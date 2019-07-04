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 Политика Украины
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 В июле планируется очередное перемещение заключенных с оккупированной Луганщины, - Денисова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обсудила с координатором ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фришем вопросы мониторинга соблюдения прав заключенных с обеих сторон линии разграничения, а также перспективы обмена пленными и передачи заключенных с оккупированных территорий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Денисовой в Фейсбук.

"Я сообщила, что с 12 декабря 2018 г по 24 мая этого года состоялось 6 перемещений граждан Украины, которые отбывали наказание на оккупированной территории Луганской области. В общем, за этот период было перемещено 268 граждан Украины, 49 из которых уже освобождены. В июле планируется очередное перемещение", - написала Денисова.

О обратила внимание Фриша на то, что подобное перемещение с временно оккупированной территории Донецкой области происходило в последний раз в декабре прошлого года.

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"Отметила, что есть еще одна категория наших граждан, которые были осуждены до 2014 года и отбывают наказание на территории Украины. Но материалы их уголовных дел остались на временно оккупированных территориях. Это делает невозможным пересмотр их дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Я попросила Тони Фриша помочь в передаче украинской стороне этих уголовных дел. Со своей стороны координатор СММ ОБСЕ пообещал мне обратиться к представителям ОРДЛО по решению этого вопроса", - сообщила Уполномочнный по правам человека.

В июле планируется очередное перемещение заключенных с оккупированной Луганщины, - Денисова 01
В июле планируется очередное перемещение заключенных с оккупированной Луганщины, - Денисова 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3135773
 
 
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Нормальных людей не перемещают и не решают их проблемы, а зеков да, это прямо Украине жизненно необходимо - содержать зеков.Тьфу!
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Я тут посмотрела одно видео,как ************ свора в компании с сепарскими сми из одной шлюхи у которой братец днэровец,сделали сенсацию.Днрасты рассказали,что она мол взорвала двух ВСУшников,когда они её насиловали,а наша Геращенко и такой же дебил Геращенко(по ходу в фамилии и кроется корень дебилизма,а может у них один пращур)тут же подхватили и растрепали,что она целенаправлено убила двух ВСУшников(но уже без изнасилования).И эту курвятину отдали в Донецк бо Порошенко подписал бумажки на обмен.
А реальность такова.Пьяная шалава взяла дома гранату,оставшуюся в схроне её братца сепаратиста,который отступил со своими в Донецк и отправилась решать свои обиды со своим бывшим.По пути встретила малолетку на велике 14 лет отроду,которому угрожала этой гранатой,потом в ларьке угрожая гранатой набрала бухла и сигарет и приперлась с ней к бывшему,где продолжила угрожать.Презжавшая мимо машина в которой находились два гражданских из другого села(один сын фермера переехавший из Донецка и работавший на ферме отца,а другой его друг по 22 года)остановилась,чтобы спросить где ларёк и клуб.Эта пьяная шалава вызвалась им показать и залезла к ним в машину на заднее сидение.А когда машина подъехала и притормозила около клуба,эта бухая шлюха якобы выронила гранату,которая упала между двумя пацанами сидящими впереди и взорвалась(а она на заднем сидении,это к тому,что её якобы насиловали),потому,что эта мразота ещё за долго до того вырвала из неё чеку и ходила с ней несколько часов угрожая всем подряд.Парни погибли,а этой отсоске оторвало руку и повредило ногу.Наш суд присудил ей 14 лет.Но,так как дура Геращенко со своим дебильным однофамильцем раздули в этой истории патриотический смысл и рассказали,что тварюка убила всушников,то её обменяли на других зеков со стороны донецка,а её помиловали и передали братишке сепару,который убивал наших в реале!!!Так шо,не верю не в одно благое и"частное" проявление от этих ************ пропагандосов и свиней!
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Опять зеков завезут?Для Петиной поддержки.Шо маловато говноротых на выездах по городам,где полоумный диабетик Петя Порошенко местных жителей за то,что они его ненавидят обзывает свиньями,дебилами и откровенно им угрожает,натравливая свою свору титушек на них!Пусть Денисова их у себя селит.Очень интересно посмотреть по каким статьям эти возвращаемые там так долго сидели.
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Двоякое у меня мнение. С одной стороны зная наше правосудие всякие там могут быть. С другой стороны всё-таки граждане... ХЗ. Были среди знакомых из 90х отступившиеся и впоследствии стали нормальными, но жто меньшиство. В большинстве- тюрьма только доканывает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ июле планируется очередное перемещение заключенных с оккупированной Луганщины, - Денисова
 
 
 
 
 
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