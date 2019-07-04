 "Если я могу хоть чем-то помочь миру, людям - почему бы этого не сделать? Даже имея только один палец, который у меня работает", - Дубишин рассказал, как стал волонтером. ВИДЕО

Антону Дубишину - 29 лет. Согласно прогнозам врачей, он не должен был дожить и до шести, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу "Би-би-си".
"Маме говорили: "Будет первая болезнь - он умрет в 5 лет. А потом в 10, а потом в 15... А мне уже 29", - рассказал Антон.
Отец оставил семью, когда Антону было 4. С тех пор в обычной многоэтажке он живет с мамой Натальей. Их квартира расположена на 13 этаже, лифт часто не работает. Но это - не повод замыкаться в четырех стенах, считает Антон.
"Я пошел один против правил, против законов системы. Что нужно сидеть дома, получать пенсию. Меня это не устраивает. Я не хочу сидеть дома. Я хочу ездить, я хочу жить полноценно. Я хочу приносить пользу людям", - говорит волонтер.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Ваша жизнь поменялась, но она продолжается. Я особенный парень, но помогаю детям и госпиталям", - неизлечимо больной волонтер Антон Дубишин обратился к раненным бойцам. ВИДЕО
Когда Антону было 14 лет, он думал о том, чтобы покончить с собой. Но не смог причинить боль родным людям. Теперь он рассказывает об этом людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах - воспитанникам детских колоний и клиентам центров реабилитации наркозависимых. В поездках в подобные учреждения Антона сопровождает мама.
"Мы знаем, что нужно помогать. Оттого у нас находится энергия, находится какое-то стремление идти вперед, переступать все барьеры и помогать ближнему своему", - говорит Наталья Дубишина.
Антон мечтает вместе с мамой доехать аж до линии фронта. А пока этого не случилось, часто навещает ветеранов в Киевском военном госпитале. Он призывает их не впадать в отчаяние. А созданная Антоном общественная организация "Ты - особенный" помогает бойцам продуктовыми наборами.
"Был случай, когда была нужна бензопила хлопцам на фронте. Чтобы утеплять блиндажи. Я купил за свою пенсию. 1300. Передал с волонтерами", - вспоминает Антон.
"Смысл жизни - в самой жизни, потому что это самый большой дар... Как бы ни было тяжело, нужно идти вперед, несмотря ни на что", - считает Антон.
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борт с тяжело ранеными, прибыл в киевский госпиталь. За 10 дней у нас 37 раненых, убитые и
раненые медики, вчера получили ранение 5 воинов, есть оооочень тяжёлые в
реанимации!Боец, получивший вчера ранение умер в госпитале,
ему оторвало ноги и руку.. 😪😢🙁Цена войны!!Бортом прилетели 11 воинов с ампутациями
ног, среди них есть воины, которым по 21-23 года. Патриотов в интернете очень много,
хотелось бы чтобы были и в реальности, война продолжается и нашим защитникам
нужна наша поддержка! Значит, сдать кровь можно в центр госпитале Киева, Госпитальная 18, центр крови работает с
9-12, понедельник-четверг. Остальные потребности, очень нужны соки, вода,
йогурты, это уходит в больших кол-вах. Так же колбаса, сыр, овощи для
бутербродов. Нужен сахар, конфеты, кофе и чай. Из
одежды футболки, шорты.Из лекарств дексалгин и кетанов(
обезболивающее в ампулах) По мере возможностей, мы передаём на ирпенский
госпиталь и отсылаем посылки на передовую. Мы находимся в отделении травматологии,
в столовой и палатах, не на складе. Пишите в личку по вопросам, тел не даю,
потому что звонят сепары. Пока многие на морях и отдыхе, наши
ребята отдают свои жизни. Спасибо всем кто не устал и помогает.
Карта 4627 0551 5008 4795 моя, Ветвицкая
Наталья( Юсупова), приват
https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya/videos/pcb.2414482578612856/2414480631946384/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDHN-OqxtOlkGAdirBfkBQFCq4nQ1Ioc7Cvv6NCGvlkD-rstDhyVB337BxiCK91Lu5cY-J4q9K2AFf3
Не зная ничего о нем...(про Украину)
хотя "не знала" - это для дураков.....(запасает.ся спихами и солями.... солью!)
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Якщо ти нарікаєш на життя,
Тобі здається, що усе погано…
Згадай - на цьому світі є дитя,
Яке ніколи не побачить мами!
Можливо, ти сумуєш що хвилини,
Тебе тривожать болісні думки?
Згадай - що десь на світі є людина,
Яка живе без ніг, або руки.
Якщо тобі буває часом тяжко,
Дірявлять душу сірі почуття
Згадай - що десь маля, неначе пташка
В важкій хворобі б'ється за життя!
Якщо буває ліньки щось робити,
Тоді лише задумайся на мить -
Хтось все життя лиш мріє говорити,
Комусь цей світ побачити кортить!
Якщо тебе обурюють проблеми,
Тоді подумай щиро, без вагань -
Скільки людей випрошують у неба
Хоча би день прожити без страждань!!!
Руслана Дудич