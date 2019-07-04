 Парламент Австрии ратифицировал соглашение о культурном сотрудничестве с Украиной

За соответствующее решение депутаты проголосовали единогласно, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украина является важной составной частью нашей политики относительно стабильности и добрососедства. Мы занимаемся этим не только на Западных Балканах, но также в рамках Восточного партнерства. И здесь очень важно сотрудничество с Украиной как крупнейшей страной. При этом, весомым инструментом является не только экономическое сотрудничество, но также сотрудничество в сфере образования, науки и культуры - сферах, где можно применить так называемую мягкую силу. И предложенное соглашение впервые определяет правовые рамки для сотрудничества в этих сферах", - заявил перед голосованием в парламенте федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Александр Шалленберг.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба в комментарии журналистам указал на то, что соглашение позволит значительно интенсифицировать украинского-австрийское культурное сотрудничество, задействовать новые инструменты и возможности.

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"Это соглашение было необходимо для активизации работы в направлении, которое является принципиально важным для украинской-австрийских отношений, а именно - образование, наука и культура. И именно эти направления в последнее время наиболее активно развиваются", - сказал Щерба.

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение в декабре 2018 года. Оно вступит в силу после того, как австрийская сторона сообщит о завершении всех юридических процедур по ратификации.

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Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Австрия о сотрудничестве в области образования, науки и культуры было подписано в Киеве 14 марта 2018 руководителями МИД - Павлом Климкиным и Карин Кнайссль - в присутствии президентов Украины и Австрии.





