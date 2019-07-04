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 Политика Украины
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 "Требуем от власти обеспечить право граждан на волеизъявление", - партия Порошенко заявила об угрозе срыва выборов

Партия Петра Порошенко "Европейская Солидарность" считает, что решение Шестого апелляционного административного суда о проведении повторной пережеребьевки партий для внесения их в бюллетени имеет целью сорвать проведение досрочных выборов в Верховную Раду.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.

В сообщении отмечается: "До дня голосования осталось всего семнадцать дней. И, как сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, на сегодняшний день уже напечатано фактически 5,2 млн бюллетеней. Вместе с тем, мощности комбината "Украина" позволяют напечатать все бюллетени только за 22 дня.

Таким образом, решение Шестого апелляционного адмисуду фактически блокирует техническое обеспечение избирательного процесса.

"Европейская Солидарность" призывает Центральную избирательную комиссию обжаловать это решение, чтобы не допустить срыва парламентских выборов.

Также партия требует от власти обеспечить гражданам Украины их конституционное право на свободное волеизъявление".

Также читайте: Суд принял решение о новой жеребьевке номеров партий в избирательном бюллетене. ЦИК будет это обжаловать, - Слипачук

Источник: https://censor.net.ua/n3135785
 
   
 Топ комментарии
 
То, что такие уёбки как ты не успокаиваются и срут на форумах даже после проигрыша Пороха на последних выборах, только подтверждает тот факт что его партия - единственная отстаивающая интересы Украины. А пригожинские тролли и клинические имбецилы вроде тебя из ануса лезут, стараются даже теперь, когда уже протянули другого имбецила Зелю в презы. Смотри не перенапрягись тут, урод!
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Требование к самому себе. Это раздвоение личности, товарисчи. "Требуем от власти обеспечить право граждан на волеизъявление", - партия Порошенко заявила об угрозе срыва выборов - Цензор.НЕТ 3249
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сорвать выборы выгодно только мародёру ибо его люди сейчас на высоких постах.
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Поэтому эта мразотная партия и их синеносый вождь в Виннице людей пришедших с красными шарами,которых было очень много по сравнению с псами, свиньями,дебилами и мразотой называл и угрожал,когда вернется к власти то всез уничтожит?И нех удалять мой комментарий тварюки бешенные.Винница показала вашему уроду шоколадному,что о нем думает!
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что ты несешь тупая звезда? видео есть и как он к этим упоротым с шариками обращался и что говорил со сцены.
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самое не смешное - шо казлы в курсе...
а мы все в дурачках ходим....
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Збіговисько Ольгінсько-порошкового зброду. Волання і шмарклі по всёму цензорі.
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Всю зебильную ботоферму выгнали камменты спамить. Как же ЕС им мешает)
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Истерика, как признак неизбежного краха...
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В других новостях их нет, а только слово ЕС в названии и вся лахта гроздьми говнецо сифонит)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Требуем от власти обеспечить право граждан на волеизъявление", - партия Порошенко заявила об угрозе срыва выборов
 
 
 
 
 
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