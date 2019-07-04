 Новый замгенпрокурора Кизь назначен с согласия Банковой. До этого он руководил департаментом, сорвавшим операцию НАБУ в Госмиграции, - Седлецкая

Об этом сообщила журналистка программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Именно его департамент сорвал спецоперацию НАБУ, задержав детектива, когда тот работал под прикрытием, чтобы задокументировать, как Миграционная служба продает украинское гражданство. Детективы проводили негласные следственные действия в отношении первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, которая, как заявляли в НАБУ, "неоднократно озвучивала требования по получению" поощрения "в сумме $30 тыс." за такую ​​"услугу". Но в результате срыва спецоперации, она избежала ответственности", - написала Седлецкая.

Также известно, что Кизь вел дело по даче взятки нардепу Мосийчуку.

"Именно Кизь на брифинге показывал видео, где Мосийчук дает признательные показания. Впоследствии Верховный суд признал незаконным снятие неприкосновенности с Мосийчука. После этого ходатайство о его аресте Генпрокуратура отозвала", - уточняет журналистка.

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Кроме того, как отмечает Седлецкая, департамент Кизя расследовал "уклонение от уплаты налогов" "Новой почтой".

Идея повысить Кизя до должности заместителя, по данным "Схем", принадлежит главе офиса Президента Андрею Богдану – после проведения с ним ряда встреч в ГПУ и АП.

"Хотя источники в прокурорской среде рассказывают, что они были знакомы и раньше. Сергей Кизь руководил подразделением, которое вело производства в том числе связанные с "Приватом" (аудит Kroll, вывод денег накануне национализации) - а Богдан в то время как юрист работал в интересах Коломойского.