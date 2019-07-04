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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
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Все про:война (3518) Донбасс (18856) Разумков Дмитрий (82) Станица Луганская (1)

 "Надеюсь, этот процесс будет дальше распространяться на всю линию разграничения", - Разумков о разведении войск

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков надеется, что войска разведут на всей территории Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Да, не все гладко идет, и не так, как нам бы хотелось, но мы видим уже выполнение Минских договорённостей, чего не удалось никому другому – это разведение войск. Отошли наши войска, были отведены войска так называемых "ДНР" и "ЛНР", - заявил он.

"Я надеюсь, что этот процесс будет дальше распространяться на всю линию разграничения, и начнется реализация "Минска" в том формате, в котором он прописан, и таким образом мы сможем прийти к реальному миру на Донбассе", - добавил Разумков.

По его мнению, позиция президента Украины Владимира Зеленского о том, что на Донбассе "должны перестать стрелять и перестать гибнуть люди" - "на определенном старте".

Напомним, что разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

2 июля в Минобороны сообщили, что в районе Станицы Луганской после заявления боевиков о выводе своих сил остаются группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала отсутствие вооружения с обеих сторон в районе Станицы Луганской. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3135746
 
 
 Топ комментарии
 
как меня бесит эта сепарская мразь Разумков!!!!!!!!!
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в каком мире он живет??????????он сводки видит??????????
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Зеленский бережет наших солдат,за войну топят только порохоботы
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Слава Великому ЗЕ!

Слава батькові народів!
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Купателю в Торонтских фонтанах...и пожирателю Квэбекской шаурмы с бобра!))))
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ты за войну?так не прячься от военкомата,иди воюй
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Я пацифіст і за мір на любих условіях, как наш лідєр, Вєлікій ЗЕ!
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ты отслужи срочную службу,отдай долг Родине,которая тебя доходягу выкормила и вырастила и будешь пацифистом,а потом будешь пацифистом,а пока ты косорь от армии
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))))) ну от тебе самому не смешно от твоего поста?

