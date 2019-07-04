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 Общество
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Все про:инвалиды (284) волонтеры (1903) Дубишин Антон (3) инвалидность (4)

 "Если я могу хоть чем-то помочь миру, людям - почему бы этого не сделать? Даже имея только один палец, который у меня работает", - Дубишин рассказал, как стал волонтером. ВИДЕО

Антон Дубишин живет с диагнозом "спинальная амиотрофия" и может управлять только указательным пальцем на левой руке. Он помогает бойцам на фронте и детям из прифронтовых территорий. Антон ездит в детские колонии и центры реабилитации наркозависимых. А кроме этого, мечтает побывать на фронте.

Антону Дубишину - 29 лет. Согласно прогнозам врачей, он не должен был дожить и до шести, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу "Би-би-си".

"Маме говорили: "Будет первая болезнь - он умрет в 5 лет. А потом в 10, а потом в 15... А мне уже 29", - рассказал Антон.

Отец оставил семью, когда Антону было 4. С тех пор в обычной многоэтажке он живет с мамой Натальей. Их квартира расположена на 13 этаже, лифт часто не работает. Но это - не повод замыкаться в четырех стенах, считает Антон.

"Я пошел один против правил, против законов системы. Что нужно сидеть дома, получать пенсию. Меня это не устраивает. Я не хочу сидеть дома. Я хочу ездить, я хочу жить полноценно. Я хочу приносить пользу людям", - говорит волонтер.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Ваша жизнь поменялась, но она продолжается. Я особенный парень, но помогаю детям и госпиталям", - неизлечимо больной волонтер Антон Дубишин обратился к раненным бойцам. ВИДЕО

Когда Антону было 14 лет, он думал о том, чтобы покончить с собой. Но не смог причинить боль родным людям. Теперь он рассказывает об этом людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах - воспитанникам детских колоний и клиентам центров реабилитации наркозависимых. В поездках в подобные учреждения Антона сопровождает мама.

"Мы знаем, что нужно помогать. Оттого у нас находится энергия, находится какое-то стремление идти вперед, переступать все барьеры и помогать ближнему своему", - говорит Наталья Дубишина.

Антон мечтает вместе с мамой доехать аж до линии фронта. А пока этого не случилось, часто навещает ветеранов в Киевском военном госпитале. Он призывает их не впадать в отчаяние. А созданная Антоном общественная организация "Ты - особенный" помогает бойцам продуктовыми наборами.

"Был случай, когда была нужна бензопила хлопцам на фронте. Чтобы утеплять блиндажи. Я купил за свою пенсию. 1300. Передал с волонтерами", - вспоминает Антон.

"Смысл жизни - в самой жизни, потому что это самый большой дар... Как бы ни было тяжело, нужно идти вперед, несмотря ни на что", - считает Антон.

Также на Цензор.НЕТ: "Испытываю войну на Донбассе как собственную боль" - капеллан армии США Вестфолл

Источник: https://censor.net.ua/n3135781
 
   
 Топ комментарии
 
св'ята людина. Кожний раз, коли ти вважаєш, що тобі погано згадай, про оцю дитину
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Хотілося б, щоб кожен, хто думає, що йому важко, подивився б на цього хлопця
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держись, братик! сильные духом заслуживают уважения
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св'ята людина. Кожний раз, коли ти вважаєш, що тобі погано згадай, про оцю дитину
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держись, братик! сильные духом заслуживают уважения
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Наталія Юсупова2 год · Люди, сделайте репост пожалуйста, новый
борт с тяжело ранеными, прибыл в киевский госпиталь. За 10 дней у нас 37 раненых, убитые и
раненые медики, вчера получили ранение 5 воинов, есть оооочень тяжёлые в
реанимации!Боец, получивший вчера ранение умер в госпитале,
ему оторвало ноги и руку.. 😪😢🙁Цена войны!!Бортом прилетели 11 воинов с ампутациями
ног, среди них есть воины, которым по 21-23 года. Патриотов в интернете очень много,
хотелось бы чтобы были и в реальности, война продолжается и нашим защитникам
нужна наша поддержка! Значит, сдать кровь можно в центр госпитале Киева, Госпитальная 18, центр крови работает с
9-12, понедельник-четверг. Остальные потребности, очень нужны соки, вода,
йогурты, это уходит в больших кол-вах. Так же колбаса, сыр, овощи для
бутербродов. Нужен сахар, конфеты, кофе и чай. Из
одежды футболки, шорты.Из лекарств дексалгин и кетанов(
обезболивающее в ампулах) По мере возможностей, мы передаём на ирпенский
госпиталь и отсылаем посылки на передовую. Мы находимся в отделении травматологии,
в столовой и палатах, не на складе. Пишите в личку по вопросам, тел не даю,
потому что звонят сепары. Пока многие на морях и отдыхе, наши
ребята отдают свои жизни. Спасибо всем кто не устал и помогает.

