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 Политика Украины
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Все про:протест (4463) Синицын Роман (39) Богдан Андрей (80) Офис Президента (9)

 В Офисе Президента верят только в проплаченные протесты за которыми кто-то стоит, - Синицын

Волонтер Роман Синицын, один из организаторов протестов на Майдане Незалежности против регистрации кандидатами в нардепы Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария, утверждает, что за организацией акции не стоит ни одна политическая сила.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Я хочу напомнить развитие событий: я сделал сообщение в Facebook, который быстро распространился в соцсети, его подхватили другие. Никаких контактов с Порошенко мы не имели ", - рассказал активист.

Синицын розкрититикував позицию главы Офиса Президента Богдана: "В их (команды Зеленского, - Ред.) мировоззренческой парадигме не существует опции, что что-то может происходить просто так: люди возмутились и сами вышли на акцию. У них есть опция только "кто-то заплатил, кто-то за этим стоит", - добавил он.

По мнению волонтера, в участии политиков в акции ничего плохого нет. "Основной целью было, чтобы Шарий и Клюев не были в списках. Так же на этом пиарится и Вакарчук, и Садовый и "Свобода". Мы прекрасно понимали, что там будут политики, поэтому единственное, о чем мы просили, - это чтобы люди приходили без партийных флагов, символики", - напомнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если за два дня ЦИК и Верховный суд не разберутся с регистрацией Шария и Клюева, то начнется не мирный протест, - Синицын

Волонтер также считает, что Андрей Богдан оправдывает экс-главу Администрации президента Андрея Клюева, как и его заместителя Андрея Портнова. "Богдан сам признал, что они в дружеских отношениях. Это человек, который нормально сосуществовал с представителями той власти, я думаю, у него с ними до сих пор есть контакт, с кем-то даже дружеские отношения", - отметил Синицын.

Напомним, вчера глава Офиса ПрезидентаАндрей Богдан возложил на экс-президента Петра Порошенко ответственность за организацию акции протеста против регистрации кандидатами в депутаты проросийского блогера-пропагандиста Анатолия Шария и Андрея Клюева, который возглавлял АП во времена Януковича. По словам главы Богдана, Порошенко якобы пытается отвлечь внимание от расследований, фигурантов которыми он является.

Также читайте: Клюев не просто сепаратист. Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем, - обращение ГО Родини "Небесної Сотні" к Богдану

Источник: https://censor.net.ua/n3135760
 
 
 Топ комментарии
 
Одне лише питання до прихильників петі - чому ви та петя не влаштовували протестних акцій проти медведчука? Жодної акції від вас протягом всієї петіної каденції, жодної акції проти реєстрації медведчука в ЦВК, жодної акції проти скупки медведчуком телеканалів? Невже для України медведчук несе зла менше , ніж клюєв і шарій? В чому причина такої вашої і вашого солодкого ідола поблажливості до медведчука?
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Верю что на русском скоро заговорит украинская армия и народ запоет "Подмосковные вечера"...
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Да. Если они верят в проплаченное, то недалеко отошли от барыги -рыги. Пусть себя успокаивают этим. А протесты на их неадекватную политику будут и им это придется кушать.Их политика и внутренняя и внешняя абсолютно не соответствует тому,что они обещали народу.За очень короткое время показали себя с худшей стороны и еще не вечер. Нехрен тащится в политику, если ничего хорошего не можешь принести людям.Зачем позориться? Мне это не понятно.Ради бабла опуститься в унитаз?
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Так в АП Зели есть те-же кадры и советники, что и у АП Яныка были. Как они могут по другому?
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все любят Петю бесплатно


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У робота замість голови відро з гайками та болтами.
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та шо ты кажешь,робота ты бачыв тилькы у клуби,в кине
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та шо ты кажешь,робота ты бачыв тилькы у клуби,в кине (с)

------------------
киля азирив тебя узнали- перелогинься
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у робота не голова, там замість неї - ж*опа) З відповідним змістом.. В Офисе Президента верят только в проплаченные протесты за которыми кто-то стоит, - Синицын - Цензор.НЕТ 322
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це фото з проплаченого бенею антипорошенківського мітингу закакашвілє
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та ніхто їм там не платить, просто якийсь мордатий кучерявий мужик барбариски роздає )))
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Профессионалы по проплаченным протестам знают о чем говорят.
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Вони не можуть повірити в те, що не здатні облапошити своїми сватами та слугами уродів всі 100% виборців; а можуть лише 73%зебілів... І що 25% можуть просто так прийти на зустріч з Президентом та скандувати "Дякуємо, Петре!"
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почему light? потому что меньше в размерах? по-моему он concentrated
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Що просто так співпало? СН зтормозив в черговий раз і хтось їх обійшов? Чому люди Баканова не прийшли в перший же суд і не подали документи?
Ви взагалі що творите? Клімкін дав правильну ноту, Зе замість того, щоб похвалити його розплакався - не дав попіаритись.
Гниди в мантіях поновили двох скотів у списках, СП замість того, щоб швидко виправити це, розхнюкались і почали звинувачувати будку.
Я вже мовчу про вашого латентного сєпара богдана. Вам що, незрозуміло, що на такій посаді немає ніяких особистих думок - тільки позиція президента.
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А гнид в мантиях не порох ли назначал.., не грановский ли курирует этих гнид?
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А Когда будет протест против Грановского,Рабиновича,Гепы,Бойко и Мертвечука.Или Ахметова?Или вы думаете у него руки опустились и он ничего не замышляет?Это всё друзья Пораженко,партнёры ,а ваши акции- шумовая завеса.
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А зачем против них протестовать Они при любой власти хорошо жили и с этой общий язык найдут Здесь главное хотя бы самое гавно не допустить к возвращению
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теперь это друзья зели
до выборов ахмедка у зели был олигархом- после выборов, амедка у зели уже бизнесмен
они передаются по наследству- от одной власти к другой

