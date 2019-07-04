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 Проблемы Днепровского металлургического комбината могут привести к его остановке

Проблемы ДМК могут привести к его остановке. Долговая нагрузка, "висящая" над ДМК равна – 83 млрд грн, из которой 35,2 млрд грн приходится на кредиторскую задолженность, 43,7 млрд грн – на прочие текущие обязательства и 4,3 млрд грн краткосрочных кредитов.

 Как  передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание МинПром

Огромные долги были накоплены предприятием как в результате применения "серых" схем со стороны акционеров ИСД, а также целым рядом допущенных ими стратегических ошибок в предыдущие годы.

В частности, ИСД не смогла выстроить цепочку вертикальной интеграции в период "большой приватизации" в Украине и осталась без собственного сырья. Затем огромные средства – около 3 млрд долл. – были вложены в модернизацию Алчевского меткомбината, который в 2014 году оказался на неподконтрольных территориях. И наконец затраты на внешнюю экспансию – в 2003 году корпорация приобрела венгерский завод Dunaferr, в 2005 году – польский комбинат Huta Częstochowa, а в 2007 году еще и Гданьскую судоверфь.

При этом европейское направление бизнеса ИСД вряд ли можно назвать успешным. Dunaferr последние годы регулярно испытывает проблемы и еще в 2017 году министр национального развития Венгрии Миклош Шестак озвучил идею о выкупе завода, который к тому времени накопил 700 млн евро долгов. Меткомбинат Huta Częstochowa остановился в июне этого года – из 1235 сотрудников предприятия работают только 159, и, по данным польских СМИ, несмотря на наличие заказов, предприятие, накопившее огромные долги перед поставщиками и банками, сегодня испытывает острейший дефицит оборотных средств. Что же касается Гданьской судоверфи, то акционеры ИСД так и не смогли наладить ее работу, и в 2018 году она была выкуплена государственным Агентством развития промышленности Польши.

Причем на европейском рынке собственные проблемы ИСД наложились на кризис, переживаемый местной сталелитейной промышленностью. Причины кризиса – высокие экологические расходы в странах Евросоюза, подорожание сырья, а также падение спроса на сталь. В результате ряд европейских предприятий уже сообщили о сокращении объемов производства. В частности, на европейских заводах ArcelorMittal производство будет снижено на 3,3 млн тонн, и 1400 рабочих входящего в состав корпорации крупнейшего меткомбината в ЕС Ilva будут отправлены на 13 недель в неоплачиваемый отпуск. А американская U.S. Steel останавливает домну на своем словацком комбинате в Кошице.

Напомним, 31 мая Хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру банкротства ДМК по иску компании "Технобудмонтаж Груп".

Источник: https://censor.net.ua/n3135756
 
 
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у таруты единственная удачная инвестиция - ювт
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Писец Каменскому!Розбегайся кто куда может!
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Не надо смыкаться! Это в руках жуликов комбинат банкрот. После честной продажи всё будет хорошо. Пример - Криворожсталь
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Криворіжсталь перепродала юлька-вароффка за реальну ціну.
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Та с европейскими предприятиями хай Тарута сам разбирается, а здесь надо сделать всё, чтобы завод работал!
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так пусть рабочие рвут таруту, ахмета и всякую меньшую шелупонь. Или потом опять Украина кармильцев открармливать обязана.
Кстати, если заметили, то эта пуитень началась при кудряшке пью и никакая тварь дамбаская и не заикалась о проблемах, а всплывает вот сейчас,ипри ЗЕ и перед выборами. Блин, какое тварье сейчас у корыта
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Совладелец корпорации "ИСД" Сергей Тарута стал вторым номером в списке "Батькивщины" на досрочных выборах в Верховную Раду..А вы тут трендите что ДМК и он он банкроты ? Как же ведь $ миллиончик за попадание в проходную часть списка "Батькивщины" он не напрягаясь нашёл. А экономить бабло будут на социальной помощи и социальный сфере, в том числе на санатории, детские лагеря и базы отдыха....на которые ему глубоко наплевать этому новому члену "Батькивщины " которая бескомпромиссно жёстко борется с бандитами олигархами ....
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПроблемы Днепровского металлургического комбината могут привести к его остановке
 
 
 
 
 
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