 Аэропорт в Женеве поменял название украинской столицы с Kiev на Kyiv

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Международный аэропорт в городе Женева исправил название украинской столицы латиницей на корректное #Kyiv. Genève Aéroport является вторым по величине в Швейцарии, его услугами за 2018 воспользовались почти 18 млн человек", - сказано в сообщении.

Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

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В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Также Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.

Всего названия поменяли в более чем 50 аэропортах по всему миру.