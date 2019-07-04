 Путин опоздал на встречу с Папой Римским Франциском

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
Сайт Ватикана анонсировал, что встреча запланирована на 13:00. Президентский самолет Путина приземлился в аэропорту Фьюмичино в Риме в 12:58, после чего российский президент сразу отправился в Ватикан.
С часу дня у Апостольского дворца (резиденции Папы) Путина ждали личный секретарь Франциска, журналисты и почетная гвардия. Президент РФ прибыл в 14:07.
В итальянской столице из-за приезда Путина усилили меры безопасности, движение транспорта заблокировано в "зеленой зоне", включающей 50 улиц, запрещены акции протеста, контролируется воздушное пространство над Римом.
Российский президент передвигается в Риме на собственном бронированном лимузине Aurus Senat.
По маршруту кортежа размещено большое количество сотрудников правоохранительных органов, снайперов и патрулей с поддержкой антитеррористических подразделений.
Безопасность также была усилена на площади Святого Петра и на улицах, прилегающих к Ватикану. Паломникам и туристам запрещен доступ к площади.
Открыты только боковые дорожки для входа в базилику.
Визит Путина в Рим продлится около десяти часов. После встречи с Франциском он поедет к президенту Италии Серджо Маттарелле, а затем проведет переговоры с премьер-министром Джузеппе Конте и даст совместную пресс-конференцию.
Около 19:30 по Киеву Путин выступит на итало-российском форуме диалога для гражданского общества.
Это вторая встреча Путина с Папой Римским за последние четыре года, предыдущая была 10 июня 2015 года. На нее Путин опоздал на час, объяснив задержку пробками в Милане и Риме и "длительными переговорами" с премьером Италии.
То есть завтра или что?
@_Fashington
Россия и Ватикан подписали соглашение о сотрудничестве в здравоохранении. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь
О чем та Ангелы поюют такими злыми голосами..
В.ВЫСОЦКИЙ
😇
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Падазревали збочення ***** с Конни..
Чуть памммедлееенеее Конни-вариант!
😁
Путін запізнився на зустріч із начальником Папи Римського Франциска.
🤔
Ботокс не успел подкачать...
А опоздание - понтование гопоты.
Папа помолится, и путин станет на 10 см короче.
И писюн на мальчиков больше не встанет.
- Вова, правильно казати запизнився!
Ху...ло: Ну так, **********, тому і опіздал.