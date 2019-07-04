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 Экономика
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Все про:Плачков (10) Укрэнерго (149) НКРЭКУ (288)

 НКРЭКУ планирует в ближайшее время снизить тариф Укрэнерго, - Плачков

В ближайшее время Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует снизить тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом  заявил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр энергетики Украины Иван Плачков.

"В тарифе Укрэнерго заложена смета на эксплуатацию сетей. Постоянно НКРЕКУ анализирует эту смету и корректирует ее. Сегодня ясно, что НКРЕКУ в ближайшее время будет также ее рассматривать и анализировать. Поэтому не исключено, что эта смета, этот тариф будет уменьшен. И это, естественно, скажется на тарифах потребителей. И по той информации, которая у меня есть НКРЕ собираются это все делать (снизить тариф Укрэнерго, - ред.)".

По словам Плачкова, для снижения тарифа есть технические возможности, однако прогнозировать конкретный процент снижения экс-министр не готов. "На сколько, мне трудно сказать. Там достаточно серьезные цифры. Там, насколько я помню, несколько миллиардов, до 4,5 миллиарда заложено", - отметил он.

Напомним, на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 24 июня 2019 одобрен проект постановления НКРЕКП "О внесении изменений в постановление НКРЕКП от 7 июня 2019 № 954" (относительно пересмотра тарифа на услуги по передаче электрической энергии ГП "НЭК" Укрэнерго"). Открытое обсуждение этого вопроса пройдет 5 июля.


Источник: https://censor.net.ua/n3135777
 
 
 Топ комментарии
 
Петя ушел и все становиться на свои места.
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За июнь платежка такая же как за май.
Зебилы, кто наживается на тарифах сейчас?
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Разогнатб нахрен эту контору и НКРС заодно. Дармоеды кормящиеся за наш с вами счет...
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Петя ушел и все становиться на свои места.
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так хто зараз наживається на тарифах, зьоба? Щось у платіжках жодних змін
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НКРЭКУ призначає "президент" зеленський. Чому тарифи не впали?
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А метеориттний дощ на Місяці не "мішає"?
повторюю НКРЭКУ призначає президент своїм указом
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За июнь платежка такая же как за май.
Зебилы, кто наживается на тарифах сейчас?
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видатна перемога))) зебіли он радуються
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Не зебил, но отаечу. Те кто и раньше. Ахмедка, Порох, и компания... )
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Он як, а зеля тада шо? - Виходить припенда якась, а не президент?
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Вот это в точку.А Зе киданул 73%.Цепная реакция и физику не учи
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Соображалка не працює, петіні ставленики! А не схватиш, гирями висять Рада і кабмін в людей на шиї, заважають приймати людські закони та соєвих відправити де вони повинні бути.
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НКРЭКУ призначає "президент" зеленський. Чому тарифи не впали?
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Зниження стосується вартості передачі електроенергії,на сьогодні це приблизно 26-28 копійок за кіловат годину,тобто реально вартість електроенергії для споживачів може знизитися на кілька копійок за кіловат.Яких категорій споживачів це стосуватиметься,Плачков не вказав.В принципі,не густо.
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Основна "вина" за ціну на е/е покладалась на злачінну схему роттердам+. Передача то таке. Тепер роттердама нема а ціна в платіжці така сама. Я не розумію як так?
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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила «зеленый» тариф для домашних солнечных электростанций мощностью до 30 кВт расположенных на земле с 1 января 2020 года.
Об этом свидетельствует материалы, опубликованные на сайте НКРЭКУ.
Согласно материалам к заседанию, НКРЭКУ внесла изменения в постановление от 29 марта 2019 года «Об установлении «зеленых» тарифов на электрическую энергию для частных домохозяйств» которым был установлен «зеленый тариф» для бытовых СЭС до 31 декабря 2029 года мощностью до 30 кВт. Это решение вступает в силу с 1 июля 2019 года, но не ранее дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании газете Урядовый кур'єр и действует до 1 января 2030 года
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Разогнатб нахрен эту контору и НКРС заодно. Дармоеды кормящиеся за наш с вами счет...
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" В ближайшее время Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует снизить тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии "

Проклятый Зеленский дискредитирует нашего Отца Нации . Петя вернись , умоляем тебя ! Если хочешь , то можешь сделать тарифы в 12 раз больше . Только вернись ! НКРЭКУ планирует в ближайшее время снизить тариф Укрэнерго, - Плачков - Цензор.НЕТ 6824
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ребята погуглите во сколько обойдется скажем реконструкция Украинского дома ,из за хотелки зе,про тарифы вы на время забудете
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Этот Зе , совсем обнаглел . При Свынарчуках такого не было !
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ты и не искал даже,так абы чёго ляпнуть накоряболо что то
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А зачем искать ? Все понятно и без этого . Украину может спасти только Петр Алексеевич . Разве не так НКРЭКУ планирует в ближайшее время снизить тариф Укрэнерго, - Плачков - Цензор.НЕТ 2564
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и ещё,обещать женится,не значит женится,а это уже о тарифах
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..сказали сегодня в новостях. что без приватизации укр атомных станций
рнок эл энергии будет не эффективен.

ахметка скупит укр атомные станции с электрикой по 25 коп за 1 квт,
шоб гнать на запад,

а киевскому быдлу впарит электрику со своих солнечных станций по 5 грн киловатт??
или с тец на донецком угле??

ахахаха
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уже снижали, потребители не увидели никопейки , все ахметке ушло, и в этот раз тоже. Просто меньше стали обслуживать оборудование, а зачастую вообще перестали банально не кем. Еще уменьгат тариф, еще хуже будет. Интересно тариф всего 4.5 коп. Куда меньше
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНКРЭКУ планирует в ближайшее время снизить тариф Укрэнерго, - Плачков
 
 
 
 
 
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