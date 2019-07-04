 Суд принял решение о новой жеребьевке номеров партий в избирательном бюллетене. ЦИК будет это обжаловать, - Слипачук

О решении суда сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время заседания, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Гражданскую сеть ОПОРА".
Слипачук подчеркнула, что сейчас уже напечатано около 5 млн 200 бюллетеней. Это решение ЦИК будет обжаловать.
"Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что это акция направлена на срыв выборов",- сказала Слипачук.
26 июня ЦИК уже провела жеребьевку среди партий, зарегистрированных на внеочередные парламентские выборы 2019 года. Все партии получили порядковый номер, по которому они будут значиться в избирательном бюллетене в день голосования 21 июля.
Порядковые номера партий могут измениться, вероятно, из-за регистрации ЦИК "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.
🤣🤣🤣
😁
🤣🤣
🤢
1.баришевський.
2.окружний київський.
3.шостий апеляційний
2.Другий Верховний Суд - Окружний київський.
3.Третій Верховний Суд- Шостий апеляційний
1.Беня. 2.Портнов. 3.Богдан.
Пінг-понг..
😁
И довольно быстро..
Соревнование за звание самый Барышевский суд Украины продолжается 🙂 Окружной Админ суд г. Киева принял решение отменить стратегию развития Укрпочты а также уволить начальников отделений по 8000 и набрать обратно по 1000 гривен 😉 Иск был подан от члена Партии БЮТ Сергея Коровченко. От той самой партии, члены которой голосуют за то, чтобы отобрать отделения у Укрпошты в г. Киеве. Так что как говорят больше треша в нашу жизнь 😉 Мы конечно этот разгул здравого смысла оспорим 😉 Olena Doroshenko Julia Vasylenko Leonid Bortnichuk, но когда идёте голосовать помните о нем - о здравом смысле 😉 Konstantin Mishustin Oleksandr Pertsovskyi Valentyna Dudko
Update: Это тот самый судья, который запрещал Супрун исполнять обязанности Министра, восстанавливал Насирова в должности 🙂 чисто совпало
Более менее про-украинские уйдут...
Уже уходят активно...
Такая же ВР была при Яныке...- когда обращались к полякам осудить УПА за якобы ее преступления..
Простой нарид и Клоун...
списки меняются...кандидаты всовываются-высовываются...номера путаются...бюллетени не печатаются
Потому что они тупое агрессивное быдло
Вот поэтому зебилы и подозревают, что срыв выборов выгоден только БПП, т.к. это для них единственная возможность подольше оставаться на воле и у корыта.
зарядил много
🤗
Шо, 🐷 харчеванийо 🍫🍬 не підкинув! Кидалово?!
🤣🤣