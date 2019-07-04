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Все про:Польша (4809) Волынская трагедия (106)

 Польша разыскивает свидетелей "геноцида, совершенного в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА"

Комиссия по расследованию преступлений против польского народа Института Национальной Памяти Польши объявила о поисках пострадавших лиц и свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА".

Соответствующее объявление размещено на сайте посольства Польши в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Комиссия по расследованию преступлений против польского народа (КРЗпПН), отделение в Люблине, разыскивает пострадавших лиц и свидетелей преступлений геноцида, совершенного в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками против населения польской национальности, проживавшего в Волынском воеводстве", - сказано в сообщении.

Институт нацпамяти Польши утверждает, что в этот период на Волыни были убиты несколько десятков тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности. Кроме этого, речь идет о "физическом, психическом издевательстве над представителями вышеуказанной национальной группы, уничтожении или похищении их имущества, а также применении других репрессий и бесчеловечных поступков для создания условий жизни, которые несли угрозу их биологического истребления, или заставляли оставлять свои дома и бежать с территории Волынского воеводства", - считают в учреждении.

Польский институт национальной памяти призывает присылать "фотографии замученных, списки жертв или другую документацию, которая может пригодиться в расследовании", сказано в объявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Солдаты дивизии СС "Галичина" и УПА совершили геноцид в Гуте-Пеняцкой, - Дуда

Напомним, в 2013 году польский Сейм принял сдержанную версию "Волынской резолюции", с формулировкой "этническая чистка с признаками геноцида".

22 июля 2016 года Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой". Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого "геноцида". Многие украинские политики, а также Президент Петр Порошенко выразили глубокое разочарование данным решением польского Сейма.

В 2018 г. тема Волынской трагедии вновь стала актуальной после принятия в Польше закона об Институте национальной памяти, позволяющие возбудить уголовное дело за отрицание "преступлений украинских националистов в 1925-1950 годах" (в том числе тех преступлений украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом). Преступлением в документе называется также "Волынская резня" (термин, используемый в Польше для оценки события на Волыни), за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание.

Также на Цензор.НЕТ: Памятник "жертвам украинских националистов" начали строить в польском Щецине. ФОТО

27 июня 2018 года польский парламент изменил, а президент Дуда подписал новую версию закона об ИНП страны.

В ней изменено положение, которое больше всего критиковал Израиль и США. В частности, отменен пункт об уголовном преследовании лиц, в том числе и иностранцев, за "публичные и противоречащие фактам" обвинения Польши и польского народа в преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны. Вместе с тем в законе пока остается "украинская" поправка, которая предусматривает память о "преступлениях украинских националистов и членов украинских формаций, которые были коллаборационистами немецкого третьего рейха", а также определение, что является "преступлениями украинских националистов".

Читайте также: Волынская трагедия - болезненный и поучительный урок истории для двух народов, которые имеют общее европейское настоящее и будущее, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3135742
 
