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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Корбан (464) Европейский суд по правам человека (613)

 Корбан выиграл дело против Украины в ЕСПЧ и планирует добиваться компенсации морального и материального ущерба

Европейский суд по правам человека признал нарушение прав члена партии "Укроп" Геннадия Корбана, которого обвиняли в нескольких уголовных преступлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда.

Так, ЕСПЧ признал принудительное нахождение политика на судебных слушаниях после перенесенной операции нарушением статьи 3 Конвенции. Суд признал нарушением статьи 3 нахождение заявителя за решеткой во время слушаний в январе 2016 года. Как посчитал суд, задержание политика в октябре 2015 года без ордера на арест и повторное задержание в зале суда были незаконными и нарушили положения статьи 5 Конвенции.

По мнению суда, действия официальных лиц Украины, утверждавших о доказанной вине Корбана, несмотря на продолжавшийся суд, нарушили положения статьи 6 Конвенции. В то же время ЕСПЧ не усмотрел политической мотивации в преследования заявителя.

Теперь защита Корбана намерена в судебном порядке добиваться компенсации морального и материального ущерба, который был нанесен их клиенту.

"Речь идет о миллионных суммах, - рассказал "Обозревателю" адвокат Корбана Алексей Шевчук. - Были признаны нарушения Конвенции по правам человека сразу по нескольким пунктам, в том числе участие Корбана в затяжном ночном заседании после операции, в праве на справедливый суд и прочее. Это решение в первую очередь говорит о том, что все преследование Корбана было незаконным".

Говоря о дальнейших шагах защиты, адвокат заявил, что в рамках этого дела уже подготовлены заявления о привлечении к уголовной ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-генерального прокурора Украины Виктора Шокина, народных депутатов Украины Игоря Кононенко и Александра Грановского, а также "других лиц, причастных к данному преступлению".

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Напомним, в августе 2014 года Корбан, бывший тогда одним из лидеров партии, стал подозреваемым по делу о захвате своего политического оппонента в качестве заложника.

В феврале 2015 года он стал подозреваемым по второму схожему делу. Позднее, в августе того же года, его обвинили в хищении средств благотворительного фонда. В октябре 2015 года Корбан стал обвиняемым по делу о телефонных угрозах члену избирательной комиссии.

Тогда же, в октябре 2015 года, представители полиции ворвались в его квартиру и задержали заявителя без ордера на арест, что являлось законной мерой в исключительных случаях. Корбан предстал перед судом 3 ноября, был отпущен и вновь немедленно задержан. До июня 2016 года он находился под арестом.

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Особое внимание ЕСПЧ привлекла серия инцидентов в декабре 2015 года. В ходе медицинского обследования 25 декабря врачи диагностировали у Корбана ишемическую болезнь сердца, гипертонический криз, острый коронарный синдром и нестабильную стенокардию. Была проведена немедленная операция, и больному установили два артериальных стента.

Тем не менее 26 декабря во время слушаний по делу Корбана, судья отверг протесты адвокатов и принял решение о принудительном приводе заявителя в суд, несмотря на состояние обвиняемого после перенесенной операции. Заявителя доставили в зал суда, где врачи отметили значительное ухудшение его состояния и необходимость длительного восстановления под надзором в больнице.

В марте 2016 года Корбан пошел на сделку со следствием и признал вину в первом похищении. Он был приговорен к условному сроку.

Заявитель был отпущен на свободу под подписку о невыезде в июне того же года, а в сентябре 2017 года уголовное преследование политика по другим делам было прекращено.

