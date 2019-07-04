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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
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Все про:выборы (22639) жеребьевка (35) ЦИК (3167)

 Суд принял решение о новой жеребьевке номеров партий в избирательном бюллетене. ЦИК будет это обжаловать, - Слипачук

Шестой апелляционный административный суд решил провести пережеребьевку партий. ЦИК будет обжаловать это решение.

О решении суда сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время заседания, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Гражданскую сеть ОПОРА".

Слипачук подчеркнула, что сейчас уже напечатано около 5 млн 200 бюллетеней. Это решение ЦИК будет обжаловать.

"Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что это акция направлена ​​на срыв выборов",- сказала Слипачук.

26 июня ЦИК уже провела жеребьевку среди партий, зарегистрированных на внеочередные парламентские выборы 2019 года. Все партии получили порядковый номер, по которому они будут значиться в избирательном бюллетене в день голосования 21 июля.

Порядковые номера партий могут измениться, вероятно, из-за регистрации ЦИК "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидаты в нардепы могут отказаться от участия в выборах до 8 июля, - ЦИК

Источник: https://censor.net.ua/n3135780
 
 
 Топ комментарии
 
петя со своими петушиными 7% делает все чтоб сорвать выборы
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Петя уже давно ничего не решает, очнись.
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Загляни в спальню. Там не Петя случайно твою жену трахает?
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петя со своими петушиными 7% делает все чтоб сорвать выборы
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правда и порохоботам не платит?у вас бесплатный субботник
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Аж пучки об клавку постирали!
🤣🤣🤣
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не решает, а вони много.
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ЦВК на 100% люди свина
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Загляни в спальню. Там не Петя случайно твою жену трахает?
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не..только твою
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у него муж кавказец,строгий
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Такого идиота как порошенко еще не было
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тьі из тех постсовков, для которьіх царь, бояре существуют, а закон нет.
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ты петух со своими комиентами всё делаешь чтоб помочь пророссийскому реваншу
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Примхи якісь. Список за абеткою і всі діла.
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все жеребцы от партий готовы ожеребиться. по новому.
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Свины от испуга, трахнули друг друга...
😁
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))) ну если даже свыны жеребяться!!!!!..... хотя и правда, немає такої сучки, шо ніразу б не окотилась ))).
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представил, как ляшко на жеребьёвку корову приведе! ))))))))
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Дурні думкой багатіють.Дурні думкою радіють! Суд принял решение о новой жеребьевке номеров партий в избирательном бюллетене. ЦИК будет это обжаловать, - Слипачук - Цензор.НЕТ 6490
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оно теперь иногда стонет в комментах, но знает "зробило воно це разом з бенєю, портновим, клюєвим, богданом, разумковим та іншими ригами"
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Ай да Михо! Хорошая закваска! Чувствуется рука Пороха дирижировала.
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Вы вообще больные? Петя вернул михо для того чтобы сорвать выборы через решение аппеляционного суда?
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Пути господни не исповедимы. Да и наш путь во мраке с командой ЗЕ
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не поминай имя господа всуе петухобот
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это том ,кто на сцене с лысым в постели валялся?
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Не ставте питань. Це ж очевидно. У зеленки і Ко когнітивний дисонанс, сплутаність думок, каша в голові. Це їх нормальний стан
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І повна відсутність аналітичних здібностей та проблеми з причинно-наслідковими зв'язками...
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Может напомните сколько "зеленка і Ко" переатестировали, потужно рехформировали или назначили судей. Суд ухвалив рішення про нове жеребкування номерів партій у виборчому бюлетені. ЦВК це оскаржуватиме, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 6892
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А Вы не больной ? При чем тут михо, которого не хотели регистрировать ?
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три кращі "суди" України при "призеденті№ зеленському
1.баришевський.
2.окружний київський.
3.шостий апеляційний
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1.Перший Верховний Суд- Баришевський.
2.Другий Верховний Суд - Окружний київський.
3.Третій Верховний Суд- Шостий апеляційний

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можна коротше.
1.Беня. 2.Портнов. 3.Богдан.
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Dorian , звиняй , - пока писал , твой комент не видел . Но мысли одинаковые Суд принял решение о новой жеребьевке номеров партий в избирательном бюллетене. ЦИК будет это обжаловать, - Слипачук - Цензор.НЕТ 45
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Кручу верчу вас запутать хочу . ( Слоган профессиональных напёрсточников )
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Шо перше , шо друге- ратиці Свина!
Пінг-понг..
😁
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Цікаво, що за вумнік в суд подав??? От чесно, яка різниця у кого який номер? На президентських виборах от взагалі по алфавіту і нічого...
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разрушение Украины в режиме он-лайн...

