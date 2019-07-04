 Начальник Управления по делам национальностей и религий КГГА попался на взятке 2 тыс. долл. за регистрацию религиозной организации. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
Установлено, что чиновник в апреле 2019 г. выдвинул гражданину Украины требование о передаче 2000 долларов за согласование документации и последующую регистрацию религиозной организации в Киеве.
4 июля чиновник через посредника получил указанную сумму взятки от заявителя, что задокументировано негласными следственными действиями. После этого взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
"Содействие расследованию коррупционных действий столичного чиновника осуществлял лично Киевский городской голова", - говорится в сообщении.
Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение фигуранта от занимаемой должности.
😇
томос продал??
опять филарета зарегистил в начальники патриархата??
что еще??