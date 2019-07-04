 Польша разыскивает свидетелей "геноцида, совершенного в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА"

Соответствующее объявление размещено на сайте посольства Польши в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Комиссия по расследованию преступлений против польского народа (КРЗпПН), отделение в Люблине, разыскивает пострадавших лиц и свидетелей преступлений геноцида, совершенного в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками против населения польской национальности, проживавшего в Волынском воеводстве", - сказано в сообщении.

Институт нацпамяти Польши утверждает, что в этот период на Волыни были убиты несколько десятков тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности. Кроме этого, речь идет о "физическом, психическом издевательстве над представителями вышеуказанной национальной группы, уничтожении или похищении их имущества, а также применении других репрессий и бесчеловечных поступков для создания условий жизни, которые несли угрозу их биологического истребления, или заставляли оставлять свои дома и бежать с территории Волынского воеводства", - считают в учреждении.

Польский институт национальной памяти призывает присылать "фотографии замученных, списки жертв или другую документацию, которая может пригодиться в расследовании", сказано в объявлении.

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Напомним, в 2013 году польский Сейм принял сдержанную версию "Волынской резолюции", с формулировкой "этническая чистка с признаками геноцида".

22 июля 2016 года Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой". Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого "геноцида". Многие украинские политики, а также Президент Петр Порошенко выразили глубокое разочарование данным решением польского Сейма.

В 2018 г. тема Волынской трагедии вновь стала актуальной после принятия в Польше закона об Институте национальной памяти, позволяющие возбудить уголовное дело за отрицание "преступлений украинских националистов в 1925-1950 годах" (в том числе тех преступлений украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом). Преступлением в документе называется также "Волынская резня" (термин, используемый в Польше для оценки события на Волыни), за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание.

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27 июня 2018 года польский парламент изменил, а президент Дуда подписал новую версию закона об ИНП страны.

В ней изменено положение, которое больше всего критиковал Израиль и США. В частности, отменен пункт об уголовном преследовании лиц, в том числе и иностранцев, за "публичные и противоречащие фактам" обвинения Польши и польского народа в преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны. Вместе с тем в законе пока остается "украинская" поправка, которая предусматривает память о "преступлениях украинских националистов и членов украинских формаций, которые были коллаборационистами немецкого третьего рейха", а также определение, что является "преступлениями украинских националистов".

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