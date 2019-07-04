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 Общество
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Все про:Одесса (5508) таможня (1426)

 Экспедиторы обвиняют одесских таможенников во взяточничестве и препятствовании работе "белого" бизнеса

От "белого" бизнеса требуют взятки, искусственно создают препятствия и блокируют работу украинских предприятий. Об этом заявляют экспедиторы, работающие на Одесской таможне. Они обвиняют таможенников в участии в конкурентных войнах и коррупционных схемах.

На Одесской таможне благодаря искусственным препятствиям заблокирована работа легального украинского бизнеса. Предприниматели и государственный бюджет Украины несут существенные убытки. Об этом заявила представитель ООО "Макотрейдинг", компании, предоставляющей таможенно-брокерские и экспедиторские услуги, во время пресс-конференции, состоявшейся в национальном информационном агентстве "Укринформ", от имени экспедиторских компаний на Одесской таможне.

Экспедиторы обвиняют таможенников в участии в конкурентных войнах и коррупционных схемах. Предприниматели заявляют, что их заставляют платить взятки, хотя никаких нарушений в таможенном оформлении товаров таможенники не проявляют, и создают искусственные препятствия в работе в пользу монополиста, сообщает "Обозреватель".

Как заявляет Виктория Пикшрене, на сегодняшний день каждый 10-й контейнер, который выезжает из одесской таможни, подлежит отбору образцов, полной разгрузке товара из контейнера на склад и обратно. "Команды, кого именно "кошмарить" с целью получить финансовое вознаграждение от экспедитора за ускорение оформления, поступают рядовым инспекторам от руководства таможни в телефонном режиме. Как утверждают экспедиторы, сумма взятки за один контейнер с товаром, по которому все равно не обнаружат никаких таможенных нарушений, составляет 200 - 300 долларов. Ущерб от порчи товара и простоев для экспедиторов существенно больший.

Экспедиторские компании считают, что за схемами на Одесской таможне стоят две группы должностных лиц. Одна из них - Александр Домнич, и.о. директора Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия, вместе со своими коллегами Сергеем Недоренко и Олегом Павлишиным. Они начали операцию "Бастион", которая является поводом для выгрузки еще большего количества контейнеров. "Схема очень проста: искусственно создать проблему для бизнеса, а затем требовать заплатить за ее решение. Если же "вознаграждение" не платится, контейнеры сознательно задерживаются, товар выгружается на рампу, портится и разворовывается", - рассказала Виктория Пикшрене.

Вторую группировку, по словам Виктории Пикшрене, возглавляет одесский бизнесмен, который пролоббировал назначение своего партнера по бизнесу на должность начальника Одесской таможни - Владимира Передерия. Здесь искусственные проблемы создаются для всех контейнеров с тканями. Эта схема была легализована специальным письмом, которое вводит процедуру, которой нет ни на одной таможне ни одной страны мира: повторно выгружать из контейнеров фактически на землю и описывать все отдельные рулоны ткани, брать образцы из каждого куска товара и направлять на обследование в лабораторию. Из-за этого повреждается товар, который теряет товарный вид, и становится невозможным его реализация по полной стоимости. Таким образом легальный украинский бизнес устраняют с рынка в пользу монополиста, который уже контролирует 90-95% этого рынка.

Представитель экспедиторского бизнеса заверила: если ситуация не изменится, через неделю на повторной пресс-конференции ее заявления подтвердят и другие экспедиторы, работающие на Одесской таможне. Сейчас они ожидают ответа на свое обращение, направленное в Министерство финансов Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3135749
 
   
 Топ комментарии
 
Это только начало. Времена Януковича покажутся сказкой, по сравнению с тем ворьем которое пришло к власти☹️
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Анатолик - так старики и построили такую страну, вместе с середниками и молодежью...

Сейчас вот тупого сепара клоуна над собой поставили главным...
Так кто им доктор?
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Анатолик - так старики и построили такую страну, вместе с середниками и молодежью...

Сейчас вот тупого сепара клоуна над собой поставили главным...
Так кто им доктор?
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Эту страну построил Порошенко,украинские продавший телеканалы куму путина за миллиард долларов и тебе перепало в миску под столом
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Это только начало. Времена Януковича покажутся сказкой, по сравнению с тем ворьем которое пришло к власти☹️
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Заметь 100% этих воров пришло при Порошенко
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Не заметил. Беня, Портнов и прочая шушерам появилась при кловуне. Мало того, они его и привели к власти при помощи денег и агитации. Кстати, вы прикладывали и прикладываете к этому посильное участие😄
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Нет, не 100%. Большая часть их грабила страну и до Порошенко.
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все так - но к этому уже все привыкли - новый призЕдент - новые правила и так далее
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Таможня брала взятки всегда. При Кучме, при Ющенко, при Януковиче, при Порошенко и даже тогда когда премьером была Юля. Начали брать в 1993 г
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Ты не думал продавать свои шутки 95 кварталу?
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Свежо питание, да серется с трудом... или ты с сарказмом? Шобы посмешить смешного???
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Не длятого Петя убирал с Одессы Саака, что бы Труханов не крышевал таможню.
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На сколько я знаю данная проблема для бизнеса в Одессе оформилась несколько лет назад, после отставки Саакашвили. И сейчас хороший момент для президента посадить коррумпированных таможенников, и дать бизнесу работать.
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После того как порохоботы выгнали Марушанскую с таможни.
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Контрабанду уже победили, так они к честным людям стали приставать... Экспедиторы обвиняют одесских таможенников во взяточничестве и препятствовании работе "белого" бизнеса - Цензор.НЕТ 9532
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"Экспедиторы обвиняют одесских таможенников во взяточничестве и препятствовании работе "белого" бизнеса" - вот за что украинские совки, шоколадный Пахан вместе с членом паханата, Трухой, убрал из Одессы Саакашвили, теперь посмотрим, что будет делать избранный населением Зе, это лакмусовая бумажка, проверка на вшивость этой рускоговорящей власти, возможно их уже пора выносить.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭкспедиторы обвиняют одесских таможенников во взяточничестве и препятствовании работе "белого" бизнеса
 
 
 
 
 
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