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 Политика Украины, За рубежом
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 Генсек ОБСЕ Гремингер обещает просыпаться и засыпать с мыслью об Украине, - поспред Цимбалюк

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер обещает ежедневно просыпаться и ложиться спать с мыслью о ситуации в Украине.

Об этом сообщил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из-за агрессии РФ наше государство остается в фокусе ОБСЕ и нуждается в еще большем внимании и усилиях со стороны Организации. Генсек Томас Гремингер обещает ежедневно просыпаться и ложиться спать с мыслью об Украине", - говорится в сообщении.

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Дипломат пообещал, что украинская сторона обеспечит интенсивную повестку дня на заседаниях руководящих органов ОБСЕ.

Новый глава украинской дипмиссии прибыл в Вену 1 июля 2019 г. В среду постпред провел встречу с генсекретарем ОБСЕ, в ходе которой вручил аккредитационное письмо Постоянного представителя Украины при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В ходе встречи также был обсужден ряд рабочих вопросов в сфере взаимодействия Украины с ОБСЕ и ее структурами, в частности полевого присутствия в Украине.

"Томас Гремингер заверил Евгения Цимбалюка в том, что Украина будет оставаться приоритетным вопросом в повестке дня ОБСЕ. Постоянный представитель Украины подчеркнул важность более широкого привлечения потенциала Организации для противодействия вызовам сфере безопасности и гуманитарным вызовам, связанным с продолжающейся российской агрессией против Украины", - рассказали в представительстве Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3135721
 
 
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Евро шлюхи в своем зоо борделе проплаченом раб сосией будут думать...ОБ УКРАИНЕ!!!)))
НУ НЕ АНЕКДОТ!?))))))
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А Климкин трепался о провале внешне дипломатической деятельности. А тут даже у человека бессонница из-за Украины. )))
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Утром мажу бутерброд - сразу мысль: "А как народ ?" (с)
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От просто "з мови зняли" ( Генсек ОБСЕ Гремингер обещает просыпаться и засыпать с мыслью об Украине, - поспред Цимбалюк - Цензор.НЕТ 1557 ) - хотів вже копіпастити цей фрагмент з "Федота-стрільця".
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ой, нам не надо так много...
нам надо чтоб видел и слышал... и понимал ситуацию
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Бутусов.................порохобот? прикольно.................................................... Генсек ОБСЕ Гремингер обещает просыпаться и засыпать с мыслью об Украине, - поспред Цимбалюк - Цензор.НЕТ 9253....Тебе с этим жить!
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"Утром мажу бутерброд - думаю, а как народ" (Филатов, сказка про Фёдора-стрельца)
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> чтоб видел и слышал <

...
А от із очима та вухами в них якраз серйозні impairments.
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охотно верю, кацапы по этой тематике столько заносов делают, что он не может об Украине не думать с благодарностью
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенсек ОБСЕ Гремингер обещает просыпаться и засыпать с мыслью об Украине, - поспред Цимбалюк
 
 
 
 
 
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