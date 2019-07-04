 ЦИК разрешил Лещенко называться "Слугой народа"

На своем заседании в четверг ЦИК принял решение отклонить жалобу конкурентки Лещенко на выборах Анны Бондарь, которая протестовала против размещения на билбордах лозунга "Настоящий слуга народа", передает Цензор.НЕТ.

В своем объяснении Лещенко настаивал: "Жалоба Бондарь А.В. является необоснованной, содержит заведомо недостоверные сведения, противоречит нормам действующего законодательства, не соответствует требованиям закона по содержанию и форме жалобы, а также является проявлением злоупотреблений со стороны госпожи Бондарь своим правом подачи жалобы".

Лещенко, как кандидатом в народные депутаты в полном объеме и своевременно были выполнены все требования части шестой и седьмой статьи 69 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины". В частности, в течение установленного законом срока был подан в Центральную избирательную комиссию экземпляр каждого печатного материала предвыборной агитации, изготовленного за счет средств избирательного фонда кандидата в народные депутаты Украины; указанные печатные материалы предвыборной агитации содержат полный перечень необходимых сведений: сведения о заказчике этих материалов, организации, осуществившей печать, тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск.

Кроме того, употребление словосочетания "Настоящий слуга народа" в отношении Лещенко основано на том, что он является народным депутатом Украины, а каждый народный депутат Украины (а не только представитель / член определенной политической партии) обязан служить народу Украины.

"Быть слугой народа - это обязанность, которая прямо исходит из статуса каждого народного депутата, в том числе из статуса каждого беспартийного народного депутата. Настоящий слуга народа означает, что Лещенко в своей депутатской деятельности всегда старался действительно придерживаться основополагающего принципа депутатской деятельности - служить украинскому народу", - говорится в письменных объяснениях Лещенко, поданных в ЦИК по существу жалобы.

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