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 Двое бойцов получили минно-взрывные ранения под Авдеевкой: за их жизни борются в больнице Мечникова в Днепре

В Днепре в больнице имени Мечникова спасают двух раненых под Авдеевкой бойцов.

Информацию об этом "Радио Свобода" подтвердил главный врач Сергей Рыженко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его данным, оба были доставлены накануне санавиацией. Они получили минно-взрывные ранения во время обстрела в районе шахты Бутовка.

Как сообщил врач, состояние одного из них, 22-летнего Ивана с Черниговщины, тяжелое, в частности, у него поражены глаза. Состояние второго, 23-летнего Альберта из Кропивницкого, оценивают как средней тяжести с признаками улучшения.

По словам Рыженко, в больнице ждали прибытия борта с тяжелораненым бойцом из-под Марьинки. Врачи оставались на своих рабочих местах и ​​были готовы к спасению, однако впоследствии получили информацию, что этот военный умер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135727
 
 
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Выздоравления нашим бойцам а послать бы на передовую Говнокомандувача вместе с его фаворитом Богданом!
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Выздоравления нашим бойцам а послать бы на передовую Говнокомандувача вместе с его фаворитом Богданом!
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Хай Порошенко своїх дітей пошле, до чого тут Зеленський і Богдан?
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часто над моим домом летают вертолеты с востока на Днепр...
Сегодня тоже был с утра...
И так уже 6-й год... Двое бойцов получили минно-взрывные ранения под Авдеевкой: за их жизни борются в больнице Мечникова в Днепре - Цензор.НЕТ 9956
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скорбно... и конца этому не видно... Порошня с рыгами так и заняты дерибаном, а не прекращением войны, а пoрохоботы - пиаром порохла и визгами против Зеленского. Двоє бійців зазнали мінно-вибухових поранень під Авдіївкою: за їхні життя борються в лікарні Мечникова в Дніпрі - Цензор.НЕТ 562
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чекистский руссо-фашизм - преемник красных и коричневых фашистов ХХ-го века.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое бойцов получили минно-взрывные ранения под Авдеевкой: за их жизни борются в больнице Мечникова в Днепре
 
 
 
 
 
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