Или ты...совсем упоротый?)))
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Ты за войну?Так забери из военкомата свою справку об энурезе и иди воюй,а не коси
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Ты с фронта постишь?
Если нет...то твое мнение мне ПЕРВОЕ С КОНЦА!)))
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Ты за свой энурез отчитайся,почему косишь от сборов,а топишь за войну,сам трус и подонок
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ты за войну?Значит ты порохобот или с лахты,только Порошенко выгодна война
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Я знаю класний спосіб припинити війну - просто пєрєстать стрєлять. Так, клоуноботе?
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ты хочешь стрелять?Так что же ты чмо в тылу спрятался?Ребята твою трусливую задницу защищать должны под пулями
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Гнидо, хочеш влаштую зустріч із хлопцями з передової, які спитають тебе - хто тебе уповноважив за них розписуватися?
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Ша! Не так грубо. Не злякай. Лахту треба кохати помаленьку, сантиметр за сантиметром.
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А вот скажи, разведение войск РФ и Украины за счет украинской земли это кому выгодно? Думаешь таким образом наступит мир с парашей? Их политологи, журналисты и руководство давно заявило, что им нужна вся Украина. А может ты про проект "Малороссия" уже забыл?
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зеля перестановками офиса занят)) некогда ему беречь кого-то
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В методичке порохоботов написано что нужно воевать до последнего украинца,когда мир,вас бомбит
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В методиці "порохоботів" сказано що Україну, її суверенітет та територіальну цілісність треба відстоювати, якщо треба то я ціною власного життя
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тебе под юбкой у жены ничего не угрожает,об условиях разберутся без тебя, труса и подонка
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ты написал,что я профессионал и тут же ни бум бум,ты реально тупорылый,странно что у тебя ума хватило от армии откосить,наверное на комиссии обосцался и расплакался
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ещё рюмашку, кацап захотел. лакай, животина, лакай. бери стекломой с метанолом, он вкуснее.
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Ты блин такая же кремлевская шлюха, как и твой зеленодрысный урод! Звездуй в рашу и сохраняй там солдат, придурок
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Смотри дальше, бережет солдат, но сдаст Украину. На таких лохов, как ты это и расчитано.
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О так, файно береже. Роботе Вертере, якщо до твого процесора ще не дійшло: це НЕ ТА ВІЙНА, яку можна закінчити за законами війни. Це смертельний двобій із диким, примітивним та агресивним ворогом, який апріорі не знає і не хоче знати ані законів, ані глузду.
Хочеш, не хочеш - домовитися не вийде. Інакше - повна поразка.
І тоді, хоча навряд чи ти це читав, доведеться згадати Ґете "Борошна юного Вертера", і вони торкнуться й ТЕБЕ. Бо домовитися посередині не вийде.
Не буває "нічиєї" з ведмедем. Зрозумів?
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Это если обе стороны разошлись!
Но последнему дыбилу понятно, что кацапы не отойдут, а передвинутся ещё ближе к нам!
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Розводять військових та озброєння. Але населені пункти не залишаються пустими. Наші владні органи, поліція починають працювати там. У цьому сенс розведення ВІЙСЬКОВИХ. Куди кацапи повернулися, можете навести приклад?
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Він зберіг би найбільше воїнів, якби відвів війська на територію Польщі. Але з білими прапорами, щоб поляки не відкрили вогонь.
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Ти на тій війні був?
Не був, тоді сиди мовчки і не гавкай сцикло....
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5 втрачених років. І то в кращому випадку.
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не втрачених, а 5 років, протягом яких ми можемо втратити Україну
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Не знаю кто "вы", но народ Украины не дал легитивному ее просрать, пете..... и этому не даст!
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ну виганяючи Овоча частину країни ми-таки втратили.
а Петро навпаки зумів повернути частину втраченого, так що закиди в його бік недоречні.
а тепер можемо втратити або ще більшу частину, а може і всю...
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Ты не путаешь причинно следственную связь?
У тебя с логикой все нормально?
А че там петя вернул? Что то я пропустил этот момент?
Сам, с оружием в руках!!!!!
Это тебе приснилось?
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у мене з логікою все відмінно і нічого я не плутаю.
щодо Петра - подивіться мапу територій, що контролювались російськими терористами станом на дату виборів президента в 2014 році, і станом на дату завершення каденції Порошенка і ви побачите, що територія, яка контролюється Україною збільшилась не менше ніж на третину. Взяті під контроль Слов'янськ, Бахмут, Краматорськ, Северодонецьк, Лисичанськ та інші.
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Так когда это ОН лично сам их "Петро навпаки зумів повернути частину втраченого"!
Ты за базаром своим следишь?
Согласно твоей логике - если это ОН вернул! То лично ОН отвечает за ВСЕ котлы, за всех погибших и раненных!!!!!
Тогда по его ХАЛАТНОСТИ и БЕЗДЕЙСТВИЯ погибли десятки тысяч!!!!!
Так что выбирай - или он собиратель земель и убийца, или оно явно не само это делало, а народ Украины и иногда явно вопреки приказам генштаба и презика!
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Я так розумію, тебе уповноважили виступати від імені народу?
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Судя по твоим высерам ту к народу Украины не относишься!
Сложил лапки и надеешься что какой то дядя за тебя все проблемы решит!
Хотя если ты из рашки - то это ваш менталитет!
Царь есть царь, и от народа ничего не зависит!

