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Все про:скандал (4281) футбол (3097) взлом (57) футболист (130)

 "Как минимум одна москальская рожа ляжет": футболист Габовда заявляет, что его Instagram взломали для угроз россиянам

Полузащитник Юрий Габовда, играющий за венгерский "Халадаш", утверждает, что его аккаунт в соцсети взломали и использовали для угроз футболистам из РФ.

На Instagram-странице украинского футболиста венгерского "Халадаша" Юрия Габовды в разделе Stories появилась запись, которая была посвящена предстоящему товарищескому поединку против российского "Краснодара". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

"Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!", - гласила надпись в соцсети.

Как минимум одна москальская рожа ляжет: футболист Габовда заявляет, что его Instagram взломали для угроз россиянам 01

Позже запись исчезла, а Габовда заявил, что его аккаунт был взломан.

"Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали", - заявил украинец.

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30-летний полузащитник выступает в Венгрии с 2017 года. В прошлом он также защищал цвета львовских "Карпат", симферопольской "Таврии" и других клубов.

Источник: https://censor.net.ua/n3135718
 
 
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Верю, о взломе! Меня переделали под выпускника какой-то кацапской школы, какого-то каца-района, мне неизвестного, при этом сохранив номер школы. А ещё подкорректировали, на 10 лет выпуск. Оказывается, я её закончил в 1968 году. Почти как Senator. Кстати, а где он??? Я его уже месяца 3 не вижу...
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А шо, добре написав, чого тут стидатися. Може за сім'ю злякався?
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Чувак явно труханул и дал заднюю. Если бы хотели взломать, взломали бы кого поинтереснее этого ноунейма.
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Никогда не понимал, почему россиян называют москалями? Даже Т. Шевченко писал, что его "постригли в москали", то есть, забрали в солдаты. Называйте вещи своими именами: кацапы.
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Будет прикольно,если таки завтра одна москальская рожа ляжет))
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Как минимум одна москальская рожа ляжет": футболист Габовда заявляет, что его Instagram взломали для угроз россиянам
 
 
 
 
 
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