EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Происшествия, Фоторепортаж
  957  18
Материалы по теме:
Все про:взятка (4601) КГГА (2195) чиновник (1337) Военная прокуратура (754)

 Начальник Управления по делам национальностей и религий КГГА попался на взятке 2 тыс. долл. за регистрацию религиозной организации. ФОТО

Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона на взятке задержан заместитель директора Департамента культуры - начальник Управления по делам национальностей и религий Киевской городской государственной администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Начальник Управления по делам национальностей и религий КГГА попался на взятке 2 тыс. долл. за регистрацию религиозной организации 01

Установлено, что чиновник в апреле 2019 г. выдвинул гражданину Украины требование о передаче 2000 долларов за согласование документации и последующую регистрацию религиозной организации в Киеве.

4 июля чиновник через посредника получил указанную сумму взятки от заявителя, что задокументировано негласными следственными действиями. После этого взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Начальник Управления по делам национальностей и религий КГГА попался на взятке 2 тыс. долл. за регистрацию религиозной организации 02

Смотрите: Глава РГА попался на взятке 65 тысяч на Сумщине при решении земельных вопросов, - Нацполиция. ФОТО

"Содействие расследованию коррупционных действий столичного чиновника осуществлял лично Киевский городской голова", - говорится в сообщении.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение фигуранта от занимаемой должности.

Также смотрите: Директора коммунального учреждения "Пансионат Арабатская стрелка" задержали на взятке 30 тыс. долл. за выделение земли, - военная прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3135778
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чиновник Пороха требовал взятку! Зрада Начальник Управления по делам национальностей и религий КГГА попался на взятке 2 тыс. долл. за регистрацию религиозной организации - Цензор.НЕТ 8321
 показать весь комментарий
 
 
Секта свидетелей Сивочёлого? И чего военная прокуратура?
 показать весь комментарий
 
 
А что тебе не нравится? Какая разница тебе кто хлопнул этого негодяя? МВД Авакова нет доверия вообще,эти обязательно продадут дело. Прокуратуре обычной тоже нет никакого доверия,вор на воре и взяточником погоняет,там вообще всё прогнило. Эти подонки даже справками торгуют разрешающими забрать покойника из морга для похорон. Спасибо вилоносному Ляшку который за миллионы взяток протянул закон сделавший похорона человека хождением по кругам ада несчастных родственников и многотысячных взяток. От всей души желаю этому Ляшку самому кого то похоронить как хоронят простые люди. Что то я сам съехал с темы. Так вот у нас зарегистрированы сотни всяких сект вплоть до сатанистов при том что вера у нас как будто одна,христианская и узаканивают это всё *****тво вот такие вот подонки всего лишь за пара тысяч баксов а потом туда попадают наши дети которым в этих сектах ломают жизнь ,насилуют, оббирают до нитки и принуждают к суициду.
 показать весь комментарий
 
Вот почему каждая падаль и оказывается у нас начальником?
 показать весь комментарий
 
 
Хабар дрібний тому і взяли. Було б хоча 20 тисяч - можна було б поділитися з прокурорськими молодчиками та лишитися на волі.
 показать весь комментарий
 
 
Релігіозна оррганізація-секта Свина,нє?
😇
 показать весь комментарий
 
Начальник Управления по делам национальностей и религий КГГА попался на взятке 2 тыс. долл. за регистрацию религиозной организации.

томос продал??

опять филарета зарегистил в начальники патриархата??

что еще??
 показать весь комментарий
 
назовите пожалуйста сферу, где у вас не даёт и не требует взятку.
 показать весь комментарий
 
Все беды отсюда- "Каждый суслик в огороде агрономом себя мнит.."
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНачальник Управления по делам национальностей и религий КГГА попался на взятке 2 тыс. долл. за регистрацию религиозной организации. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх