 Националисты разоблачили незаконно организованный в здании одесского вуза штаб кандидата в депутаты Кивалова

Об этом сообщили представители политической партии "Национальный Корпус", которые наведались в незаконно организованный штаб.

В политической партии объясняют, что накануне к ним обратились студенты частного Международного гуманитарного университета и пожаловались на то, что администрация вуза заставляет их агитировать за Сергея Кивалова и распространять агитационные материалы. Сообщается, что к подобной работе также принудительно привлекают преподавателей университета. Чтобы убедиться в достоверности этой информации, представители одесского отделения "Национального Корпуса" лично посетили одиозный штаб.

Сотрудники Кивалова, находившиеся в штабе, обвинения в незаконном использовании админресурса и принуждении к политической агитации студентов пытались отрицать. Вместе с тем они отказались объяснить, почему штаб находится именно в здании университета. С другой стороны, причина – очевидна, ведь именно Сергей Кивалов значится руководителем указанного вуза.

В "Национальном Корпусе" заявляют, что действия администрации Международного гуманитарного университета имеют очевидные признаки нарушения ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. На основании этого представители политической партии вызвали в штаб Сергея Кивалова полицию и составили соответствующее заявление, а также направили обращение в НАБУ.

Напомним, Сергей Кивалов – действующий народный депутат Украины. В 2014 году он также баллотировался в Верховную Раду по 135-му округу как самовыдвиженец, однако затем вступил в "Оппозиционный блок". Отметим, что политика уже не впервые обвиняют в использовании студентов и админресурса в качестве "бесплатной рабсилы" для политической агитации. Однако правоохранительные органы жалобы студентов и преподавателей игнорируют.





