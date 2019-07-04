 С начала суток 1 воин ранен, 2 получили боевые травмы, зафиксировано 16 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением артиллерии и минометов, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
- вблизи населенного пункта Опытное, с направления н.п. Веселого - из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- два раза возле Лебединского, с направления н.п. Ужовка - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- дважды на окраине Березового, с направлению Ясного и Докучаевска - из автоматических гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Пески, с направления н.п. Веселого - из миномета калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Водяного, с направления н.п. Пикузы - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
- вблизи Новгородского, с направления Горловки - из миномета калибра 120 мм;
- дважды неподалеку Крымского, с направления Красногвардейского и Донецкого - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм;
- два раза в районе населенного пункта Новотошковское, с направления Лозовского и Донецкого - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- возле Лугансого, с направления Калиновки - из миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем;
- на окраине Попасной, с направления Первомайска - из минометов калибра 120 и 82 мм;
- вблизи Пивденного, с направления шахты им. Гагарина - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Новолуганского, с направления н.п. Доломитное - из миномета калибра 82 мм.
Вследствие вражеских обстрелов 1 украинский военнослужащий ранен, двое получили боевые травмы. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.
Сегодня, 4 июля, скончался от тяжелых ранений полученных в ходе выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Марьинка старший солдат Эдуард Лобода.
3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Факты беспокоящего огня противника зафиксированы вблизи населенных пунктов Водяное, Опытное, Марьинка, Авдеевка, Лебединское, Новогригорьевка, Красногоровка,Зайцево, Травневе, Новолуганское, Пивденне, Попасна, Майорск, Новгородское и Крымское.
3 июля представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил раскрыли 7 краж, 2 мошенничества, 3 факта незаконного оборота огнестрельного оружия и 10 фактов незаконного обращения с наркотическими веществами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований РФ задержаны и переданы в правоохранительные органы 6 человек. Выявлено 16 административных правонарушений.
Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 19 тыс. человек и 2 300 транспортных средств. 18 800 человек и 2 200 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. 29 лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.
Про це пише BBC Україна, ссилаючись на доньку Цемаха, яка проживає на окупованій території, і адвоката затриманого Романа Гонтарєва.
Так, донька підтвердила журналістам факт затримання у його квартирі в Сніжному 27 червня, припустивши, що її батьком могли цікавитися через те, що саме біля Сніжного був збитий малайзійський "Боїнг".
Крім того, за словами адвоката, Цемаха доставили до Києва.
"28 червня доставлений до Києва, а 29 червня Шевченківський районний суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці", - зазначив адвокат.
Водночас представники українських органів влади не коментують інформацію стосовно Цемаха.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/4/7220043/
Нам всем интересно.....
Судя по твоему коменту полному смыслов и без ошибочной орфографии - ты работаешь в офисе уЗеленского, да?
Викрасти і вивезти звідти сепара це мission іmpossible. Якась лажа.
Плюс загальновідомі призначення в службу ЗР...