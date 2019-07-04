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Все про:Папа_Римский (225) Путин (24882) Франциск (38)

 Путин опоздал на встречу с Папой Римским Франциском

Президент России Владимир Путин, который ранее поставил Зеленскому условия для начала диалога с Киевом, снова опоздал на встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает "Европейская правда".

Сайт Ватикана анонсировал, что встреча запланирована на 13:00. Президентский самолет Путина приземлился в аэропорту Фьюмичино в Риме в 12:58, после чего российский президент сразу отправился в Ватикан.

С часу дня у Апостольского дворца (резиденции Папы) Путина ждали личный секретарь Франциска, журналисты и почетная гвардия. Президент РФ прибыл в 14:07.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Putin go home", - украинцы в Риме протестовали против встречи папы Римского с Путиным. ФОТО

В итальянской столице из-за приезда Путина усилили меры безопасности, движение транспорта заблокировано в "зеленой зоне", включающей 50 улиц, запрещены акции протеста, контролируется воздушное пространство над Римом.

Российский президент передвигается в Риме на собственном бронированном лимузине Aurus Senat.

По маршруту кортежа размещено большое количество сотрудников правоохранительных органов, снайперов и патрулей с поддержкой антитеррористических подразделений.

Безопасность также была усилена на площади Святого Петра и на улицах, прилегающих к Ватикану. Паломникам и туристам запрещен доступ к площади.

Открыты только боковые дорожки для входа в базилику.

Визит Путина в Рим продлится около десяти часов. После встречи с Франциском он поедет к президенту Италии Серджо Маттарелле, а затем проведет переговоры с премьер-министром Джузеппе Конте и даст совместную пресс-конференцию.
Около 19:30 по Киеву Путин выступит на итало-российском форуме диалога для гражданского общества.

Это вторая встреча Путина с Папой Римским за последние четыре года, предыдущая была 10 июня 2015 года. На нее Путин опоздал на час, объяснив задержку пробками в Милане и Риме и "длительными переговорами" с премьером Италии.

Путин опоздал на встречу с Папой Римским Франциском 01
Путин опоздал на встречу с Папой Римским Франциском 02

Источник: https://censor.net.ua/n3135738
 
 
 Топ комментарии
 
По-моему, он опаздывает на свидание со смертью.
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Зря Папа этого педофила-окурка ждал.
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По-моему, он опаздывает на свидание со смертью.
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Где то горько зарыдала старая корова Алина.)
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он им давно не пользуется.доотягивался
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О наконец-таки контекстная реклама часов которую мне ЦН уже неделю под каждой статьей показывает, пришлась в тему
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Нынешний Папа Римский Франциск с удовольствием примет в Ватикане иуду или даже дьявола, выслушает его и помоет ему ноги... В лучших традициях лицемеров.
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Путлер мог бы и под дверь его резиденции насрать, ради российского бабла европейцы закрыли бы глаза на безобидную выходку
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Если бы путлер добавил пару десятков миллионов,то мог бы смело насрать в тиару папе и подтереться его сутаной.Европейцы отнеслись бы к этому с пониманием.)
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говорят, в Ватиканском банке лежат около 100 млрд баксов, личных средств Пукина..
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Скорее всего. Их банк самая закрытая и самая недоступная властям какой либо страны финансовая структура в мире, то есть, по настоящему анонимная для того кто имеет вагоны денег. Так что, не сложно угадать что в Ватиканском банке лежит столько денег, что мало не показалось бы и всем банкам Швейцарии вместе взятым в самые лучшие их годы. Ватикан очень крутые банкиры.
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путін домовився з Папою Римським, що Філарет очолить ПЦУ.
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Хороша спроба. А чого не з Далай-ламою про це домовлявся?
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Тільки - за допомогою наших мудрих українців. Без них би не убрал.
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"Около 19:30 по Киеву Путин выступит на итало-российском форуме диалога для гражданского общества"

То есть завтра или что?
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Уверена что Папа с пользой провёл этот час. ***** так свою важность пытается показать, но это не тот случай, где это может сработать
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***** похоже тупо мечется. пообещал всех в рай, а сам теперь не знает в какой, то ли в католический, то ли в ортодоксальный ))))
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Аурус возможно покруче, но дизайн Ролс Ройс Фатом поинтереснее. На мой предвзятый взгляд.
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о_О Разговоры об автомобилях оказывается запрещены А чего же в тексте новости не потёрли?
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Встречают как будто приехал сам Папа Римский. Так говорят когда слишком много помпы.
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Путін запізнився на зустріч із Папою Римським Франциском - Цензор.НЕТ 9311

@_Fashington

Россия и Ватикан подписали соглашение о сотрудничестве в здравоохранении. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь

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наверно сжигание верблюдов не помогло, ведьмы с халтурили, гундай безбожник и толку от него ноль, папёрса доходяга до Папы Римского, но не факт что Папа не сделает всё на оборот, попросит освободить мир от безбожника кремлёвского. Да да - это 21 век.
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Нет у западных лидеров стержня нет 15 минут отмена досвидос он на них срет а они глотают молча
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Да я думал, что его уже на металлолом пустили...
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О це так новина для українців.В нас самі роблять з ***** культ,через змі.
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***** ! ОБИЖЕНОЕ В ДЕТСТВЕ И ЮНОСТИ МСТИТ ВСЕМУ МИРУ ..
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К встрече с Богом не бывает опозданий
О чем та Ангелы поюют такими злыми голосами..
В.ВЫСОЦКИЙ
😇
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И дальше: "Чуть помедленнее кони. Чуть помедленнее!"
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Кстати, Конни была любимая сабачка *****..
Падазревали збочення ***** с Конни..
Чуть памммедлееенеее Конни-вариант!
😁
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НЕПРАВИЛЬНО. Треба так:
Путін запізнився на зустріч із начальником Папи Римського Франциска.
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опоздал вполне ожидаемо, если б приехал вовремя это была б сенсация!!!
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Девочка с косой , заждалась этого чмошника .
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В этот раз у Ху*ла закрутка для подтяжки е*альника особенно сильно выступает. И дело не в ракурсе и не в границе света-тени. На другом фото она тоже хорошо видна. Явно сколковские умельцы перестарались.
Путін запізнився на зустріч із Папою Римським Франциском - Цензор.НЕТ 7764
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Как такое духовное лицо, как Папа Римский может встречаться с главным душегубом, спонсором терроризма и врагом всех народов, я решительно не понимаю. Будь я мамой римской, то отказалась бы категорически от визита этого людоеда.
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в историе известны происшествия и это подтверждает (как случившийся) и католическая церковь, вместо Папы Римского занимал посыльный нечисти из пекло.
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ну и х.. с ним главное,шоб в ад,паскуда,не опоздал.А там уже заждались...
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наверное Путин на исповедь попроислся. очень деньги нужны
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Итересна, какой двойник ***** заПізднився?
🤔
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Лучше б НДС обратно вернул, и пенсионный возраст заодно
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В гости к богу не бывает опозданий, Так, что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Путін запізнився на зустріч із Папою Римським Франциском - Цензор.НЕТ 5584
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Сцарі нє заПізднюються..
Ботокс не успел подкачать...
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Точность - вежливость королей.
А опоздание - понтование гопоты.
Папа помолится, и путин станет на 10 см короче.
И писюн на мальчиков больше не встанет.
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А не стало бы *****, не было бы всех этих проблем.
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- Вибачте, я опіздал.
- Вова, правильно казати запизнився!
Ху...ло: Ну так, **********, тому і опіздал.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин опоздал на встречу с Папой Римским Франциском
 
 
 
 
 
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