - у вас есть время, чтобы компенсировать мне ущерб", - Корбан - Цензор.НЕТ 1998
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от беня маладец. ничо никому не может вернуть. гол как сокол. всё богатство пошло к бениной матери.
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Він вважає, що є винуваті в його утримані в СІЗО - нехай домагається розслідування, хто конкретно винуватий. Бо він називає винуватих на власний розсуд.
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для идиотов из команды гнусавого карлика разложу по полочкам

суд признал вину Украины не в том что этого рейдера преследовали а только в том что ему бедненькому по липовой справке не отложили суд. только в этом. так что он как был рейдером так им и остался. а эти его заявы - сотрясание воздуха для кормления зелектората тупых баранов
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этого чмиря задушил бы собственными руками, воровать у тех кто воюет за их жизнь, ненавижу эту мразь - посмотрите старые стенограммы, там есть и его пояснение а то что теперь ваши суды оправдывает бизнеспартнёров мерзавцев, увы, тогда начинает действовать законы но не те которые написаны на бумаге.
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Порошенко відкрив нову фабрику цукерок

Мародьору нема коли.. в нього 5-річний гешефт спрацював
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Корбан..., а за Иловайск ты как ответишь?
https://newsonline24.com.ua/v-bryussele-podtverdili-odin-iz-vinovnikov-ilovajskoj-tragedii-gennadij-korban-video/

В БРЮССЕЛЕ ПОДТВЕРДИЛИ: ОДИН ИЗ ВИНОВНИКОВ ИЛОВАЙСКОЙ ТРАГЕДИИ - ГЕННАДИЙ КОРБАН.

"Обращаюсь к Порошенко, Грановскому, Кононенко и Шокину - у вас есть время, чтобы компенсировать мне ущерб", - Корбан - Цензор.НЕТ 7023
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так поэтому и шум поднимается такой. не понятно что ли? и про политические преследования он не просто так ввернул
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что-то зеклоуны перестали называть Порошенко вальцманом?
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Жиди гризуться, а у хохлів чуби тріщать і жопи рвуться...
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А может потребовать чего-то от Супрун, она наверно тоже какая-то ветвь власти?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Обращаюсь к Порошенко, Грановскому, Кононенко и Шокину - у вас есть время, чтобы компенсировать мне ущерб", - Корбан
 
 
 
 
 
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