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Корбан обратился в ЕСПЧ в апреле 2016 года. По его мнению, власти Украины нарушили положения статьи 3 (запрет на пытки и жестокое обращение), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 6 (право на справедливый суд), статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) в сочетании со статьей 5 Европейской Конвенции по правам человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3135753
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть теперь Петя с Луценко возмещают ущерб из своего кармана.
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Очередное новое лицо в команде ЗеБениной.......
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Предлагаю компенсацию выплатить Рошеном !!! какого народ должен расчитываться за рукожопых аленей ???
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Пусть теперь Петя с Луценко возмещают ущерб из своего кармана.
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Там іще грицак замучений.
Бо Корбана тримали в Управі СБУ по Києву.
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"Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе
https://censor.net.ua/news/3135640/********************************************************************************************************
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мародёр очень боялся атошников поэтому пересажал их почти 10 000.
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Очередное новое лицо в команде ЗеБениной.......
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и какую должность ему дали ??? или ты просто высрал ниочем ?
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Самое интересное, что не то что должность не дали, а ещё и дистанцируются.
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ну боту ж нужно шото наваять, смысл побоку, денех хочет врунишка)
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Предлагаю компенсацию выплатить Рошеном !!! какого народ должен расчитываться за рукожопых аленей ???
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Смешно! Суд, а не Порошенко и вел заседания и принимал решения ...пусть обратное идиЁт докажет)
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Так суддя пальцем покаже, хто наполягав на арешті і вироку обвинуваченому.
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Значить, Корбану можна утримувати у своїй власній тюрмі народного депутата і виконуючого обовязки голови Держземагентства Сергія Рудика; а його самого в державному СІЗО - ні?
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Они не знали, что он народний депутата і виконуючий обовязки голови Держземагентства, он представился как "смотрящий от Кличко".
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Шутки шутками - але саме тоді Корбан (читай: особисто беня) поклав початок розколу "жидобандерівського союзу" Коломойського-Яценюка... Я просто нагадаю фабулу з лінком:

https://www.radiosvoboda.org/a/26532844.html
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Коломойский к ситуации не при чём, Корбан не такой "всемогущий" и самостоятельный, как многим кажется. Не напомните, там кажется с Корбаном ещё кого-то арестовали...? Корбан выиграл дело против Украины в ЕСПЧ и планирует добиваться компенсации морального и материального ущерба - Цензор.НЕТ 7746
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И опять пиар перед выборами. Беня + корбан = друзья)
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Нельзя забывать, что Корбан - создатель добровольческих батальонов, не позволивших захватить Днепр, Харьков, Одессу ...
Он был награжден Порошенко орденом Мужества ... , однако власть его начала бояться ...
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Ага! БЕНЯ тоже *патриот* Украины. Ну и Корбан такой же патриотический, что прям судятся с УКРАИНОЙ!
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Даже большие деньги не спасают от умышленной травли.Корбан в 2014 очень много сделал для защиты Украины.Пораженко это не понравилось и погнала.Беню тоже .А по сути их активное участие их деньги их люди сломали хребет Руцькому миру в Днепре и области.Днепр больше всего делал для спасения Украины в самые тяжёлые дни 2014 -15.Больше всего погибших -из этой области..Мой низкий поклон днепрянам.
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Ага! На просвящайся про патриотизм Бени, ну и за горючее так же поинтересуйся по какой цене он продавал в АТО!
"Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе
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Благодаря Бене армию заправляли,а не благодаря Бойко и Мертвечуку с Рабиновичем.И Уж тем более не Пораженко!Он Солдатам вооружение продаётв десять раз дороже.Пораженко абсолютный мальдивский бессеребряник!Роттердам+,Газ по 10. Корбан выиграл дело против Украины в ЕСПЧ и планирует добиваться компенсации морального и материального ущерба - Цензор.НЕТ 4941
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Агга, енто када вертальоты-самольты задействовали с
охххеррреным пшиком?!
🤔
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Пора прийняти закон, за яким гроші в таких випадках стягувати за рахунок майна тупоголових слідчих, прокурворів і суддів, готових, як шалави, виконувати будь-які забаганки високопоставлених клієнтів.
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смешной и трусливый корбан пытался показать силу, а когда ему показали, пожаловался в суд.
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Ну вот Порошенко прислал 500 альфовцев, чтобы арестовать маленького Корбана, вроде он украл деньги из благотворительного фонда, которые сам туда жертвовал. Началась операция по беспредельному отжиму Приватбанка.
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Слава Великому ЗЕ! Слава Коломойському! Слава Богдану! Слава Портнову!
Славімо їх!
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А была ли операция вообще, а то многие наши политики, чиновники, если их клюет петух, очень резко болеют, да так, что пор удивляешься как он еще живет. Ни для кого не секрет какая продажная наша медецина, нарисуют тебе любую операцию
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКорбан выиграл дело против Украины в ЕСПЧ и планирует добиваться компенсации морального и материального ущерба
 
 
 
 
 
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