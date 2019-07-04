 Курс доллара упал ниже 26 гривен впервые с апреля 2018-го

Такие данные приводит Национальный банк Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Так, на 5 июля 2019 года Нацбанк установил курс доллара на уровне 25,87 грн за доллар. За день основная валюта подешевела на 0,67% или на 17 копеек. Последний раз официальный курс доллара был ниже 26 грн за доллар 13 апреля 2018 года.
Всего с начала года американская валюта подешевела на 6,6% или на 1,81 гривны.
Одной из причин укрепления гривны в Украине является поступление валюты от продажи государством долговых облигаций иностранцам. Так, иностранные инвесторы, покупая гривневые облигации, продают свою валюту в Украине. Однако существует риск того, что по истечении срока обращения этих облигаций эти инвесторы захотят вывести номинал и проценты по ним в валюте за границу, что спровоцирует падение курса гривны.
Игорёня,ты же в гривне сидишь ? скоро до 20-ти упадёт,во,погуляем
)))))))))))))))
Облікова ставка Нацбанку - 18%
Офіційний курс гривні - 26,77 грн за $1
Вартість бензину А-95: 26,7 - 31,5 грн за літр
Мінімальна зарплата - 4173 грн
Мінімальна пенсія - 1497 грн
Прожитковий мінімум - 1853 грн
Середня зарплата за 2018 рік - 8 713 грн
Ріст ВВП за 2018 рік - 3,2 %.
Чисельність населення на 1 лютого 2019 р. за даними Держстату - 42 млн. 122 тис. 657 осіб
Золотовалютні резерви - $20,6 млрд
Зовнішній борг - $50 млрд
Внутрішній борг - $28 млрд
Ціна на газ для населення - 8,38 - 8,55 грн за кубометр
Тариф на електроенергію - 90 коп. за 1 кВт год. (до 100 кВт год.), 1,68 грн за 1 кВт год. (більше 100 кВт год).
Сальдо платіжного балансу за 2018 рік - плюс $2,88 млрд
Сальдо торгового балансу за 2018 рік - мінус $9,5 млрд
Ставка єдиного податку - 3% (для платників ПДВ), 5% (для неплатників ПДВ)
Проїзд у столичному метро - 8 грн
Вартість квитка другого класу на потяг «Інтерсіті» Київ - Львів - 400 грн
Вартість «борщового набору» (плюс яблука) на березень 2018 року - 74,3 грн
Прямі іноземні інвестиції за 2018 рік - $2,35 млрд
Кредитний рейтинг В-/В (прогноз - стабільний)
Місце в рейтингу Doing Business-2019 - 71 (+5)
Місце в Глобальному рейтингу конкурентоспроможності - 83 (+6)
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А теперь сравним , через , где то , полгода- годик . .
Всего за ее премьерства в Украину пришло 37 миллиардов долларов инвестиций. Об этом проболтался ее злейший враг иуда ющенко. При ней темпы роста экономики были не менее 7%, пенсия выросла с 50 до 500 гривен, ежегодно покупалось более 700 тысяч новых машин. Сокращалась офшоризация экономики…. а при барыге все наоборот.
Люльке рост ВВП достался " по инерции " . Когда цены на метал стабилизировались , всё стало на свои места . . никакой сенсации
назва держави Україна
"..Кондитерська корпорація Roshen, яка контролюється колишнім президентом та лідером партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком, запустила виробництво на бісквітному комплексі у Борисполі..."
https://www.epravda.com.ua/news/2019/07/4/649359/
Стивен Кинг "Зеленая миля"
в 2008 там был мировой кризис, так что не думаю что прям так.
Всегда можно взять чемодос...и сдрыснуть с этого цырка...с его 73% клоунов ив бенином шапито...
вот они и звереют.
Не говори это гражданину Израиля власнику ТуЗИ)))
Он рассмеется тебе в лицо...
- Да, народу много ездят. Разве все узнаешь. (с)
Тільки Гройсману про це не кажіть, бо він здивується...
Зебилы сэр...
А почему они так страшно воют?
Это старинное родовое проклятье, сэр...
Берримор, а кто это там воет на болотах?
и какие крупные инвесторы зашли за последние 3 месяца?))
є підозра, що коли гривня буде по 8, у вас знову будуть зарплати по 1500 гривень. Як при Янику.
меня вполне устроит идиот - бакс 13
а так и терба, - на жаль думаю, 148 м разив сплюнув - буде кров....
нихто ии не хоче - но вона буде...
так что оргазм зелёной ваты будет прерван.
Это все был плохой Гройсман.
А вот при Зеленском - это лично президент берет деньги из казны и покупает на них тонны шаурмы!
И это при том, что Гройсман остался на месте.
Зеленский на коленях перед Путеным, Запад отвернулся от Украины, доллар по 100, дефолт, возвращение Порося к власти - все это рассказывали нам порохатые. И ничего не сбылось.
Увидел предсказания свинобота - знай, что будет ровно наоборот. Проверено за 5 лет правления Хряка огромное количество раз.
Проблемы Днепровского металлургического комбината могут привести к его остановке
плохая новость для порохоботов...