твои слова- просто бред 15ти летнего наивного ребенка, который только вчера упал в Украину с луны
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Ой-ой. Кто бы говорил, но не те, что в годы своего керування называл любую акцию проплаченной или инспирированной агентами кремля. В Офисе Президента верят только в проплаченные протесты за которыми кто-то стоит, - Синицын - Цензор.НЕТ 7457
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Ну естественно они же так эффективно пашут а тут недовольство как так . Кстати со следующего месяца дорожает вода это я так понимаю конец эпохи бедности 🙋
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Вова!Когда мы будем делить наши деньги? В Офисе Президента верят только в проплаченные протесты за которыми кто-то стоит, - Синицын - Цензор.НЕТ 9008
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Ну янык тоже в печеньки нуланд верил и где он теперь
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Да-да. И Поросенко тоже верил, что агенты кремля будку шатают. И где он теперь? В Офисе Президента верят только в проплаченные протесты за которыми кто-то стоит, - Синицын - Цензор.НЕТ 5281
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Согласен оно тоже думало , что бога за бороду схватило Только нынешние как янык лезут на пролом , поэтому их ждёт его судьба 😀 Петя в отличие от нынешних был хитрее и изворотливей
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И да, вчера был на Майдане, сегодня возле КС. Совершенно бесплатно. А если у кого-то только деньги в глазах, то это их проблемы.
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І тут зекомандУ тикають носом в лайно теж проплачені. Ага.
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ось бачите, зюзіботи, ваш божественний зюзя не вірить, що вас можно чимось, окрім грошей, зацікавити, і цю невіру переносить й на інших
тепер розумієте, яка влада насправді барижна?
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Одне лише питання до прихильників петі - чому ви та петя не влаштовували протестних акцій проти медведчука? Жодної акції від вас протягом всієї петіної каденції, жодної акції проти реєстрації медведчука в ЦВК, жодної акції проти скупки медведчуком телеканалів? Невже для України медведчук несе зла менше , ніж клюєв і шарій? В чому причина такої вашої і вашого солодкого ідола поблажливості до медведчука?
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Ты что, как они будут свои против своих протестовать.
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И тишина ..., порохоботы втянули язык в жопу.. Ни одного вразумительного ответа
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Встречный вопрос: а почему ты и твой клоун не жертвуете в помощь выхухолям ? Ни одного пожертвования на протяжении всей сценической деятельности клоуна, ни одной акции протеста против убийства выхухолей, ни одной скидочной акции на воротники ! Неужели для Земли убийцы выхухолей несут зла меньше, чем зеленский ? В чем причина такой предрасположенности - твоей и твоего инфантильного президента к убийцам выхухолей, а ?
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При Порохе от Мертвечука было ни холодно ни жарко.
Ну летает моль в Минск и Москву,авось какая польза будет.
А взять за яйца его тогда и сейчас, нет оснований.Читаем УК.
С Пороха кумира не делают,а судят по делам.
ЗеБенятко не боец ,ни рыба ни мясо.Оно никто и зовут его никак.
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Если ты не понял (а скорее всего это так), то мой пример с выхухолями говорит тебе о том, что ты не должен спрашивать с тех, кто тебе ничего не должен. Что касаемо протестов - так при Порохе медведчук не скупал каналы и не пытался пролезть в Раду. Его задачей был лишь обмен пленными и только для спасения наших ребят Порох был готов терпеть этого ублюдка, как и Кучму, собственно. Но вот Порох убрал Кучму, а клоун сразу же восстановил. Еще вопросы есть у кремлеботов, косящих под зелефилов ?
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Це було ясно ще тоді коли буратіна сказав що петиція про відставку це шютка і загорнув в неї шаурму. Пішітє ісчо.
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Сама головна реформа нової влади- це перейменування адміністрації президента в офіс.Потужна така реформа,не реформа,а Реформище!
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Так у нас у всех гидрантов с этого начиналось - только #уево заканчивалось
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нє, ну шо ви вже зовсім не ціните реформаторський запал зеко манди
а шорти?
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ой, члено- членограй,
грай для нас, грай!
танок свій жвавий ти не зупиняй!
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Ничего удивительного, что эта зеленая гоп-компания не верит,что люди могут сами собираться. Так утверждает российская пропаганда еще в Майдана, вспомните "печеньки" Нуланд. У них же полностью пророссийское мировоззрение и свои взгляды они черпают из российской пропаганды. Послушайте речи этой команды, там ведь один в один повторяется то, что говорит российский телевизор. Они вообще опасны для Украины.
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То по цій лозіці треба запитати у Слуги, скільки заплатили вони ЦИК, щоб набрати такий нездоровий рейтинг? Зрозуміло, що у Гри престолів рейтинг зашкалює, але ж ніхто не голосує за Джона Сноу чи Деєнеріс. А Слуга Народу серіал відстійний, щоб на нього хтось запав - це хіба канабісу обнюхатись. І тут такезний рейтинг. Або рогаста нечиста сила, або баблиста олігарха з ЦИКом, що, загалом, одне й теж - тут одне з двох.
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Карикатура с соевого минстеця это.
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Та не, то просто таким дуракам, как ты, Петя не платит! Тем более к бюджету больше доступа нет, а свои Петя вообще не любит отдавать.
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Начинайте конспектировать труды Люси Янукович со свов "...и наколотые апельсины"
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та ніхто їм там не платить, просто якийсь мордатий кучерявий мужик барбариски роздає )))
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Беларусь надо слушать - она предаст Украину,
но она скажет когда предаст-
Беларусь надо слушать ....!
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Вовремя предать - это не предать, а предвидеть (с).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Офисе Президента верят только в проплаченные протесты за которыми кто-то стоит, - Синицын
 
 
 
 
 
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