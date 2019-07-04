 В июле планируется очередное перемещение заключенных с оккупированной Луганщины, - Денисова

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Денисовой в Фейсбук.
"Я сообщила, что с 12 декабря 2018 г по 24 мая этого года состоялось 6 перемещений граждан Украины, которые отбывали наказание на оккупированной территории Луганской области. В общем, за этот период было перемещено 268 граждан Украины, 49 из которых уже освобождены. В июле планируется очередное перемещение", - написала Денисова.
О обратила внимание Фриша на то, что подобное перемещение с временно оккупированной территории Донецкой области происходило в последний раз в декабре прошлого года.
"Отметила, что есть еще одна категория наших граждан, которые были осуждены до 2014 года и отбывают наказание на территории Украины. Но материалы их уголовных дел остались на временно оккупированных территориях. Это делает невозможным пересмотр их дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Я попросила Тони Фриша помочь в передаче украинской стороне этих уголовных дел. Со своей стороны координатор СММ ОБСЕ пообещал мне обратиться к представителям ОРДЛО по решению этого вопроса", - сообщила Уполномочнный по правам человека.
А реальность такова.Пьяная шалава взяла дома гранату,оставшуюся в схроне её братца сепаратиста,который отступил со своими в Донецк и отправилась решать свои обиды со своим бывшим.По пути встретила малолетку на велике 14 лет отроду,которому угрожала этой гранатой,потом в ларьке угрожая гранатой набрала бухла и сигарет и приперлась с ней к бывшему,где продолжила угрожать.Презжавшая мимо машина в которой находились два гражданских из другого села(один сын фермера переехавший из Донецка и работавший на ферме отца,а другой его друг по 22 года)остановилась,чтобы спросить где ларёк и клуб.Эта пьяная шалава вызвалась им показать и залезла к ним в машину на заднее сидение.А когда машина подъехала и притормозила около клуба,эта бухая шлюха якобы выронила гранату,которая упала между двумя пацанами сидящими впереди и взорвалась(а она на заднем сидении,это к тому,что её якобы насиловали),потому,что эта мразота ещё за долго до того вырвала из неё чеку и ходила с ней несколько часов угрожая всем подряд.Парни погибли,а этой отсоске оторвало руку и повредило ногу.Наш суд присудил ей 14 лет.Но,так как дура Геращенко со своим дебильным однофамильцем раздули в этой истории патриотический смысл и рассказали,что тварюка убила всушников,то её обменяли на других зеков со стороны донецка,а её помиловали и передали братишке сепару,который убивал наших в реале!!!Так шо,не верю не в одно благое и"частное" проявление от этих ************ пропагандосов и свиней!