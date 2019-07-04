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 Политика Украины
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Все про:Лещенко (578) ЦИК (3167)

 ЦИК разрешил Лещенко называться "Слугой народа"

Кандидат в нардепы по округу в Подольском районе Киева Сергей Лещенко одержал победу в Центральной избирательной комиссии.

На своем заседании в четверг ЦИК принял решение отклонить жалобу конкурентки Лещенко на выборах Анны Бондарь, которая протестовала против размещения на билбордах лозунга "Настоящий слуга народа", передает Цензор.НЕТ.

В своем объяснении Лещенко настаивал: "Жалоба Бондарь А.В. является необоснованной, содержит заведомо недостоверные сведения, противоречит нормам действующего законодательства, не соответствует требованиям закона по содержанию и форме жалобы, а также является проявлением злоупотреблений со стороны госпожи Бондарь своим правом подачи жалобы".

Лещенко, как кандидатом в народные депутаты в полном объеме и своевременно были выполнены все требования части шестой и седьмой статьи 69 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины". В частности, в течение установленного законом срока был подан в Центральную избирательную комиссию экземпляр каждого печатного материала предвыборной агитации, изготовленного за счет средств избирательного фонда кандидата в народные депутаты Украины; указанные печатные материалы предвыборной агитации содержат полный перечень необходимых сведений: сведения о заказчике этих материалов, организации, осуществившей печать, тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск.

Кроме того, употребление словосочетания "Настоящий слуга народа" в отношении Лещенко основано на том, что он является народным депутатом Украины, а каждый народный депутат Украины (а не только представитель / член определенной политической партии) обязан служить народу Украины.

"Быть слугой народа - это обязанность, которая прямо исходит из статуса каждого народного депутата, в том числе из статуса каждого беспартийного народного депутата. Настоящий слуга народа означает, что Лещенко в своей депутатской деятельности всегда старался действительно придерживаться основополагающего принципа депутатской деятельности - служить украинскому народу", - говорится в письменных объяснениях Лещенко, поданных в ЦИК по существу жалобы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настоящий слуга народа я, а не парашютисты, которые пытаются под таким брендом попасть в парламент, - Лещенко о своих бордах в стилистике партии Зеленского. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3135783
 
