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 С начала суток 1 воин ранен, 2 получили боевые травмы, зафиксировано 16 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением артиллерии и минометов, - пресс-центр ОС

С начала суток враг 16 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции ВСУ с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи населенного пункта Опытное, с направления н.п. Веселого - из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • два раза возле Лебединского, с направления н.п. Ужовка - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • дважды на окраине Березового, с направлению Ясного и Докучаевска - из автоматических гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Пески, с направления н.п. Веселого - из миномета калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета;
  • вблизи Водяного, с направления н.п. Пикузы - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Надеюсь, этот процесс будет дальше распространяться на всю линию разграничения", - Разумков о разведении войск

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи Новгородского, с направления Горловки - из миномета калибра 120 мм;
  • дважды неподалеку Крымского, с направления Красногвардейского и Донецкого - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм;
  • два раза в районе населенного пункта Новотошковское, с направления Лозовского и Донецкого - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
  • возле Лугансого, с направления Калиновки - из миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем;
  • на окраине Попасной, с направления Первомайска - из минометов калибра 120 и 82 мм;
  • вблизи Пивденного, с направления шахты им. Гагарина - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новолуганского, с направления н.п. Доломитное - из миномета калибра 82 мм.

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Вследствие вражеских обстрелов 1 украинский военнослужащий ранен, двое получили боевые травмы. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Сегодня, 4 июля, скончался от тяжелых ранений полученных в ходе выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Марьинка старший солдат Эдуард Лобода.

3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Факты беспокоящего огня противника зафиксированы вблизи населенных пунктов Водяное, Опытное, Марьинка, Авдеевка, Лебединское, Новогригорьевка, Красногоровка,Зайцево, Травневе, Новолуганское, Пивденне, Попасна, Майорск, Новгородское и Крымское.

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3 июля представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил раскрыли 7 краж, 2 мошенничества, 3 факта незаконного оборота огнестрельного оружия и 10 фактов незаконного обращения с наркотическими веществами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований РФ  задержаны и переданы в правоохранительные органы 6 человек. Выявлено 16 административных правонарушений.

Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 19 тыс. человек и 2 300 транспортных средств. 18 800 человек и 2 200 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. 29 лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135784
 
 
 Топ комментарии
 
На відміну від тебе я маю роботу і великий стаж. Тому засунь свої поради у свою зелену дупу.
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Українські спецслужби внаслідок операції на території "ДНР" затримали колишнього "командира ППО" міста Сніжне Володимира Цемаха, який може фігурувати у справі по катастрофі MH17 на Донбасі.

Про це пише BBC Україна, ссилаючись на доньку Цемаха, яка проживає на окупованій території, і адвоката затриманого Романа Гонтарєва.

Так, донька підтвердила журналістам факт затримання у його квартирі в Сніжному 27 червня, припустивши, що її батьком могли цікавитися через те, що саме біля Сніжного був збитий малайзійський "Боїнг".

Крім того, за словами адвоката, Цемаха доставили до Києва.

"28 червня доставлений до Києва, а 29 червня Шевченківський районний суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці", - зазначив адвокат.

Водночас представники українських органів влади не коментують інформацію стосовно Цемаха.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/4/7220043/
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Українські спецслужби внаслідок операції на території "ДНР" затримали колишнього "командира ППО" міста Сніжне Володимира Цемаха, який може фігурувати у справі по катастрофі MH17 на Донбасі.

Про це пише BBC Україна, ссилаючись на доньку Цемаха, яка проживає на окупованій території, і адвоката затриманого Романа Гонтарєва.

Так, донька підтвердила журналістам факт затримання у його квартирі в Сніжному 27 червня, припустивши, що її батьком могли цікавитися через те, що саме біля Сніжного був збитий малайзійський "Боїнг".

Крім того, за словами адвоката, Цемаха доставили до Києва.

"28 червня доставлений до Києва, а 29 червня Шевченківський районний суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці", - зазначив адвокат.

Водночас представники українських органів влади не коментують інформацію стосовно Цемаха.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/4/7220043/
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не флуди. бабло зарабатівай на нормальной работе, а не постами на форумах.
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На відміну від тебе я маю роботу і великий стаж. Тому засунь свої поради у свою зелену дупу.
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ПаVло Ramirezz - расскажи про свою работу...

Нам всем интересно.....
Судя по твоему коменту полному смыслов и без ошибочной орфографии - ты работаешь в офисе уЗеленского, да?
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Сніжне ж під орками як його там затримали?
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Так існують розвідники, які досі ходять на їхню територію🤗
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Сніжне в глибокому тилу практично під кордоном.
Викрасти і вивезти звідти сепара це мission іmpossible. Якась лажа.
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Я колись розмовляв (не по інтернету) з таким розвідником. Він робив подібне, правда його списали після поранення. Виявляється, що професіонали можуть це зробити.
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Я не кажу що не можуть. Просто цінність цього кадра дуже сумнівна щоб задіяти такі сили.
Плюс загальновідомі призначення в службу ЗР...
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во блин! Я тоже как то разговаривал с одним таким в интернете!- так он мне сказал что он Наполеон Бонапарт Від початку доби 1 воїна поранено, 2 дістали бойові травми, зафіксовано 16 ворожих обстрілів, у т.ч. із застосуванням артилерії і мінометів, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 7735
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добавлю - і тихо роблять свою роботу, ризикуючи життям і не випинаючи свої заслуги
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Мені той розвідник розповідав застоломвже після поранення і відставкище у 2014 році.
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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но дроны турецкого производства Байрактар осуществляют неотвратимые удары возмездия
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток 1 воин ранен, 2 получили боевые травмы, зафиксировано 16 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением артиллерии и минометов, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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