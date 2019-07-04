EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Происшествия
  461  11
Материалы по теме:
Все про:Кивалов (374) Одесса (5508) Национальный корпус (213)

 Националисты разоблачили незаконно организованный в здании одесского вуза штаб кандидата в депутаты Кивалова

Кандидат в народные депутаты Сергей Кивалов, который баллотируется как самовыдвиженец по округу №135 в Одессе, организовал избирательный штаб в здании одесского Международного гуманитарного университета и использует студентов в качестве агитаторов.

Об этом сообщили представители политической партии "Национальный Корпус", которые наведались в незаконно организованный штаб.

В политической партии объясняют, что накануне к ним обратились студенты частного Международного гуманитарного университета и пожаловались на то, что администрация вуза заставляет их агитировать за Сергея Кивалова и распространять агитационные материалы. Сообщается, что к подобной работе также принудительно привлекают преподавателей университета. Чтобы убедиться в достоверности этой информации, представители одесского отделения "Национального Корпуса" лично посетили одиозный штаб.

Сотрудники Кивалова, находившиеся в штабе, обвинения в незаконном использовании админресурса и принуждении к политической агитации студентов пытались отрицать. Вместе с тем они отказались объяснить, почему штаб находится именно в здании университета. С другой стороны, причина – очевидна, ведь именно Сергей Кивалов значится руководителем указанного вуза.

В "Национальном Корпусе" заявляют, что действия администрации Международного гуманитарного университета имеют очевидные признаки нарушения ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. На основании этого представители политической партии вызвали в штаб Сергея Кивалова полицию и составили соответствующее заявление, а также направили обращение в НАБУ.

Напомним, Сергей Кивалов – действующий народный депутат Украины. В 2014 году он также баллотировался в Верховную Раду по 135-му округу как самовыдвиженец, однако затем вступил в "Оппозиционный блок". Отметим, что политика уже не впервые обвиняют в использовании студентов и админресурса в качестве "бесплатной рабсилы" для политической агитации. Однако правоохранительные органы жалобы студентов и преподавателей игнорируют.

Националисты разоблачили незаконно организованный в здании одесского вуза штаб кандидата в депутаты Кивалова 01
Националисты разоблачили незаконно организованный в здании одесского вуза штаб кандидата в депутаты Кивалова 02
Националисты разоблачили незаконно организованный в здании одесского вуза штаб кандидата в депутаты Кивалова 03

Источник: https://censor.net.ua/n3135759
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нююю, за горлянку його потримати -величезна черга...
Може клонувати, щоб всім вистачило?
😁
 показать весь комментарий
 
 
Серьога Підра***...ти диви...тільки вчора про нього згадував..
--де закони від 16 січня...о а де друган по законах Вадик Калісніченко.. в Криму?...мож теж балотуватись буде у ВР?...а чо ні..?
 показать весь комментарий
 
 
Я буду хорошої думки тепер про націоналістів, хоча це робили зовсім інші люди.
 показать весь комментарий
 
А що робили інші люди? Може це робили пацята вальцмана?
 показать весь комментарий
 
 
Гугліть- "палац ківалова"...
Життя покращено!
😎
 показать весь комментарий
 
 
Отличная новость. Еще бы не бросили это дело и ходили бы так к прокурорам, следователям, судьям, которые 100% будут тормозить и заминать дело кивалова...
 показать весь комментарий
 
 
тільки в Україні таке може бути---хто проти України та українців йдуть у ВР..вчать у ВУЗах..займають високі чини..ЗДЕЦ
 показать весь комментарий
 
 
Знов Кидалов сплив на поверхню. Лайно не тоне.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНационалисты разоблачили незаконно организованный в здании одесского вуза штаб кандидата в депутаты Кивалова
 
 
 
 
 
 вверх