 
 Топ комментарии
 
- Слущай, Гиви - мой доч виходит замуж за русского, у ниго такой странний и пошлий имя...
- Вах! Какой?!
- Дай-ка вспомныть... Э-э-э-э... Мэсье П*дор... нэт... Сэньор Гомосэк... нэт... э-э-э-э... А! Вспомныл - Сэр Гей!
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А по обличчю він справжній слуга народу.🤗
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А по обличчю він справжній слуга народу.🤗
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Бєня не слуга, а той, якому служать слуги🤗
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политическая проститутка намного хуже обычной. первая продаёт тело с тремя дырками, вторая - душу.....
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😁 Лєщенка просто зобов'язаний стати депутатом. Нє, ну що, справді у Польщу їхати? А там працювати треба в то не язиком. Але справа не в тому, а в тому, що серЛєщ - шельма ще та! 😁 Він прокатав посонів з "новими обличчями", як лохів! Красиво! І головне - у їхньому стилі. Думаю, посонам абідна, що жуть! 😁
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"Лещенко Сергій" треба писать па рускі і в останньому слові між складами дефіс.
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- Слущай, Гиви - мой доч виходит замуж за русского, у ниго такой странний и пошлий имя...
- Вах! Какой?!
- Дай-ка вспомныть... Э-э-э-э... Мэсье П*дор... нэт... Сэньор Гомосэк... нэт... э-э-э-э... А! Вспомныл - Сэр Гей!
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***
- я от синагоги...
- ааа, вы от еврейской общины?
- вах...слющай, зачем еврейской, зачем общины, ти Гоги знаещь? так я от сина Гоги!
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Хорошо хоть не "справжній раб божий"... А так на фото страшила и я б за такого уж точного не отдал бы свой голос...
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Хочу видеть всех этих Дубинских, Лещенко и Саакашвили в Раде, так как без них цирк будет не полным. Даже жаль, что Шария сняли. Он в этой команде смотрелся бы как влитой.ЦИК разрешил Лещенко называться "Слугой народа" - Цензор.НЕТ 7416
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чисто технически он бы не прошел и даже отнял бы пару голосов у слуг русскаго народу, но ради принципа гада нельзя было допускать
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Согласен. Он открытый сепар. Остальные, типа, инакомыслящие.
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Неужели в Голландии знают Свынарчуков ? ЦИК разрешил Лещенко называться "Слугой народа" - Цензор.НЕТ 8985
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А ты, пригоженский же узнал. Теперь вот сидишь под украинским прокси и изображаешь за копеечку - хотя без мозга у тебя не получается
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Так шо там со Свынарчуками в Голландии ? Дюже популярны
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А какая погодка сейчас в Голландии ? Не дует ? Ааа - аааааа
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Не нравится журналист Дубинский - голосуй на его округе за потужного реформатора Кононенко, почему нет.
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Я бы проголосовал за Кононенка. Любой лучше Дубинского, если это не рыг и не комуняка.
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электорат Пети это диагноз. Лучше пересмотри расследование "Схем" как Кононенко и Петя получили землю в Царском селе на Печерске бесплатно.
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кому Дубинский журналист тому и Моторола повстанец.
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Знову ця вічкаста повія вилізла. Подивишся ,- ну додік додіком)
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А Лещенко еще Еврооптимст или уже перекрасился ЦИК разрешил Лещенко называться "Слугой народа" - Цензор.НЕТ 7432
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А на гейпараде Лещенко был в этом году ЦИК разрешил Лещенко называться "Слугой народа" - Цензор.НЕТ 4272
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Вообще более гнойной Рады в Украине не было. Это будет настоящий шабаш нечисти.
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Так не голосуйте за нечисть, или заставляет кто? Странный народ...
Неужели не из кого выбрать не нечисть?
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" Да.... вот хреновина. Ну прямо карусель получается. Белые пришли - грабют, красные пришли - грабют. Ну куды крестьянину податься?.."
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"Лещенко в своей депутатской деятельности всегда старался действительно придерживаться основополагающего принципа депутатской деятельности - служить украинскому народу " - это, конечно, збрехав.

Но сам принцип запрещать всем то, что разрешаешь себе - симптоматично для ЗеКоманды.
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Пусть его сначала зарегистрируют. Это как назвать магазин "Конфета" а потом запрещать всем что либо называть конфетой.
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Лучше закаптить ЦИК разрешил Лещенко называться "Слугой народа" - Цензор.НЕТ 1646 .. В Полтавской обл есть городок , на берегу водохранилища , называется - Градяжск . Так вот , местные умельцы там так умеют каптить рыбу , мм-м пальчики оближешь . Нигде в Украине такой вкуснятины не встретишь . Говорят , ещё при совке , местный рыбсовхоз , снабжал своей продукцией даже космонавтов в Звёздном городке , и партийную элиту в мацькве и Киеве .
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Так багато "слуг народу"--скоро народу для слуг забракне
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Ги) сірожа настільки вонюче що навіть в слуги урода не беруть)
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А неплоха квартирка у слуги. Добавить ему денег?))))
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Бггг) вот кто с зебобой в идиотстве соперничать будет, а то казалось, что зекрысе равных в скудоумии нет
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Кончита Вурст хочет служить народу. ЦИК дал ей такую возможность. Да возрадуемся за убогую.
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А шож по мажоритарке в округах : - Это ж вообще пипец . Порошенковцы и Медведчуки ... .
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Вперше чую, щоб британці носили пейси, сер... ЦИК разрешил Лещенко называться "Слугой народа" - Цензор.НЕТ 3952
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Этот "слуга народа" пришедши в Раду простым журналистом, вдруг покупает в центре квартиру за пол миллиона долларов, дослужился, молодец, теперь наверное на ремонт в этой самой квартире хочет дальше народу "служить"
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Сразу пусть разрешит называться Зеленским и постить его фото на бигбордах
Шоп наверняка
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Яркий пример того, когда не взяли ни в один из список, поскольку слишком токсичный, но очень хочется в депутаты. Начинаешь костит под самые большие политические силы
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Бідний Сірьожа, нікуди не втовпився, а Зе поставили від себе близьку до Богдана людину, шанси нульові. Тому нема чого дьоргатись
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Еврооптимист перебежал в слугу народу. Хотя его гнилой душе скорее подходит Еврослуга
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