 "Новое оборудование в медучреждениях не используется из-за халатного отношения руководства", - Супрун

Сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун со ссылкой на экспертную организацию StateWatch, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Супрун, оборудование не использовалось из-за несвоевременных и неефективных решений руководства Новоайдаровского районного территориального медицинского объединения и Попаснянской центральной районной больницы.
На днях экспертная организация StateWatch обнародовала результаты очередного аудита - по выполнению программы по обеспечению медучреждений рентгеновским оборудованием.
"По итогам аудита стало известно, что две единицы медицинского оборудования стоимостью 9 млн грн более года простаивали – из-за бюрократии. Это оборудование было назначено Новоайдаривському районному территориальному медицинскому объединению и Попаснянской центральной районной больнице. То есть, более года пациенты не имели возможности пользоваться оборудованием, приобретенным за средства налогоплательщиков. Они были лишены качественных и доступных услуг по рентгенологическому исследованию. В медучреждениях объяснили этот случай отсутствием лицензии или недостатком комплекта документов. Но, в конце концов, эта история - о несвоевременных и неэффективных решениях руководства медицинских учреждений. Часто мы сталкиваемся со случаями, когда имеющееся в медучреждениях оборудование не используется или не вводится в эксплуатацию из-за халатного отношения руководства", - написала она.
По данной программе в конце 2017 было закуплено 14 единиц рентгенодиагностического оборудования в на общую сумму почти 63 миллиона гривен. Данная закупка была необходима в связи с недостаточной материально-технической базой учреждений здравоохранения в Луганской области.
😁
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!
Дайте ей 🐟🐟🐟!
Чем их заставил пользоваться под угрозой расстрела уважаемый палач товарищ Сталин..., то они и юзают...
А после 1953-го.....фсе...
http://ua24ua.net/lyudoedskie-soveti-ulyani-suprun/
Впрочем, если по-честному, то Уляна Супрун ничего и не должна украинцам. Она до сих пор является гражданкой США, которая защищает интересы своей страны - и поэтому за все эти годы даже не удосужилась получить паспорт Украины. Несколько лет подряд иностранная гражданка в нарушение законов Украины имеет доступ к государственной тайне и влияет на государственные решения. Но рано или поздно украинским политикам и чиновникам, которые покрывали незаконную деятельность Супрун, придется отвечать перед законом. А сама гражданка США к тому времени, уверен, будет уже в недосягаемости для украинского правосудия - где-нибудь в родном Детройте, штат Мичиган (США).
http://ua24ua.net/lyudoedskie-soveti-ulyani-suprun/
Почему наши люди стали редко ходить к врачу? Потомучто у наших людей только две болезни:- х...ня сама пройдет и п...ец не лечится, а в больницу обращаются только когда сомневаются в варианте...
Народ сам винний, логіка безграмотної супрунши!
🤗
Новое оборудование сдается в аренду "близким и родственникам" по символической цене, а потом через эту прокладку (которая еще и помещение арендует и за свет не платит) проводятся все пациенты!
СТАРАЯ СХЕМА еще с 90х!