Тупой базар какой то...... Не пиши мне ватан!
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Тю, представник народу, я звернув лише твою увагу, що це нескромно розписуватися за народ України. Бо я тебе не уповноважував.Як і прихильники Ще, яких, як пишуть деякі 73 відсотки. Вони не датують тобі топтатися по своєму зеленому кумирі. І не тобі я пишу, а на форумі. А не вмієш вести дискусію - просто читай і нічого не пиши. І не будь совком - "я - народ", "Я за народ", "я від імені народу". Краще за себе скажи: "я думаю, що народ України..." І далі за текстом. Я б нісєчого не писав, але мене бісить, коли хтось і від мого імені щось заявляє. Так щрозуміло?
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Ты Б-ЛО!
Я тоже голосовал против пети!
Значит в этих 73 и мой голос!
Где ты троль ватный видял что я написал я - народ", "Я за народ", "я від імені народу".
Дай ссылку или ты БРЕХЛО ВАТНОЕ КОНЧ_Е!
ФАКТ - Народ Укераины выгнал легитивного и петюню, когда они явно легли под рашку и не выполнили своих обещаний!
С чего ты решило, что Народ спустит Зеленскому?
Знаешь такие слова - "логическая последовательность", "тренд" ......
Судя по всему ты с логикой не дружишь!
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как меня бесит эта сепарская мразь Разумков!!!!!!!!!
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Но Грцик...против ЗЕ!)))))
Деда а почему на фото ты зигуешь Гитлеру???
Еееее...это я говорю ему НЕТ ЗЛУ!!! НЕТ!!!
)))))
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А потом. В друг откуда не возьмись, появятся гражданские с кацапским акцентом на териториях Украины, и опять начнутся захваты гос учреждений, россися введи, все как 2014 году.! Сцуки продажные из команды зеленых жаб, "Надеюсь, этот процесс будет дальше распространяться на всю линию разграничения", - Разумков о разведении войск - Цензор.НЕТ 1371
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И не говори. Я бы лично этому пучеглазенькому зебилу гляделки повыдавливал
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походу, у сепареныша признаки Баязедовой болезни, и глаза будет пучить больше и больше.. в более старшем возрасте он будет похож на уродца, которому постоянно хочется какать..
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А вони йому і не треба. На банкнотах є написи шрифтом Брайля, тому номінал буде на дотик відчувати.
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Зря надеешься, дураков. Не для того пуйло туда полезло, чтоб так просто отвалить. "Надеюсь, этот процесс будет дальше распространяться на всю линию разграничения", - Разумков о разведении войск - Цензор.НЕТ 4932
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в каком мире он живет??????????он сводки видит??????????
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видит и радуется, говорит "О! На одного порохобота меньше, больше кресел в думе раде наберём!"
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Показове фото. Посан вважає себе рівним самому Бонапартію. Там манія величі навіть з дупи пре. Він порад взагалі не сприймає. Навіщо від власного здорового глузду. До речі, ця ж проблема була і у біснуватого фюрера, який вважав, що це не він війну програв, просто його геніальні плани виконували нікчемні люди.
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И получим свое Приднестровье.
Конфликт нужно решать, а не замораживать.
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лепечет шото про "войска так называемых "ДНР" и "ЛНР", когда всем понятно, что там войска русни!
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Тупорылый, лучше назови столицу Канады -на бис! дебильные позорные шмаркли... И с ленкиной рожи без фотошопа вся европа ржет- украинский туристический бренд пишут...
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ИСЧО один стратег
Дезертиры\уклонисты еще смеют тявкать что то мрази
Где служил, клоун? Или папочка ВЛКСМовский начальник отмазал?
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означает ли это, шо политика мирного сосуществования и экономического сотрудничества двух таких разных миров, проводимая дорогим лионидом илличом всю пятилетку застоя, закончилась полным крахом и теперь дело ленина вчерашних дней закончится разводом и начнётся противоборство сторон?
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Сподіваюсь що тебе мокшанський покидьок рано чи піздно відправлять до "країни мрій", десь там за Урал...
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"о разведении войск"
Піноккіо раніше розводив людей своїми соцопитуваннями, зараз розводить своїми брехливими заявами.
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Десь посередині і розведуть. Десь по Дніпру.
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Бене выгодно, чтобы мы капитулировали - потому что он (и группа олигархов вокруг него, вроде пинчука) хочет торговать с рашкой. А для этого надо пристегнуть ОРДЛО на условиях кремля и закончить военные действия (с постепенным признанием Крыма кацапским).

Учитывая, что вместо президента у нас его марионетка (наркоман-малоросс, который играет роль "гаранта"), а после незаконных досрочных выборов еще и большинство парламента будет ЗЕленым (а значит, зеленым будет Кабмин и все силовые структуры).......... ну, тут все очевидно - Украину они собираются сливать под казламордию.

Вопрос лишь в том, КАК именно это сделать.
Сейчас они заведут в Раду как можно больше своих людей, чтобы можно было мутить любой закон по щелчку Бени. Сформируют коалицию (если не хватит людей, доберут из "голоса" и всяких гриценков с батькивщинами) - примут закон о референдуме.

И вся наша вата-овощная малороссия побежит голосовать на плебесциты о предоставлении дыныры\лыныры особого статуса.. по поводу закона о языке.. о федерализации и т.д.
Очень просто.

Именно для этого медведчук скупает СМИ и уже доминирует в украинском информационном пространстве - чтобы предварительно промыть нашему тупому населению заплывшие салом мозги и подготовить к тому, что дружить с кацапней хорошо, капитуляция = мир и дешевая колбаса, "Слава Украине" - "нацистское "приветствие"..

