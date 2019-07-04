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 СБУ задержала и вывезла из оккупированной территории экс-начальника ПВО террористов, который может стать ценным свидетелем в деле катастрофы рейса МН17

Служба безопасности задержала, а и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сказал его адвокат Роман Гонтарев.

"Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", - сообщил защитник.

Цемаху избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Адвокат отметил, что будет встречаться с клиентом и следователем 5 июля.

Подробную информацию он отказался сообщить, сославшись на тайну следствия.

Ранее СМИ террористов сообщили, что в конце июня украинские спецназавцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном (Донецкой области), оглушили его и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине территорию.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Блогер NecroMancer опубликовал соответсвующее постановление суда:

СБУ задержала и вывезла из оккупированной территории экс-начальника ПВО террористов, который может стать ценным свидетелем в деле катастрофы рейса МН17 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135730
 
 
 Топ комментарии
 
Ебись ты конем.... наконец хоть что то сделали....
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мемуары пишет, во многих томах или история одной оккупация по дням )))
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"СБУ задержала и вывезла из оккупированной территории..."

как это понимать, акция в тылу врага?
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Местные решили подзаработать. Поймали и сдали
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А що, його не відпустять під домашній арешт з заставою - відповідно до останнього рішення КС?
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Пачиму Зиленский не рассказал об этом сразу!!!??? СБУ затримала і вивезла з окупованої території екс-начальника ППО терористів, який може стати цінним свідком у справі катастрофи рейсу МН17 - Цензор.НЕТ 8398 Пачиму несаабщил о планирующеся апирацыи!!!??? СБУ затримала і вивезла з окупованої території екс-начальника ППО терористів, який може стати цінним свідком у справі катастрофи рейсу МН17 - Цензор.НЕТ 8398 Пачиму малчит Зиленский: што с этим цемахам будит дальше!!!??? СБУ затримала і вивезла з окупованої території екс-начальника ППО терористів, який може стати цінним свідком у справі катастрофи рейсу МН17 - Цензор.НЕТ 8398
Гыыыы...У Зиленскава жина Ленка - бидло криварожскае!!!
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Не об этом ли свидетеле Премьер Нидерландов на днях беседовал с Пуйлом ?
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Жаль что кое-кто в инете не читает. Так бы можно было ему постить кадаффи с лопатой в ж.
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Б#лядский суд, блогер и Цензор. В выложенном на всеобщий обзор документе террорист именуется ОСОБА-1, зато должность, фамилия и.о работника СБУ даны полностью.
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Операцию планировали при Петре Алексеевиче. Надеюсь Пётр Алексеевич на этот раз не будет как всегда скромным и разошлёт письма всем главам стран НАТО об успешно проведённой операции!
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Ні, він сам полетить до Європи і розповість як це було.
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Ни куя себе у нас пошли темпы работы внешней разведки и спецназа!
Как в заправском америкосском боевике! )))
Ну шо сказать? Аплодирую стоя!
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Взагалі то ухвала перекладається на кацапську як "определение" а не "постановление", але для Цензора - нормально.
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некро мансер це російський блогер , питання , звідки у кассаба ухвала суду ?!
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Даёшь парализованных пенсионеров! И побольше !
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Даёшь парализованных пенсионеров! И побольше !
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Теперь в каждом парализованном, сепарам будет мерещится оглушённые руководство.
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А слідча суддя Мєлєшак переведена ще шапкокрадом із Авдіївки і була призначена головою Шевченківського суду. Замішана у злочинах проти Євромайдану, втікала у березні 2014 р. до Криму, але повернулась, бо зрадників там і своїх вистачало. "Стягненням" щодо неї стало пониження із голови суду до просто судді.
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В дырляндии сейчас очень плохо с работой и деньгами. Предлагаю на линии разграничения открыть пункты приёма сепаров. С прейскурантом. Будут сдавать как рубероид
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Сводки от ополчения Новороссии
сегодня в 4:30

Действия

04.07.19. Заметка от издания "Антифашист".

"Сработали профессионально, днём и абсолютно нагло: в Снежном ССО ВСУ похитили соратника Стрелкова Владимира Цемаха. По данным представителя пресс-центра Объединенных сил Алексея Жуганова, 30 июня в Донецкой и Луганской областях были задержаны и переданы правоохранительным органам пятеро граждан, подозреваемых в участии в военном конфликте в Донбассе на стороне ополчения. В числе задержанных бывший начальник ПВО Первой Славянской бригады ДНР Владимир Цемах.

О его похищении украинскими силами специальных операций (ССО) в Снежном (территория ДНР) и вывозе его в Украину через коридор Каргил - Марьинка под видом парализованного отца 1 июня сообщил российский военкор Александр Коц.

Как написал сегодня в своём Telegram-канале экс-советник правительства ДНР Роман Манекин, ему пришло письмо в «личку» с подробностями похищения соратника Стрелкова-Гиркина Владимира Цемаха - «Борисыча» .

«Пришло письмо в "личку", содержание которого не имею возможности перепроверить в настоящий момент. Но автор ссылается на людей, которые находятся у него в друзьях. С другой стороны, сообщение настолько тревожное, что сделать вид, что не получал, тянуть с его публикацией, означает навредить конкретным живым людям - нашим товарищам», - отметил он и обнародовал письмо:

«Роман Владимирович, поделюсь новостью (может и не совсем новой): 27 июня, в нашем славном городе Снежном, силами ССО Украины, был похищен ополченец под позывным "Борисыч". В четырнадцатом он командовал ПВО нашего города. И именно из-за этого, надо полагать, он стал целью спецоперации - скорее всего, раскрутить тему малазийского "Боинга".

На сегодняшний день известно, что квартира напротив была снята двумя светловолосыми молодыми людьми, машину свою они ставили чуть поодаль в зеленых насаждениях, что в обилии растут вокруг бывшего Политцентра. Утром Цемах Владимир Борисович отвез свою жену на работу (директор Снежнянского Горного техникума), вернувшись, получил по голове удар бутылкой, после чего на собственной машине был вывезен через один из пунктов пропусков на коляске под видом парализованного отца по подложным документам. На следующее утро в пятницу, жене Цемах Ирине Владимировне на почту в техникум пришло представление от украинского адвоката, что именно он будет защищать его на суде.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ задержала и вывезла из оккупированной территории экс-начальника ПВО террористов, который может стать ценным свидетелем в деле катастрофы рейса МН17
 
 
 
 
 
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