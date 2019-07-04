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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9197) Седлецкая (48) Богдан Андрей (80)

 Новый замгенпрокурора Кизь назначен с согласия Банковой. До этого он руководил департаментом, сорвавшим операцию НАБУ в Госмиграции, - Седлецкая

Новый заместитель генпрокурора Юрия Луценко Сергей Кизь до назначения на должность работал начальником одного из департаментов ГПУ, который сорвал операцию НАБУ в Госмиграции, а также вел дело нардепа Мосийчука.

Об этом сообщила журналистка программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Именно его департамент сорвал спецоперацию НАБУ, задержав детектива, когда тот работал под прикрытием, чтобы задокументировать, как Миграционная служба продает украинское гражданство. Детективы проводили негласные следственные действия в отношении первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, которая, как заявляли в НАБУ, "неоднократно озвучивала требования по получению" поощрения "в сумме $30 тыс." за такую ​​"услугу". Но в результате срыва спецоперации, она избежала ответственности", - написала Седлецкая.

Также известно, что Кизь вел дело по даче взятки нардепу Мосийчуку.

"Именно Кизь на брифинге показывал видео, где Мосийчук дает признательные показания. Впоследствии Верховный суд признал незаконным снятие неприкосновенности с Мосийчука. После этого ходатайство о его аресте Генпрокуратура отозвала", - уточняет журналистка.

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Кроме того, как отмечает Седлецкая, департамент Кизя расследовал "уклонение от уплаты налогов" "Новой почтой".

Идея повысить Кизя до должности заместителя, по данным "Схем", принадлежит главе офиса Президента Андрею Богдану – после проведения с ним ряда встреч в ГПУ и АП.

"Хотя источники в прокурорской среде рассказывают, что они были знакомы и раньше. Сергей Кизь руководил подразделением, которое вело производства в том числе связанные с "Приватом" (аудит Kroll, вывод денег накануне национализации) - а Богдан в то время как юрист работал в интересах Коломойского.

Новый замгенпрокурора Кизь назначен с согласия Банковой. До этого он руководил департаментом, сорвавшим операцию НАБУ в Госмиграции, - Седлецкая 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135747
 
   
 Топ комментарии
 
Ivan Simochkin 25% 🇺🇦‏ @IvanSim 4 ч.4 часа назад

Как сообщают, Администрация Зеленского начала через Медведчука негласные переговоры с Газпромом о возобновлении закупок российского газа.
Одним из условий станет отзыв Украиной исков в адрес Газпрома.
Вы же помните, что главный враг - это Коболев, да?


Новый замгенпрокурора Кизь назначен с согласия Банковой. До этого он руководил департаментом, сорвавшим операцию НАБУ в Госмиграции, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 7977
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еще одно говно прибило к борту зеко-мандьі
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Ivan Simochkin 25% 🇺🇦‏ @IvanSim 4 ч.4 часа назад

Как сообщают, Администрация Зеленского начала через Медведчука негласные переговоры с Газпромом о возобновлении закупок российского газа.
Одним из условий станет отзыв Украиной исков в адрес Газпрома.
Вы же помните, что главный враг - это Коболев, да?


Новый замгенпрокурора Кизь назначен с согласия Банковой. До этого он руководил департаментом, сорвавшим операцию НАБУ в Госмиграции, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 7977
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хахаха вброс со сылкой на порохобота со славами дякую
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Автор вброса про Зеленского какое честное ип...лицо,

Новый замгенпрокурора Кизь назначен с согласия Банковой. До этого он руководил департаментом, сорвавшим операцию НАБУ в Госмиграции, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 9174
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В @APUkraine Зеленского не намерены раскрывать информацию, кто именно, когда и в каком формате вел и ведет от имени либо по поручению президента переговоры о поставках природного газа с представителями РФ. https://ukranews.com/news/640055-u-zelenskogo-otkazalis-soobshhit-kto-vedet-ot-nego-peregovory-po-gazu-s-rossiej …Новый замгенпрокурора Кизь назначен с согласия Банковой. До этого он руководил департаментом, сорвавшим операцию НАБУ в Госмиграции, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 3818
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Вы ваще понимаете какую херню пишете? Это вброс чистой воды.
Если бы велись переговоры через мертвечука то Бойко и Ко подняли бы тааакой вой - мол как это так у них отобрали первенство на такие переговоры. Это же их гордость!!!
Такие переговоры не обязательно вести через кума ху йла. Это очень опасно и дискредитирует перед самыми выборами. Вот для этого и нужен этот вброс.
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Узеленского засекретили газовые переговоры с Мацковией. Основное требование рузьге, это отозвать все иски. Обычная практика в таких случаях была за откат. Мы вам 25% на руки,вы отзываете иски,а дальше порешаем. Что будет потом, легко догадаться
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ты знаешь главные требования россиян на секретных переговорах?Ты реально тупорылый
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Про Зелю и его назначения в СБУ для особо упоротых:

