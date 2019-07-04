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 Политика Украины, Экономика
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Все про:донор (55) финансы (291) Яценюк (7769)

 Нужно создать единый орган, отвечающий за сотрудничество с международными финансовыми донорами, - Яценюк

Премьер-министр Украины в 2014-2016 гг., лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк рекомендует создать единый орган, ответственный за сотрудничество с донорами Украины, чтобы не распылять ресурсы и сконцентрироваться на ключевых реформах.

Об этом он сказал во время третьей Конференции по поддержке реформ в Украине 3 июля в Торонто, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта". 

Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина очень ценит поддержку Канады за последние пять лет.

Он отметил необходимость создать единый орган, ответственный за сотрудничество доноров. Это важно и для Украины, и для международных партнеров, чтобы "не распылять ресурсы, концентрировать их на ключевых реформах и ключевых государственных учреждениях, а не тратить время и средства".

"Это моя рекомендация", - добавил он.

Конференция по поддержке реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) - ключевое ежегодное международное событие, посвященное экспертном обсуждению прогресса реформ в Украине.

В этом году событие в Торонто - уже третья конференция по поддержке реформ в Украине - предварительные происходили Лондоне в 2017 году и в Копенгагене в 2018 году.

Нужно создать единый орган, отвечающий за сотрудничество с международными финансовыми донорами, - Яценюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135772
 
 
 Топ комментарии
 
Сьогоднішній інформаційний шторм на Цензорі навколо сєні є джинса..
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Да а. Сєня був віце король українських злодюг.
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Гроші в одному місці легше красти. З досвіду Сєні реформатора.
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Сєня, зекомандІ до тебе як до Місяця рачки.
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У всякому разі він витіг країну з дефолту після юзівської влади.
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Головне створити орган, щоб їв більше, ніж Україна.
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Сьогоднішній інформаційний шторм на Цензорі навколо сєні є джинса..
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как и все на Цензоре, в последнее время.
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Насоздавали уже- НАБУ, НАЕ..У, ОБЬЕ..У, ЗАЕ..У- толк есть? Давай еще насоздаем финансовых структур - тогда уж точно будут соответствовать выше сказанным..
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может закрепить за "народным фронтом" единый орган-реципиент, имеющий право на вливание ему донорских финансов?
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Главное, чтоб потом этот "орган" не сбежал вместе с ресурсами всех этих международных партнёров.
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ЕНТОМУ ГАДУ-губозакатывающую машинку!
😁
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Напевно тобі більше вона треба,жадьониш?
😁
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Сеня, твой комитет рассует деньги по карманам - и в Ялту. Эту схему уже проходили.
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))))))) "рассую деньги по карманах, куплю костюм с отливом на штанах, - и в ялту!!"
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в оригинале :
Автомашину куплю себе с магнитофоном, пошью костюм с отливом и в Ялту! ))))))
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)))) чорт. по памяти писал и ошибся в одном слове, не "куплю", а "пошью" ))))))))
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Именно. С Днем Независимости!🇺🇸🎈🇺🇸🎈🇺🇸🎈😀
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)))) точно!!! с днюхой! и мой второй день рождения, междупрочим )))
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Наша Канада:
Проложить глубоководный кабель Россия не может. А повредить может! Построить боинг не может. А сбить может. Сделать качественный сыр не может. А раздавить этот сыр трактором может! Эта страна ничего не может, кроме как убивать, взрывать, давить и уничтожать.
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в сети появилось видео короткого замыкания, приведшего к пожару на "лошарике" і вчадінні 14 героев, слесарей-подводников со средним образованием ).
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Посмотрите, что эти черти в 2013 году говорили будучи в оппозиции к банде Януковича.
Какие же эти «жити по-новому» циничные ****@болы (ВИДЕО)
http://elise.com.ua/?p=209116

🤗
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Украинская политика - это не только коррупция, но и плагиат. Например, Яценюк - он успел побывать не только на всех должностях, но и стал кандидатом экономических наук. Модно, престижно, круто? Только его работа - это 70 страниц текстов без ссылок на первоисточники, как установила Татьяна Пархоменко и движение «Дисергейт».
https://goo.gl/aSxQ5Z

🤗
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Я обещаю, чтобы, потому что,
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.
Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.
Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?🤗
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Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову.
[Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову - YouTube]: Посмотри! https://www.youtube.com/watch?v=IOjnBoj5OBI&app=desktopНЕ ОРГАН ..А ОРГАЗМ!
🤣🤣🤣
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Хрен тебе Яйцеголовый. Только адресно, и только закрытием актом выполненых работ.
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Пока работы принимаются, прораб стоит на табурете с петлёй на шее.🎈😀🎈
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Патриот из Майами !!!! Великий строитель огромных стен и просто кулявлоб !!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужно создать единый орган, отвечающий за сотрудничество с международными финансовыми донорами, - Яценюк
 
 
 
 
 
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