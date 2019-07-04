 "Россия попытается вмешаться в парламентские выборы", - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Климкина в фейсбуке.
"Я много раз говорил, что попытки вмешательства России в наш избирательный процесс будут мощными накануне парламентских и местных выборов, а не президентских. Или у кого-то есть сомнения, что означает стремление Российской Федерации созвать Совет Безопасности ООН в отношении нашего закона о языке буквально за несколько дней до выборов? Или только обнародованное решение об увеличении масштабов раздачи российских паспортов у нас, в Украине?" - пишет Климкин.
Также он добавил, что президент России Владимир Путин в интервью итальянским СМИ заявил, что в Украине "разгул неонацизма".
"Ждем попыток обсуждения этих вопросов на международных площадках или же "тематических" провокаций", - резюмировал глава МИД.
Напомним, что ранее Министр иностранных дел Павел Климкин подписал письма к своим коллегам из стран ЕС и G20 с призывом применить все возможные механизмы влияния на Россию для освобождения украинских моряков.
Этот звиздеж от него, пэти, и прочих гройсманов-яйценюков забебал просто.
Тебе нравится этот треп бесполезный, вернее понятно, шо ***** будет лезть в выборы, но паша просто констатирует и все, "я в отпуске"？
-Торонто
-Как выиграть войну?
-Отвести войска
-Когда началась 2я мировая?
-В 1941м
-Как поднять экономику?
-Переехать из ап в офис
-Как убедить ПАСЕ и Г20 нас поддержать?
-Не ехать туда
-Как отмазать моряков?
-Призн.виновными
-Вы точно президент?
-Я преЗЕдент
Этих порохнявых говорунов ничем не заткнёшь. И после своей "смерти" продолжают фонтанировать своими мыслями, от которых большинсто украинцев уже тошнит.