Все украинцы нацисты! Считает кандидат от Слуги народа... +18
https://www.facebook.com/watch/?v=2317343905259576

И все. И ****** национальному государству Украина..
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Мир под дулами российских автоматов,с периодическими зачистками украинских патриотов,если это можно назвать миром,теоретически возможен,а вот дешёвой колбасы не будет,это гарантированно.Потому что ее дешёвой не бывает в принципе.К примеру,себестоимость докторской в СССР в восьмидесятые составляла около десяти рублей за кило,и чтобы кто-то ее кушал по два двадцать, кто-то должен был вкалывать за три копейки.
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Разводить нужно. Это и Запад хочет. Вопрос в другом - как это выгодно для себя использовать. Как добиться наказаний за преступления,если преступники не хотят их ? Есть иной положительный момент - само образование днр - это непродуманная афера расии.Там все держится на соплях. А за Украиной -подсказчики Запад и Америка. Все эти пушилины-бздюшилины - расходный материал. Никому не нужный и нелегальный.Они сами не знают,что им делать в той или иной ситуации.Возможно,таким способом удасться проникнуть на те территории и введя поле законности,в конечном итоге осудить их и заменить на прозападников.
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Базар не мужика а слюнтяя и лоха!
Оно надеется...... думает что забугор нам поможет (как и петюня), а зажать яйца в кулак и отрастить стержень, что бы с твоим мнением считались - ни петя ни зеленский что то не хотят!
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І ця тварюка таке каже після того як по наших гатили з 122-го калібру.
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в Київ до Разумкова--122 калібр не долітає
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Огрызко комментирует сепара-Клоуна...

"Сподіваюся, цей процес далі поширюватиметься на всю лінію розмежування", - Разумков про розведення військ - Цензор.НЕТ 1514 Volodymyr Ogrysko‏ @Ogrysko 4 ч.4 часа назад
Дуже добре, що ми вже знаємо, скільки треба грошей для відновлення Донбасу. Але при чому тут Україна та іноземні інвестори? Ці гроші має відшкодувати Росія. Так буде справедливо. Інший підхід-опосередковане визнання російської агресії внутрішнім конфліктом

https://t.co/PKKGzyJdBU
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И что после завершения этого "процесса"?Путлер,пока жив,не уйдет из Крыма и Донбасса.
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вчера только на кацапском шоу требовали от Зе отвода войска по всей линии, сегодня видим реакцию.. совпадение?
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Звичайно!

Слава Великому ЗЕ, гетьману і полководцю!
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Так они дружно с Россией поют. Подстилочки.
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"Я наивная,я доверчивая,меня легко обмануть"...(с) Був колись давно такий мультик про хитрожопу ворону і Діда Мороза...
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закончатся выборы и все начнется по новой, причем с намного большей интенсивностью.
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щось я не розумію..тобто--те що наші хлопці завоювали.треба віддати? і зробити нову сіру зону? чи повернутись на ті позиції по мінському договорняку в сіру зону? а в ту сіру зону знову найманці кацапські і сепари займуть і обстрілювати будуть?
То шо то виходить--свою землю віддавати ?
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саме так. Була наша, стала нічийна. І таке каже найближче оточення нового преза.

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Фиктивная просепарская партия во главе с "внепапочным" сыном Разумкова к воспитанию которого отец не имел ни малейшего отношения. Вот и выросло ЧМО. Второго сына Разумкова от второго брака воспитывал Гриценко и результат абсолютно противоположный. Первый эксплуатирует фамилию будучи бездарным ЧМОм, а второй будучи талантливым еще и много работает...
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Ну кто еще сомневается в "патриотизме" команды Зе? Даже наставник недопрезЕдента Беня и то слово в слово повторил высер еще одного .... Рабиновича. Этим иноверцам плевать на Украину, сейчас они отрабатывают кремлевское бабло
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відправте оте жабеня на фронт хоча би на тиждень, без охорони у вирите укріплення, хай виключно надію має на бронік, автомат і військову вдачу.
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А тебя, воячка, не надо отправить? Обделалась бы по уши! Ищите дураков Свына защищать! Сами, сами, патриотичные наши!!!
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СобратьСвынарник и на передовую, пусть, суки, покажут как надо бить сепаров!
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В цього нєдоразумкова й пика якась ватна! Там ще мають бути бородавки по всій харі. То є сліди від поцілунків *уйла за гідно виконану роботу на фсб. Мерзенна рашофобська скотиняка! Тьфутакімбить!
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дай им палец пососать, так они всю руку сожрут.
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Тут, на Цензоре, собралось всё Свынове шобло....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Надеюсь, этот процесс будет дальше распространяться на всю линию разграничения", - Разумков о разведении войск
 
 
 
 
 
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