Небольшая, но очень показательная история. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. Помним такого? После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеля уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Даниила Доценко, заменив его на очередного недолюстрированного. Кто не знает - Доценко действительно был товарищем и другом Кати Гандзюк. Это во-первых. Во-вторых, он помогал ей в противодействии всей "рашоколонне ", которая сейчас в Херсонской области. Именно он действительно помогал ей противодействовать рашкам, которые имели враждебные намерения в отношении Украины. Вот така х*рня малята

Если кто забыл или пропустил.

Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым. Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах. Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики канала, а Зеля - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала. Кстати тогда Медведчук еще был в числе крупнейших акционеров Интера наряду с братьями Суркисами.
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все подонки в Зе-команду.... Новый замгенпрокурора Кизь назначен с согласия Банковой. До этого он руководил департаментом, сорвавшим операцию НАБУ в Госмиграции, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 6362
Сделаем коллективное самоубийство вместе....
Зе-черви... - вы тоже умрете...
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Зебенятка надіються, що це все - для них, у їхніх інтересах. Що у Богдана, Разумкова, Стефанчука немає сімей, жінок, дітей, батьків, коханок. Вони вважають, що відібраного від міфічних "бариґ" вистачить поділити на всі 42 мільйони...Зебенятка, знаєте, чому всього на всіх не вистачить? Тут дуже просто - всіх надто багато, а всього надто мало. Проблема вирішується просто - ділиться не на всіх, а лише на своїх. Тому, якщо ви Богдану - чужа людина, то вам залишиться лише побажання ретельніше підбирати друзів і вибирати кумирів.
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команда гаранта предпринимает усилия для того, чтобы принудить председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Коболева покинуть свой пост. Последний противится возврату Украины на старые переговорные позиции с Кремлём и настаивает на продолжении судебных процессов с Газпромом.Новый замгенпрокурора Кизь назначен с согласия Банковой. До этого он руководил департаментом, сорвавшим операцию НАБУ в Госмиграции, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 8740
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еще одно говно прибило к борту зеко-мандьі
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Назначен Банковой...А когда назначен?Кем назначен?Неужели ещё при Юре и Пете?Надо же,какая новость...Как вы задолбали.
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Правильно вчера. И генпрокуратура - вотчина президента, а президент у нас кто? И согласно закона и конституции - генерального прокурора Зеля может назначать и освобождать только через решения с согласия Верховной Рады, как и главу СБУ и министра обороны. А вот для назначения замов согласия Рады не требуется, только приказ Генпрокурора и согласие прехидента. И все.
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Чей чей приказ? Таки алкана и первого номера БПП в одном флаконе?
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Луценко назначил,а виноват Богдан.Через пару месяцев югика не будет и зама тоже.Смысл в чем? В том что выборы это как на войне. А там все методы хороши.Не звертайте уваги панове на их мышиную возню.Одно хорошо.Благодоря их усилиям лохов все меньше становится.
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Я смотрю что у порохни что у зеленского кадровый голод!
Пиз-ц.....
Есть же нормальные хорошо зарекомендовавшие себя организации!
Посоветуйтесь с ними, Шабуниным и Ко, общ совет доброчестности при ВККС. Они всю подноготную ваших кандидатов найдут. И большинство уродов с коррупционными шлейфами не пройдет.
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Да нет у них просто цели одинаковые - обогащение (((
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Вот ЭТО и страшно если правда!
Но окончательные выводы я сделаю после выборов в ВР, создания нов правительства и первых шагов.
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Ну это будут уже явные выводы Я же вывод о зе команде сделал , когда они изо всех сил скрывали до выбора Богдана У меня создаётся впечатление , что мы увидим , как пацанва пришла доворовать , то что все остальные гидранты не успели Это будет такой симбиоз юща и яныка Зе ввиде юща и его команды ввиде коллективного яныка
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Шо за бредятина???, Луцик, который идет на вылет, сунет какого-то урода, который вылетит туда же куда луцик сразу после выборов, но виноват в этом Зе, эта сова на глобус не налазит, завязуйте....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый замгенпрокурора Кизь назначен с согласия Банковой. До этого он руководил департаментом, сорвавшим операцию НАБУ в Госмиграции, - Седлецкая
 
 
 
 
 
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