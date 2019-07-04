 Новый замгенпрокурора Кизь назначен с согласия Банковой. До этого он руководил департаментом, сорвавшим операцию НАБУ в Госмиграции, - Седлецкая

Об этом сообщила журналистка программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.
"Именно его департамент сорвал спецоперацию НАБУ, задержав детектива, когда тот работал под прикрытием, чтобы задокументировать, как Миграционная служба продает украинское гражданство. Детективы проводили негласные следственные действия в отношении первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, которая, как заявляли в НАБУ, "неоднократно озвучивала требования по получению" поощрения "в сумме $30 тыс." за такую "услугу". Но в результате срыва спецоперации, она избежала ответственности", - написала Седлецкая.
Также известно, что Кизь вел дело по даче взятки нардепу Мосийчуку.
"Именно Кизь на брифинге показывал видео, где Мосийчук дает признательные показания. Впоследствии Верховный суд признал незаконным снятие неприкосновенности с Мосийчука. После этого ходатайство о его аресте Генпрокуратура отозвала", - уточняет журналистка.
Кроме того, как отмечает Седлецкая, департамент Кизя расследовал "уклонение от уплаты налогов" "Новой почтой".
Идея повысить Кизя до должности заместителя, по данным "Схем", принадлежит главе офиса Президента Андрею Богдану – после проведения с ним ряда встреч в ГПУ и АП.
"Хотя источники в прокурорской среде рассказывают, что они были знакомы и раньше. Сергей Кизь руководил подразделением, которое вело производства в том числе связанные с "Приватом" (аудит Kroll, вывод денег накануне национализации) - а Богдан в то время как юрист работал в интересах Коломойского.
Как сообщают, Администрация Зеленского начала через Медведчука негласные переговоры с Газпромом о возобновлении закупок российского газа.
Одним из условий станет отзыв Украиной исков в адрес Газпрома.
Вы же помните, что главный враг - это Коболев, да?
Если бы велись переговоры через мертвечука то Бойко и Ко подняли бы тааакой вой - мол как это так у них отобрали первенство на такие переговоры. Это же их гордость!!!
Такие переговоры не обязательно вести через кума ху йла. Это очень опасно и дискредитирует перед самыми выборами. Вот для этого и нужен этот вброс.
Небольшая, но очень показательная история. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. Помним такого? После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеля уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Даниила Доценко, заменив его на очередного недолюстрированного. Кто не знает - Доценко действительно был товарищем и другом Кати Гандзюк. Это во-первых. Во-вторых, он помогал ей в противодействии всей "рашоколонне ", которая сейчас в Херсонской области. Именно он действительно помогал ей противодействовать рашкам, которые имели враждебные намерения в отношении Украины. Вот така х*рня малята
Если кто забыл или пропустил.
Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым. Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах. Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики канала, а Зеля - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала. Кстати тогда Медведчук еще был в числе крупнейших акционеров Интера наряду с братьями Суркисами.
Сделаем коллективное самоубийство вместе....
Зе-черви... - вы тоже умрете...
В среду, 3 июля, приказом генерального прокурора Украины Юрия Луценко в соответствии с рекомендацией Совета прокуроров Украины на должность заместителя генерального прокурора назначен государственный советник юстиции 3-го класса Сергей Кизь
Пиз-ц.....
Есть же нормальные хорошо зарекомендовавшие себя организации!
Посоветуйтесь с ними, Шабуниным и Ко, общ совет доброчестности при ВККС. Они всю подноготную ваших кандидатов найдут. И большинство уродов с коррупционными шлейфами не пройдет.
Но окончательные выводы я сделаю после выборов в ВР, создания нов правительства и первых шагов.