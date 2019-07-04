 СБУ задержала и вывезла из оккупированной территории экс-начальника ПВО террористов, который может стать ценным свидетелем в деле катастрофы рейса МН17

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сказал его адвокат Роман Гонтарев.
"Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", - сообщил защитник.
Цемаху избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
Адвокат отметил, что будет встречаться с клиентом и следователем 5 июля.
Подробную информацию он отказался сообщить, сославшись на тайну следствия.
Ранее СМИ террористов сообщили, что в конце июня украинские спецназавцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном (Донецкой области), оглушили его и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине территорию.
Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Блогер NecroMancer опубликовал соответсвующее постановление суда:
как это понимать, акция в тылу врага?
Гыыыы...У Зиленскава жина Ленка - бидло криварожскае!!!
Как в заправском америкосском боевике! )))
Ну шо сказать? Аплодирую стоя!
сегодня в 4:30
Действия
04.07.19. Заметка от издания "Антифашист".
"Сработали профессионально, днём и абсолютно нагло: в Снежном ССО ВСУ похитили соратника Стрелкова Владимира Цемаха. По данным представителя пресс-центра Объединенных сил Алексея Жуганова, 30 июня в Донецкой и Луганской областях были задержаны и переданы правоохранительным органам пятеро граждан, подозреваемых в участии в военном конфликте в Донбассе на стороне ополчения. В числе задержанных бывший начальник ПВО Первой Славянской бригады ДНР Владимир Цемах.
О его похищении украинскими силами специальных операций (ССО) в Снежном (территория ДНР) и вывозе его в Украину через коридор Каргил - Марьинка под видом парализованного отца 1 июня сообщил российский военкор Александр Коц.
Как написал сегодня в своём Telegram-канале экс-советник правительства ДНР Роман Манекин, ему пришло письмо в «личку» с подробностями похищения соратника Стрелкова-Гиркина Владимира Цемаха - «Борисыча» .
«Пришло письмо в "личку", содержание которого не имею возможности перепроверить в настоящий момент. Но автор ссылается на людей, которые находятся у него в друзьях. С другой стороны, сообщение настолько тревожное, что сделать вид, что не получал, тянуть с его публикацией, означает навредить конкретным живым людям - нашим товарищам», - отметил он и обнародовал письмо:
«Роман Владимирович, поделюсь новостью (может и не совсем новой): 27 июня, в нашем славном городе Снежном, силами ССО Украины, был похищен ополченец под позывным "Борисыч". В четырнадцатом он командовал ПВО нашего города. И именно из-за этого, надо полагать, он стал целью спецоперации - скорее всего, раскрутить тему малазийского "Боинга".
На сегодняшний день известно, что квартира напротив была снята двумя светловолосыми молодыми людьми, машину свою они ставили чуть поодаль в зеленых насаждениях, что в обилии растут вокруг бывшего Политцентра. Утром Цемах Владимир Борисович отвез свою жену на работу (директор Снежнянского Горного техникума), вернувшись, получил по голове удар бутылкой, после чего на собственной машине был вывезен через один из пунктов пропусков на коляске под видом парализованного отца по подложным документам. На следующее утро в пятницу, жене Цемах Ирине Владимировне на почту в техникум пришло представление от украинского адвоката, что именно он будет защищать его на суде.