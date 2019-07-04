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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1816) Минздрав (1944) Супрун Ульяна (523)

 "Новое оборудование в медучреждениях не используется из-за халатного отношения руководства", - Супрун

Две единицы медоборудования стоимостью 9 млн грн, закупленного в рамках программы "Обеспечение ренгенодиагностическим оборудованием лечебно-профилактических учреждений городов и районов Луганской области на 2016-2017 гг." в конце 2017 года, не использовались больницами более года.

Сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун со ссылкой на экспертную организацию StateWatch, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Супрун, оборудование не использовалось из-за несвоевременных и неефективных решений руководства Новоайдаровского районного территориального медицинского объединения и Попаснянской центральной районной больницы.

На днях экспертная организация StateWatch обнародовала результаты очередного аудита - по выполнению программы по обеспечению медучреждений рентгеновским оборудованием.

"По итогам аудита стало известно, что две единицы медицинского оборудования стоимостью 9 млн грн более года простаивали – из-за бюрократии. Это оборудование было назначено Новоайдаривському районному территориальному медицинскому объединению и Попаснянской центральной районной больнице. То есть, более года пациенты не имели возможности пользоваться оборудованием, приобретенным за средства налогоплательщиков. Они были лишены качественных и доступных услуг по рентгенологическому исследованию. В медучреждениях объяснили этот случай отсутствием лицензии или недостатком комплекта документов. Но, в конце концов, эта история - о несвоевременных и неэффективных решениях руководства медицинских учреждений. Часто мы сталкиваемся со случаями, когда имеющееся в медучреждениях оборудование не используется или не вводится в эксплуатацию из-за халатного отношения руководства", - написала она.

Новое оборудование в медучреждениях не используется из-за халатного отношения руководства, - Супрун 01

По данной программе в конце 2017 было закуплено 14 единиц рентгенодиагностического оборудования в на общую сумму почти 63 миллиона гривен. Данная закупка была необходима в связи с недостаточной материально-технической базой учреждений здравоохранения в Луганской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Системы здравоохранения почти не было - пациенты платили за все. Мы создаем что-то новое, - Супрун о медреформе

Источник: https://censor.net.ua/n3135725
 
 
 Топ комментарии
 
В конце поста она должна была матюгнуться согласно своей же рекомендации.
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Откуда халатность？ ведь улька такие рэформы забабахала же
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В конце поста она должна была матюгнуться согласно своей же рекомендации.
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Тогда оборудование ващще не нужно, приехала, обматерила область и все ОК.
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просто на місцях, як сиділи, так і сидять старі ригівські жирні сраки, їм реформи не потрібні, там відкатів немає, тут матюкай не матюкай їх треба гнати коліном під зад)
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Откуда халатность？ ведь улька такие рэформы забабахала же
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Та че там моск ,поражєнний 🍫, панімаєт!?
😁
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э, а за какие бабки новый президентский офис строить?
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-У вас лечение платное?
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!
Дайте ей 🐟🐟🐟!
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прастой нарид в виде дохторов боится всех этих непонятных западных штучек... "Новое оборудование в медучреждениях не используется из-за халатного отношения руководства", - Супрун - Цензор.НЕТ 5992
Чем их заставил пользоваться под угрозой расстрела уважаемый палач товарищ Сталин..., то они и юзают...
А после 1953-го.....фсе...
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Скандальные «консультации» Уляны Супрун укладываются в четкий пиар-сценарий. Гражданка США использует любой повод, чтобы СМИ и эксперты, а вслед за ними и простые украинцы обсуждали любые вопросы - но только не работу МОЗ.
http://ua24ua.net/lyudoedskie-soveti-ulyani-suprun/
Впрочем, если по-честному, то Уляна Супрун ничего и не должна украинцам. Она до сих пор является гражданкой США, которая защищает интересы своей страны - и поэтому за все эти годы даже не удосужилась получить паспорт Украины. Несколько лет подряд иностранная гражданка в нарушение законов Украины имеет доступ к государственной тайне и влияет на государственные решения. Но рано или поздно украинским политикам и чиновникам, которые покрывали незаконную деятельность Супрун, придется отвечать перед законом. А сама гражданка США к тому времени, уверен, будет уже в недосягаемости для украинского правосудия - где-нибудь в родном Детройте, штат Мичиган (США).
http://ua24ua.net/lyudoedskie-soveti-ulyani-suprun/
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ну да халатность ...а то что врачам у которых из приборов до этого только градусники и клизмы были , всунули оборудование на миллионы , и ни кто при этом не научил ...то то не забота супрун , то проблемы индейцев ...
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Ларчик просто открывалси-кувалдой!
Почему наши люди стали редко ходить к врачу? Потомучто у наших людей только две болезни:- х...ня сама пройдет и п...ец не лечится, а в больницу обращаются только когда сомневаются в варианте...

Народ сам винний, логіка безграмотної супрунши!
🤗
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Наивная лошара !!!!!!
Новое оборудование сдается в аренду "близким и родственникам" по символической цене, а потом через эту прокладку (которая еще и помещение арендует и за свет не платит) проводятся все пациенты!
СТАРАЯ СХЕМА еще с 90х!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Новое оборудование в медучреждениях не используется из-за халатного отношения руководства", - Супрун
 
 
 
 
 
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