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 За рубежом
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Все про:аэропорт (1218) Киев (17664) МИД (5051) переименования (530) Швейцария (306) Женева (40)

 Аэропорт в Женеве поменял название украинской столицы с Kiev на Kyiv

Международный аэропорт в Женеве - второй по величине в Швейцарии. В прошлом году им воспользовались почти 18 млн человек.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Международный аэропорт в городе Женева исправил название украинской столицы латиницей на корректное #Kyiv. Genève Aéroport является вторым по величине в Швейцарии, его услугами за 2018 воспользовались почти 18 млн человек", - сказано в сообщении.

Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

Также на Цензор.НЕТ: Аэропорт Каира стал 50-м, где название Kiev поменяли на Kyiv. ФОТО

В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Также Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.

Всего названия поменяли в более чем 50 аэропортах по всему миру.

Источник: https://censor.net.ua/n3135726
 
   
 Топ комментарии
 
мне как то все равно,в стране бардак и коррупция,они названия Киева меняют
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Головне щоб кияни самі правельно казали.А то таке враження,що Київ це московитське місто.
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А гугл что-то не спешит переиминовывать((((
Аеропорт у Женеві поміняв назву української столиці з Kiev на Kyiv - Цензор.НЕТ 1140

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мне как то все равно,в стране бардак и коррупция,они названия Киева меняют
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Подними свои сливы на несколько сантиметров вверх и почитай ссылки цензора на подобные новости времён поросячего правления
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Тепер у мокші писок перекосить декларувати "КИЇВ - мать гарадов русскіх".
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Ну это однозначно перемога. Спасибо тебе зеленский за это!!!
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Растёт счёт зелиным перемогам! Предлагаю сделать этот день выходным
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Це перемога!
Для мене , наприклад, назва нашої столиці в аеропортах Женеви, Лондона, Барселони та Варшави набагато важніше за високі тарифи на комуналку, корупцію, війну на Сході та багато інших проблем! ДАЁШЬ смены названия еще в десяти аэропортах за неделю!!!
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Головне щоб кияни самі правельно казали.А то таке враження,що Київ це московитське місто.
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Підлога Маккартні В такому випадку,Україна буде завжди в московському лайні перебувати.
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Всьому своє місце. Фронт не один, а має багато напрямків. Тому мокші і противилися, бо самі потужно використовують гібридні атаки по всім фронтам. А для нас - це дійсно принциповий поступ.
Але чи Бориспіль коломойських і Ко поміняв в себе вдома написання? Хто знає?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАэропорт в Женеве поменял название украинской столицы с Kiev на Kyiv
 
 
 
 
 
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