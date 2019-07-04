 Количество кандидатов в депутаты до голосования может уменьшиться, - секретарь ЦИК Бернацкая

Об этом рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"До 8 июля кандидат имеет право добровольно сняться с выборов, поэтому, возможно, будут случаи, когда на бюллетенях в отдельных одномандатных избирательных округах проставлять штамп "Выбыл" просто потому, что человек отказался баллотироваться", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сарган - ЦИК: "Кузьмин так и останется кандидатом?"

Бернацкая подчеркнула, что есть округа, где по мажоритарке баллотируется 50 кандидатов, и не исключила, что кто-то из них решит сняться с предвыборной гонки.

Кроме того, она отметила, что ЦИК также может до дня голосования отменить регистрацию кандидатов в народные депутаты, если будут установлены новые факты о несоблюдении ими обязательных законодательных требований для регистрации.

"От имени всей комиссии хотела бы обратиться ко всем гражданам: просмотрите списки всех политических партий, списки всех около шести тысяч кандидатов, и если у вас есть обоснованные основания полагать, что эти лица предоставили ложную информацию - они не проживали, например, пять лет в Украине, пусть правоохранительные органы это также сделают, и предоставьте нам эти данные", - обратилась секретарь Центризбиркома к общественности и правоохранителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК отменил регистрацию Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты

Вместе с тем Бернацкая напомнила, что ключевыми обязательными требованиями к кандидатам являются возрастной ценз 21 год, отсутствие судимости и проживание на территории Украины в течение последних пяти лет, когда выезды за границу не могут превышать более 90 дней непрерывно или более 180 дней совокупно в год.