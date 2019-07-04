 Нужно создать единый орган, отвечающий за сотрудничество с международными финансовыми донорами, - Яценюк

Об этом он сказал во время третьей Конференции по поддержке реформ в Украине 3 июля в Торонто, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".
Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина очень ценит поддержку Канады за последние пять лет.
Он отметил необходимость создать единый орган, ответственный за сотрудничество доноров. Это важно и для Украины, и для международных партнеров, чтобы "не распылять ресурсы, концентрировать их на ключевых реформах и ключевых государственных учреждениях, а не тратить время и средства".
"Это моя рекомендация", - добавил он.
Конференция по поддержке реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) - ключевое ежегодное международное событие, посвященное экспертном обсуждению прогресса реформ в Украине.
В этом году событие в Торонто - уже третья конференция по поддержке реформ в Украине - предварительные происходили Лондоне в 2017 году и в Копенгагене в 2018 году.
😁
😁
Ти ретроград!
😁
Автомашину куплю себе с магнитофоном, пошью костюм с отливом и в Ялту! ))))))
Проложить глубоководный кабель Россия не может. А повредить может! Построить боинг не может. А сбить может. Сделать качественный сыр не может. А раздавить этот сыр трактором может! Эта страна ничего не может, кроме как убивать, взрывать, давить и уничтожать.
Какие же эти «жити по-новому» циничные ****@болы (ВИДЕО)
http://elise.com.ua/?p=209116
🤗
https://goo.gl/aSxQ5Z
🤗
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.
Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.
Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?🤗
[Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову - YouTube]: Посмотри! https://www.youtube.com/watch?v=IOjnBoj5OBI&app=desktopНЕ ОРГАН ..А ОРГАЗМ!
🤣🤣🤣