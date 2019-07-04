 НКРЭКУ планирует в ближайшее время снизить тариф Укрэнерго, - Плачков

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом заявил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр энергетики Украины Иван Плачков.
"В тарифе Укрэнерго заложена смета на эксплуатацию сетей. Постоянно НКРЕКУ анализирует эту смету и корректирует ее. Сегодня ясно, что НКРЕКУ в ближайшее время будет также ее рассматривать и анализировать. Поэтому не исключено, что эта смета, этот тариф будет уменьшен. И это, естественно, скажется на тарифах потребителей. И по той информации, которая у меня есть НКРЕ собираются это все делать (снизить тариф Укрэнерго, - ред.)".
По словам Плачкова, для снижения тарифа есть технические возможности, однако прогнозировать конкретный процент снижения экс-министр не готов. "На сколько, мне трудно сказать. Там достаточно серьезные цифры. Там, насколько я помню, несколько миллиардов, до 4,5 миллиарда заложено", - отметил он.
Напомним, на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 24 июня 2019 одобрен проект постановления НКРЕКП "О внесении изменений в постановление НКРЕКП от 7 июня 2019 № 954" (относительно пересмотра тарифа на услуги по передаче электрической энергии ГП "НЭК" Укрэнерго"). Открытое обсуждение этого вопроса пройдет 5 июля.
повторюю НКРЭКУ призначає президент своїм указом
Зебилы, кто наживается на тарифах сейчас?
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила «зеленый» тариф для домашних солнечных электростанций мощностью до 30 кВт расположенных на земле с 1 января 2020 года.
Об этом свидетельствует материалы, опубликованные на сайте НКРЭКУ.
Согласно материалам к заседанию, НКРЭКУ внесла изменения в постановление от 29 марта 2019 года «Об установлении «зеленых» тарифов на электрическую энергию для частных домохозяйств» которым был установлен «зеленый тариф» для бытовых СЭС до 31 декабря 2029 года мощностью до 30 кВт. Это решение вступает в силу с 1 июля 2019 года, но не ранее дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании газете Урядовый кур'єр и действует до 1 января 2030 года
Проклятый Зеленский дискредитирует нашего Отца Нации . Петя вернись , умоляем тебя ! Если хочешь , то можешь сделать тарифы в 12 раз больше . Только вернись !
рнок эл энергии будет не эффективен.
ахметка скупит укр атомные станции с электрикой по 25 коп за 1 квт,
шоб гнать на запад,
а киевскому быдлу впарит электрику со своих солнечных станций по 5 грн киловатт??
или с тец на донецком угле??
ахахаха