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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
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Все про:выборы (22639) Россия (73227) Климкин (2251)

 "Россия попытается вмешаться в парламентские выборы", - Климкин

Глава МИД считает, что Россия решила увеличить масштаб выдачи украинцам паспортов РФ, чтобы повлиять на выборы в Раду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Климкина в фейсбуке.

"Я много раз говорил, что попытки вмешательства России в наш избирательный процесс будут мощными накануне парламентских и местных выборов, а не президентских. Или у кого-то есть сомнения, что означает стремление Российской Федерации созвать Совет Безопасности ООН в отношении нашего закона о языке буквально за несколько дней до выборов? Или только обнародованное решение об увеличении масштабов раздачи российских паспортов у нас, в Украине?" - пишет Климкин.

Также он добавил, что президент России Владимир Путин в интервью итальянским СМИ заявил, что в Украине "разгул неонацизма".

"Ждем попыток обсуждения этих вопросов на международных площадках или же "тематических" провокаций", - резюмировал глава МИД.

Напомним, что ранее Министр иностранных дел Павел Климкин подписал письма к своим коллегам из стран ЕС и G20 с призывом применить все возможные механизмы влияния на Россию для освобождения украинских моряков.

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Россия попытается вмешаться в парламентские выборы, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135752
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапія вже втрутилась у вибори.
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Пшел вон, скотина саботажная. Мразина картавая
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Не нравится, шо он озвучил помощь твоих братух из-за поребрика?
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Раньше кацапы своих физиков в украинскую дипломатию пропихивали, теперь - в выборы вмешиваются
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А Україна їм міністрів культури і губернаторів Санктпідєрбурка.

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Климкин давно продался,не зря его родственник служи в РФ,настоящий порошенковец
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Ты уже в отпуске? 3,14здуй в Кирилловку!!! "Россия попытается вмешаться в парламентские выборы", - Климкин - Цензор.НЕТ 6316
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отдай свой голос за Саакашвили и Рачку больше никогда не увидим.
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Пшел вон, скотина саботажная. Мразина картавая
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Не нравится, шо он озвучил помощь твоих братух из-за поребрика?
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Он подобное несет все время. А, что он сделал для предотвращения？
Этот звиздеж от него, пэти, и прочих гройсманов-яйценюков забебал просто.
Тебе нравится этот треп бесполезный, вернее понятно, шо ***** будет лезть в выборы, но паша просто констатирует и все, "я в отпуске"？
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А шо по этому поводу говорят у ваЗЕлина?
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Кто там должен сказать, если все диабетные на местах. Ты шо, с урала？
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Петя - один из лучших дипломатов на планете. На фоне ЗеГовна, жалкого, трусливого, тупого и беспомощного паяца, позорящего Украину, Порох - глыба, которой гордилась страна.
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Страна, только вопрос - какая ? Если то Панама или Мальдивы, то да
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говорили сегодня, шо каннабис не разрешат, но по ходу разрешили и ты перебрал
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єтаваніможетбить, вифсеврете,авидокажите...
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Это он к тому, шо если Пеца и его команда панамских патриотов не пройдёт в Раду - то это значит рашка вмешалась в выборы ? Хотя по факту просто вся эта соевая шобла уже никому не всралась в самой Украине
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Это он о том, шо треть зепропагандонов на цензоре - русня из-за поребрика.
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Порохобот-диверсант Клімкін знову підсунув презеденту бумажку із неправельним текстом, де написано, що столиця Канади - це Торонто,- джерело."Россия попытается вмешаться в парламентские выборы", - Климкин - Цензор.НЕТ 1078
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Баришівський районний суд Київської області призначив нову столицю Канади - Торонто. Відповідні документи та рішення суду були відправлені Новою поштою в стару столицю Оттаву,- джерело.
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Да, Зеленский и Гройсманом это разгул неонацизма.
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-Столица Канады?
-Торонто
-Как выиграть войну?
-Отвести войска
-Когда началась 2я мировая?
-В 1941м
-Как поднять экономику?
-Переехать из ап в офис
-Как убедить ПАСЕ и Г20 нас поддержать?
-Не ехать туда
-Как отмазать моряков?
-Призн.виновными
-Вы точно президент?
-Я преЗЕдент
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Только круглый идиот поедет в орду.Там ждут с битами,кастетами.Это на бытовом уровне.А на властном -и подавно!.На данный момент 90% лапотников считают себя нищими и готовы ограбить ближнего. Никогда такого не было и вот -опять!Что делают санкции !Нищета кругом за Мкад.
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Уже вмешалась в президентские, это руцкие хакеры понизили рейтинг Пеци с настоящих 146% до ничтожных 24%. А теперь и рейтинг партии ПСА упал до потужных 7%.
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После того как Климкин публично заявил что будет мешать работать Правительству и Президенту Украины, ни одно его слово не может быть принято как правда. Все делается с целью саботажа государственной власти и это сказал сам Климкин.
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Когда это он такое сказал? Ссылочку, будь ласка.
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не видишь? кацапский ватник под нашим прокси. Не слова правды
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Он же в отпуск вроде сдрыснул. Это он из отпуска "мыслями" булькает?
Этих порохнявых говорунов ничем не заткнёшь. И после своей "смерти" продолжают фонтанировать своими мыслями, от которых большинсто украинцев уже тошнит.
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Она уже активно вмешивается. И ее агенты сидят в ЦИК . Иначе как объяснить попытки регистрации Клюева, Шария во преки всем Законам. А еще на выборы дружно марширует пятая колонна сепаров и недобитых рыгов. Одна Неля Штепа из команды Рабиновича чего стоит
"Россия попытается вмешаться в парламентские выборы", - Климкин - Цензор.НЕТ 9994
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головне шоб Клімкін вже нікуди не вмішувався )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Россия попытается вмешаться в парламентские выборы", - Климкин
 
 
 
 
 
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