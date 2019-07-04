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 Политика Украины
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 Кандидаты в нардепы могут отказаться от участия в выборах до 8 июля, - ЦИК

До 8 июля кандидаты в народные депутаты имеют право отказаться от участия в выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказала секретарь Центральной избирательной комиссии Украины Наталья Бернацкая в интервью "Укринформу" 4 июля.

"До 8 июля кандидат имеет право добровольно сняться с выборов, поэтому возможно, что будут случаи, когда на бюллетенях в отдельных одномандатных избирательных округах проставят штамп "выбыл" просто потому, что человек отказался от баллотирования", – сказала она.

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Секретарь не исключила, что ЦИК может отменить регистрацию некоторых кандидатов, если будут установлены факты несоблюдения требований для баллотирования.

"От имени всей комиссии хотела бы обратиться ко всем гражданам: просмотрите списки всех политических партий, списки всех около 6 тыс. кандидатов, и если у вас есть обоснованные основания полагать, что эти лица предоставили ложную информацию – они не проживали, например, пять лет в Украине, – пусть правоохранительные органы это также сделают, и предоставьте нам эти данные", – заявила Бернацкая.

Источник: https://censor.net.ua/n3135770
 
 
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Ну очень хоцца...
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Нікого не цікавлять ваші сексуальні збочення. Хочете, щоб пуйло ввело, це за поребрик
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидаты в нардепы могут отказаться от участия в выборах до 8 июля, - ЦИК
 
 
 
 
 
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