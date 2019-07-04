 "Надеюсь, этот процесс будет дальше распространяться на всю линию разграничения", - Разумков о разведении войск

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Да, не все гладко идет, и не так, как нам бы хотелось, но мы видим уже выполнение Минских договорённостей, чего не удалось никому другому – это разведение войск. Отошли наши войска, были отведены войска так называемых "ДНР" и "ЛНР", - заявил он.
"Я надеюсь, что этот процесс будет дальше распространяться на всю линию разграничения, и начнется реализация "Минска" в том формате, в котором он прописан, и таким образом мы сможем прийти к реальному миру на Донбассе", - добавил Разумков.
По его мнению, позиция президента Украины Владимира Зеленского о том, что на Донбассе "должны перестать стрелять и перестать гибнуть люди" - "на определенном старте".
Напомним, что разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.
2 июля в Минобороны сообщили, что в районе Станицы Луганской после заявления боевиков о выводе своих сил остаются группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.
Слава батькові народів!
Или ты...совсем упоротый?)))
Если нет...то твое мнение мне ПЕРВОЕ С КОНЦА!)))
Хочеш, не хочеш - домовитися не вийде. Інакше - повна поразка.
І тоді, хоча навряд чи ти це читав, доведеться згадати Ґете "Борошна юного Вертера", і вони торкнуться й ТЕБЕ. Бо домовитися посередині не вийде.
Не буває "нічиєї" з ведмедем. Зрозумів?
Но последнему дыбилу понятно, что кацапы не отойдут, а передвинутся ещё ближе к нам!
Не був, тоді сиди мовчки і не гавкай сцикло....
а Петро навпаки зумів повернути частину втраченого, так що закиди в його бік недоречні.
а тепер можемо втратити або ще більшу частину, а може і всю...
У тебя с логикой все нормально?
А че там петя вернул? Что то я пропустил этот момент?
Сам, с оружием в руках!!!!!
Это тебе приснилось?
щодо Петра - подивіться мапу територій, що контролювались російськими терористами станом на дату виборів президента в 2014 році, і станом на дату завершення каденції Порошенка і ви побачите, що територія, яка контролюється Україною збільшилась не менше ніж на третину. Взяті під контроль Слов'янськ, Бахмут, Краматорськ, Северодонецьк, Лисичанськ та інші.
Ты за базаром своим следишь?
Согласно твоей логике - если это ОН вернул! То лично ОН отвечает за ВСЕ котлы, за всех погибших и раненных!!!!!
Тогда по его ХАЛАТНОСТИ и БЕЗДЕЙСТВИЯ погибли десятки тысяч!!!!!
Так что выбирай - или он собиратель земель и убийца, или оно явно не само это делало, а народ Украины и иногда явно вопреки приказам генштаба и презика!
Сложил лапки и надеешься что какой то дядя за тебя все проблемы решит!
Хотя если ты из рашки - то это ваш менталитет!
Царь есть царь, и от народа ничего не зависит!
Тупой базар какой то...... Не пиши мне ватан!
Я тоже голосовал против пети!
Значит в этих 73 и мой голос!
Где ты троль ватный видял что я написал я - народ", "Я за народ", "я від імені народу".
Дай ссылку или ты БРЕХЛО ВАТНОЕ КОНЧ_Е!
ФАКТ - Народ Укераины выгнал легитивного и петюню, когда они явно легли под рашку и не выполнили своих обещаний!
С чего ты решило, что Народ спустит Зеленскому?
Знаешь такие слова - "логическая последовательность", "тренд" ......
Судя по всему ты с логикой не дружишь!
Деда а почему на фото ты зигуешь Гитлеру???
Еееее...это я говорю ему НЕТ ЗЛУ!!! НЕТ!!!
)))))
думераде наберём!"
Конфликт нужно решать, а не замораживать.
Дезертиры\уклонисты еще смеют тявкать что то мрази
Где служил, клоун? Или папочка ВЛКСМовский начальник отмазал?
Піноккіо раніше розводив людей своїми соцопитуваннями, зараз розводить своїми брехливими заявами.
Учитывая, что вместо президента у нас его марионетка (наркоман-малоросс, который играет роль "гаранта"), а после незаконных досрочных выборов еще и большинство парламента будет ЗЕленым (а значит, зеленым будет Кабмин и все силовые структуры).......... ну, тут все очевидно - Украину они собираются сливать под казламордию.
Вопрос лишь в том, КАК именно это сделать.
Сейчас они заведут в Раду как можно больше своих людей, чтобы можно было мутить любой закон по щелчку Бени. Сформируют коалицию (если не хватит людей, доберут из "голоса" и всяких гриценков с батькивщинами) - примут закон о референдуме.
И вся наша вата-овощная малороссия побежит голосовать на плебесциты о предоставлении дыныры\лыныры особого статуса.. по поводу закона о языке.. о федерализации и т.д.
Очень просто.
Именно для этого медведчук скупает СМИ и уже доминирует в украинском информационном пространстве - чтобы предварительно промыть нашему тупому населению заплывшие салом мозги и подготовить к тому, что дружить с кацапней хорошо, капитуляция = мир и дешевая колбаса, "Слава Украине" - "нацистское "приветствие"..
Все украинцы нацисты! Считает кандидат от Слуги народа... +18
https://www.facebook.com/watch/?v=2317343905259576
И все. И ****** национальному государству Украина..
Оно надеется...... думает что забугор нам поможет (как и петюня), а зажать яйца в кулак и отрастить стержень, что бы с твоим мнением считались - ни петя ни зеленский что то не хотят!
Volodymyr Ogrysko @Ogrysko 4 ч.4 часа назад
Дуже добре, що ми вже знаємо, скільки треба грошей для відновлення Донбасу. Але при чому тут Україна та іноземні інвестори? Ці гроші має відшкодувати Росія. Так буде справедливо. Інший підхід-опосередковане визнання російської агресії внутрішнім конфліктом
https://t.co/PKKGzyJdBU
Слава Великому ЗЕ, гетьману і полководцю!
То шо то виходить--свою землю віддавати ?