Карта 4627 0551 5008 4795 моя, Ветвицкая
Наталья( Юсупова), приват
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Хотілося б, щоб кожен, хто думає, що йому важко, подивився б на цього хлопця
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Дайте парню стрельнуть в ублюдочных сепаро-кацапов! Один палец у Человека есть, чтобы нажать на курок и принести пользу Людям.
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Ты осталась с ним вдвоем,
Не зная ничего о нем...(про Украину)
хотя "не знала" - это для дураков.....(запасает.ся спихами и солями.... солью!)
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Сравните украинских патриотов инвалидов с кацапскими. Ярый критик "рашки-говняшки" по псевдонимом "Сталингулаг" оказался инвалидом который живет с мамой. Его зовут Александр Горбунов. Его еще знают как "парень из Дагестана".


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Вы всерьез полагаете, что совковая быдловата вдруг прозреет и озаботится??? Пока им град в огород не прилетит, мозги не включатся. Вот, ждем беды.. Видимо, иначе никак "нарид" не встряхнуть.
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Ну шо, зеля, оце й є справжній ЧОЛОВІК! А не то шо ти, шмаркля бздлива, яка ховаэцця від військомату та здає Україну зправа та зліва, як ота порноактриса.
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Цій дитині допомагає Господь. Його матері великий уклін.
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***
Якщо ти нарікаєш на життя,
Тобі здається, що усе погано…
Згадай - на цьому світі є дитя,
Яке ніколи не побачить мами!

Можливо, ти сумуєш що хвилини,
Тебе тривожать болісні думки?
Згадай - що десь на світі є людина,
Яка живе без ніг, або руки.

Якщо тобі буває часом тяжко,
Дірявлять душу сірі почуття
Згадай - що десь маля, неначе пташка
В важкій хворобі б'ється за життя!

Якщо буває ліньки щось робити,
Тоді лише задумайся на мить -
Хтось все життя лиш мріє говорити,
Комусь цей світ побачити кортить!

Якщо тебе обурюють проблеми,
Тоді подумай щиро, без вагань -
Скільки людей випрошують у неба
Хоча би день прожити без страждань!!!

Руслана Дудич
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Дороге вино може знаходитись у звичайній запиленій пляшці. Отак може лежати у погребі, не притягуючи нічиєї уваги. І лише коли вдихнути аромат, а ще - випити ковток, тоді розумієш його цінність. А дешевий шмурдяк може знаходитись у кришталевому посуді, який виблискує на всю кімнату. Але тут цінність має не сам напій, а дорога тара. Примхи природи - величний дух живе у слабкому тілі, як у клітці. Але навіть це не стримує його. А у тілі атлета іноді живе боягуз, здатний показувати свою силу на слабких жінках і дітях... Те, що Господь дав йому життя всупереч прогнозам вказує на той факт, що він потрібен цьому світу і місія його ще не завершена. Нехай Господь оберігає тебе, хлопче!
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Який молодчина... Хоча нещодавно також потребував коштовного лікування...
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Вот это настоящий Человек и Герой! Держись, Антон!!! Спасибо тебе и низкий тебе поклон!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Если я могу хоть чем-то помочь миру, людям - почему бы этого не сделать? Даже имея только один палец, который у меня работает", - Дубишин рассказал, как стал волонтером. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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