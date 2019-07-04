 С начала суток 1 воин ранен, 2 получили боевые травмы, зафиксировано 16 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением артиллерии и минометов, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Опытное, с направления н.п. Веселого - из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

два раза возле Лебединского, с направления н.п. Ужовка - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

дважды на окраине Березового, с направлению Ясного и Докучаевска - из автоматических гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Пески, с направления н.п. Веселого - из миномета калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Водяного, с направления н.п. Пикузы - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Новгородского, с направления Горловки - из миномета калибра 120 мм;

дважды неподалеку Крымского, с направления Красногвардейского и Донецкого - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм;

два раза в районе населенного пункта Новотошковское, с направления Лозовского и Донецкого - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

возле Лугансого, с направления Калиновки - из миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем;

на окраине Попасной, с направления Первомайска - из минометов калибра 120 и 82 мм;

вблизи Пивденного, с направления шахты им. Гагарина - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского, с направления н.п. Доломитное - из миномета калибра 82 мм.

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Вследствие вражеских обстрелов 1 украинский военнослужащий ранен, двое получили боевые травмы. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Сегодня, 4 июля, скончался от тяжелых ранений полученных в ходе выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Марьинка старший солдат Эдуард Лобода.

3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Факты беспокоящего огня противника зафиксированы вблизи населенных пунктов Водяное, Опытное, Марьинка, Авдеевка, Лебединское, Новогригорьевка, Красногоровка,Зайцево, Травневе, Новолуганское, Пивденне, Попасна, Майорск, Новгородское и Крымское.

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3 июля представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил раскрыли 7 краж, 2 мошенничества, 3 факта незаконного оборота огнестрельного оружия и 10 фактов незаконного обращения с наркотическими веществами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований РФ задержаны и переданы в правоохранительные органы 6 человек. Выявлено 16 административных правонарушений.

Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 19 тыс. человек и 2 300 транспортных средств. 18 800 человек и 2 200 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. 29 лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.

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