 
 Топ комментарии
 
а свидетелей операции Висла не ищет?
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А дидов тех уродов что 20 тыщ польских офицеров расстреляли в Катыни уже нашли? или это так..Не обьязательно...
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А тех, кто ганял бронепоезда по западной Украине и расстреливал с них украинские села не хотят найти?
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а свидетелей операции Висла не ищет?
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может надо искать тех кто спровоцировал "геноцид"?
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А дидов тех уродов что 20 тыщ польских офицеров расстреляли в Катыни уже нашли? или это так..Не обьязательно...
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А тех, кто ганял бронепоезда по западной Украине и расстреливал с них украинские села не хотят найти?
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а видеохроника тех собвтий не интересует ...от деда осталась
Польша разыскивает свидетелей "геноцида, совершенного в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА" - Цензор.НЕТ 551
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а чтo там искатъ,
oн на параде кoлoрадoв в мoскве пoлнo найдется желающих
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А тих, хто провадив пацифікацію та операцію "Вісла" пшеки не розшукують?
писи. Тут пару днів тому серед поцреотіа лунали голоси "шо добре було б з Польщею об'єднатися. Родова ознака справжнього хахла - комусь під когось лягти, неважливо - на сході чи заході.
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Украина разыскивает свидетелей геноцида и зверств армии краёвой И что дальше ? Задолбали эти поляки Только раны затянулись а они давай в них ковыряться
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Не надо далеко ходить...достаточно позвонить в посольство российской федерации и буквально через пару часов и в Варшаву отправится целый поезд жерт махровой бендеровщины, а так же для поддержки приедут несколько тысяч узников освенцима с товарным вагоном пепла из тремблинки... Польша разыскивает свидетелей "геноцида, совершенного в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА" - Цензор.НЕТ 9282
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а еще поляки не хотят поискать тех тварей что Польшу три раза хотели поделить и стереть само государство...Не? Не надо искать? Конечно..Лучше к ОУН-УПА *********...
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Декоммунизация хорошо, да? Так почему всё остальное плохо. Не копайте чужие могилы и никто не раскопает ваши.
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запросить ФСБ - вбивали поляків пеодягнені НКВДшники
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Пушилин с пасечником готовы дать показания )) Со слов дидов ))
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а свідків знищення тисяч польських офіцерів під Смоленськом не шукають?
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Тут вопрос зачем Польше это нужно? Оуновцы убили тысячи поляков но немцы то миллионы, почему Германии не предьявляют? Что Польша может хотеть от Украины вспоминая те события?
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Наверно правильно. Вот и выяснится и масштаб, и кто именно был, не переодетые ли нквдшники. Только от Украины представитель должен быть, чтобы отсекать явную ложь.
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В ютубе есть видео визита президента Израиля в ВР Украины в 2015 году где он перед 300ми депутатими обвинил ОУНовцев в убийстве евреев в Бабьем Яру, все тихонечко молчали , никто не сказал что это были переодетые бойцы нквд.
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Ніхто там не мовчав. Депутати дуже не сприйняли його виступ і був нехилий скандал.
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Вот видео его выступления.. https://youtu.be/OxOQlgJoNww где возмущения? повозмущались СМИ после его отьезда символически для внутреннего потребления.
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откуда украинцам глаза открываешь? Из какой страны?
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В ютубе есть видео визита президента Израиля /Для украинцев стало неожиданностью выступление президента Ривлина в Верховной раде, в котором он обвинил ОУН в уничтожении евреев в Бабьем Яру. /В Израиле (украинофобы) были шокированы открытием на территории заповедника "Бабий Яр" памятника украинской поэтессе Елене Телиге, участнице ОУН, расстрелянной нацистами в Бабьем Яру/ Ривлину, нагадившему на украинцев , пора соорудить в Израиле памятник жертвам Голодомора. За свой счёт. Как покаяние. Героям ОУН-УПА слава.
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Тоесть президент Израиля идиот?)) вот только ( еще раз на видео) никто ему и слова не возразил из всей элиты депутатов. факт!)) а гневные комменты на цензоре писать любой дурак гаразд.
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Тоесть президент Израиля идиот?)/ конечно, идиот.Премьер Израиля Шарон-каратель, президент Кацав-насильник ,премьер Ольмерт-вор, премьер Нетаньяха-офшорный путина холуй. Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета.Т.н.элита Израиля прогнила полностью./Откуда украинцам глаза открываешь? Из какой страны? А то строчащие из-под прокси эфэсбэшники достали.
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Мда.. не зря вас опустили так на днях в ПАСЕ. Президент Израиля идиот, поляки идиоты, кацапы, венгры- кто еще??? Вы белые пушистые, все вас бедных обижают.
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Ну, я могу им подкинуть фото человека, который докуя поляков спас от геноцида ОУН-УПА. Особенно много он спас польских офицеров. Бегите, несите цветы к его памятнику.
Польша разыскивает свидетелей "геноцида, совершенного в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА" - Цензор.НЕТ 6451