И довольно быстро..
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157425902963007&id=561163006


Соревнование за звание самый Барышевский суд Украины продолжается 🙂 Окружной Админ суд г. Киева принял решение отменить стратегию развития Укрпочты а также уволить начальников отделений по 8000 и набрать обратно по 1000 гривен 😉 Иск был подан от члена Партии БЮТ Сергея Коровченко. От той самой партии, члены которой голосуют за то, чтобы отобрать отделения у Укрпошты в г. Киеве. Так что как говорят больше треша в нашу жизнь 😉 Мы конечно этот разгул здравого смысла оспорим 😉 Olena Doroshenko Julia Vasylenko Leonid Bortnichuk, но когда идёте голосовать помните о нем - о здравом смысле 😉 Konstantin Mishustin Oleksandr Pertsovskyi Valentyna Dudko
Update: Это тот самый судья, который запрещал Супрун исполнять обязанности Министра, восстанавливал Насирова в должности 🙂 чисто совпало
Суд принял решение о новой жеребьевке номеров партий в избирательном бюллетене. ЦИК будет это обжаловать, - Слипачук - Цензор.НЕТ 2724
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чим далі вибори - тим більше рейтинг слуг уродів віддаляється від екстремуму. А рейтинги ЄС, ЮТів та Голосів - ростуть.
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Ан Мур - останутся там чистые сепары...

Более менее про-украинские уйдут...
Уже уходят активно...
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нє, ну, те, що новий склад парламенту буде просепарський - очевидно. Але - наскільки критично просепарський? - оце нині є питанням...
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очень сепарским - смотрите рейтинги...
Такая же ВР была при Яныке...- когда обращались к полякам осудить УПА за якобы ее преступления..
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они сделали это вместе...
Простой нарид и Клоун...
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Вуйку, нормальний й демократичний процес. То у твоїй раші ніби міцно тримається, але мертве.
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выборы пройдут а продажные суды останутся со своим произволом((((((((((
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класс!чуть больше двух недель до выборов...
списки меняются...кандидаты всовываются-высовываются...номера путаются...бюллетени не печатаются
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У тебе все через Петю,, тупа п.? А в борщ твій теж Петя наплював?
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Почему среди зебилов количество тупого агрессивного быдла просто запредельное?
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Ответ прост...потому что они зебилы....
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сам же и ответил...
Потому что они тупое агрессивное быдло
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Потому что порохоботы не могут зебилам адекватно объяснить, зачем Зеленскому срывать выборы, после которых у него в парламенте будет большинство депутатов а сейчас ни одного ?
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Или потому что порохоботы не могут адекватно объяснить, какая выгода БПП идти на эти выборы если у них сейчас 135 депутатов, а будет 13.
Вот поэтому зебилы и подозревают, что срыв выборов выгоден только БПП, т.к. это для них единственная возможность подольше оставаться на воле и у корыта.
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гуляем все - ПЕС хочет быть первым - хотя бы в списке
зарядил много Суд ухвалив рішення про нове жеребкування номерів партій у виборчому бюлетені. ЦВК це оскаржуватиме, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 6808
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ходи осторожно по квартире,там сейчас тебе где то насрал,не наступи
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Изюминка-енто усохшая виноградинка?
🤗
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Шоу от ************ судий и реформированного педроидами суда продолжается!А где педроиды,почему не под судами?Это же похоже на срыв ееревыборов в Раду.Как же они все надоели.
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если суд оплатит перепечтку бюлетеней...
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Чета показалось, шо у 🐷песциків менопоуза ?
Шо, 🐷 харчеванийо 🍫🍬 не підкинув! Кидалово?!
🤣🤣
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А судді не бояться,що до них скоро завітаєв гості mr.Lynch? І це буде виявом істиного народного судочинства... Суд ухвалив рішення про нове жеребкування номерів партій у виборчому бюлетені. ЦВК це оскаржуватиме, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 3855
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд принял решение о новой жеребьевке номеров партий в избирательном бюллетене. ЦИК будет это обжаловать, - Слипачук
 
 
 
 
 
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