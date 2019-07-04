 Проблемы Днепровского металлургического комбината могут привести к его остановке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание МинПром,



Огромные долги были накоплены предприятием как в результате применения "серых" схем со стороны акционеров ИСД, а также целым рядом допущенных ими стратегических ошибок в предыдущие годы.



В частности, ИСД не смогла выстроить цепочку вертикальной интеграции в период "большой приватизации" в Украине и осталась без собственного сырья. Затем огромные средства – около 3 млрд долл. – были вложены в модернизацию Алчевского меткомбината, который в 2014 году оказался на неподконтрольных территориях. И наконец затраты на внешнюю экспансию – в 2003 году корпорация приобрела венгерский завод Dunaferr, в 2005 году – польский комбинат Huta Częstochowa, а в 2007 году еще и Гданьскую судоверфь.



При этом европейское направление бизнеса ИСД вряд ли можно назвать успешным. Dunaferr последние годы регулярно испытывает проблемы и еще в 2017 году министр национального развития Венгрии Миклош Шестак озвучил идею о выкупе завода, который к тому времени накопил 700 млн евро долгов. Меткомбинат Huta Częstochowa остановился в июне этого года – из 1235 сотрудников предприятия работают только 159, и, по данным польских СМИ, несмотря на наличие заказов, предприятие, накопившее огромные долги перед поставщиками и банками, сегодня испытывает острейший дефицит оборотных средств. Что же касается Гданьской судоверфи, то акционеры ИСД так и не смогли наладить ее работу, и в 2018 году она была выкуплена государственным Агентством развития промышленности Польши.



Причем на европейском рынке собственные проблемы ИСД наложились на кризис, переживаемый местной сталелитейной промышленностью. Причины кризиса – высокие экологические расходы в странах Евросоюза, подорожание сырья, а также падение спроса на сталь. В результате ряд европейских предприятий уже сообщили о сокращении объемов производства. В частности, на европейских заводах ArcelorMittal производство будет снижено на 3,3 млн тонн, и 1400 рабочих входящего в состав корпорации крупнейшего меткомбината в ЕС Ilva будут отправлены на 13 недель в неоплачиваемый отпуск. А американская U.S. Steel останавливает домну на своем словацком комбинате в Кошице.



Напомним, 31 мая Хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру банкротства ДМК по иску компании "Технобудмонтаж Груп".