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Хм, а чего не задумываются, откуда вообще взялись поляки на этнических украинских землях. Заселяли специально - из расчета 10 к 1
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"Свидетели преступлений ОУН" - звучит как хорошее название для секты!
пускай под Барнаулом поищут или под Вязьмой - там и пострадавших найдут, и тех кого оун в зад синхрофазотроном насиловало, и мальчика в трусиках распятого лично Биндерой опросить смогут. Там миллионов 10-ть от оун пострадало, и еще 60-т были варварски ослеплены паленой водкой, которую Шухевич выгнал в подполье
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То ми, українці, в такому разі, відшукаємо набагато більше жертв геноциду вчиненого ляхами. І набагато швише. Починаючи з часів Пацифікації людожера Пілсудського
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Хорошо, что Западная Украина Польше принадлежала, а не ссср. А то и туда Голодомор дошел бы. Правда из-за этого она в войну в 1939 году вступила.
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Ляхи хочуть створити щось подібне єврейським "праведникам миру".
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В Волынском лесу, мальчика, как Исусика бандеровцы распяли...
Польща розшукує свідків "геноциду, вчиненого в період 1939-1945 рр. членами ОУН-УПА" - Цензор.НЕТ 3363
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Якщо усе що говорять Пшеки правда, то свідків слід шукати із лопатами у руках, а якщо є живі, то тоді Пшеки брешуть.
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Разделяй и властвуй, Кремль всё это спонсирует.
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А Германии теперь что, по этой же логике, искать свидетелей зверств поляков в Гляйвице в 1939?
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Істина полягає у тому, що нас, українців, на своїй Богом даній землі впродовж століть західні кацапи-ляхи знищували, як націю, загарбували нашу землю і ще й хотіли мати нас за мовчазне і безправне бидло. А коли ми ( селяни-повстанці, козаки, гайдамаки, оунівці-упівці) повставали, то нас одразу нарікали вбивцями, паліями і різниками ! От чим лях відрізняється від дикого ординця-московита ?
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Геноцид пшеків на українській етнічній землі ? Пшеки навіть не розуміють цього, називаючи Волинь якоюсь дурнуватою Малопшекією
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Польша рассекретила документьі по операции Висла?
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поляков, как и кацапов, в этом плане не понять, за Освенцим , Бухенвальд, они с Германией сошлись на мировой... А нас видят своим врагом... Смахивает на опару в одном замесе...
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Вы должны понимать, что в отношении Украины не в бабле проблема, бо есть встречные претензии... Здесь более смахивает на игру поляков и нарабсеи в одну дуду... Быстрее всего поляки боятся сильной Украины и не дают ей в зародыше встать на ноги, А в унисон и ****** подпевают...
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Українській ІНП мав би те саме давно вже робити, але ж ми боїмося провокувати... Та й комплекс меншовартості нікуди не дівся...
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больше всего свидетелей в мацковской области
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І всі вони пенсіонери союзного значення...
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Белиберда какая-то... почему мы видим однобокий подход в разрешении проблемы? Ведь как повествует Вики были "обопільні етнічнi чистки конфліктуючого українського і польського населення, здійснені Українською Повстанською Армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту (107, 202)[1], та радянських партизанів[2] у 1943 році під час Другої світової війни на Волині"... Это во-первых... Во-вторых: почему так случилось : " Загострення стосунків у 1920-их - 1930-их
Загострення польсько-українського конфлікту в першій половині XX ст. було пов'язане із національною ситуацією в Другій Польській Республіці. Паризька мирна конференція1919 року дозволила Польщі окупувати Галичину, а Ризький мирний договір 1921 року закріпив приєднання Галичини до Польщі всупереч волі українського визвольного руху, який прагнув незалежності". ЗАтем Перацкий на протяжении20-30-ых годов , пока его не замочили националисты совершал насильственную пацификацию(военно-полицейское "умиротворение" украинцев)... В-третьих, почему к УВО нет претензий, ведь когда они начали противиться насилию со стороны официальных властей Польши в отношении украинцев, ОУН, а тем более УПА еще не существовало. В-четвертых: нужно различать УПА(Боровца)-довоенная на услужении фашистов... и УПА(бандеровская), вновь созданная в конце 42-го - начале 43-го бандеровцами, Бандеровская УПА разбила наголову отряды Боровца , который примкнул к мельниковцам(ОУНм)-фашистским приспешникам. НАПОМНЮ: УПА бандеровская воевала ипротив всех врагов Украины(коммуно-фашистов, польских геноцидников украинства, армиикраевцев. Ведь событиям волынской резни предшествовали события уничтожения украинцев армией краевой... Я В ШОКЕ, что поляки, неразобравшись, возвели проблему на уровень государственной, а наши неразобравшись компетентно даже не муркнут в этом направлении, чтобы грамотно защититься и найти с поляками порозумiння в этом вопросе... БЫстрее всего от зебелей этих действий не дождешься (возьму свои слова обратно, если окажется что я ошибся).
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Видать,зовсім ніякого чорта ляхам робити...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша разыскивает свидетелей "геноцида, совершенного в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА"
 
 
 
 
 
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