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 Политика Украины
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 Количество кандидатов в депутаты до голосования может уменьшиться, - секретарь ЦИК Бернацкая

Кандидаты в народные депутаты до 8 июля вправе отказаться от участия во внеочередных парламентских выборах и тогда напротив их фамилии в бюллетене будет проставлен штамп "Выбыл".

Об этом рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"До 8 июля кандидат имеет право добровольно сняться с выборов, поэтому, возможно, будут случаи, когда на бюллетенях в отдельных одномандатных избирательных округах проставлять штамп "Выбыл" просто потому, что человек отказался баллотироваться", - отметила она.

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Бернацкая подчеркнула, что есть округа, где по мажоритарке баллотируется 50 кандидатов, и не исключила, что кто-то из них решит сняться с предвыборной гонки.

Кроме того, она отметила, что ЦИК также может до дня голосования отменить регистрацию кандидатов в народные депутаты, если будут установлены новые факты о несоблюдении ими обязательных законодательных требований для регистрации.

"От имени всей комиссии хотела бы обратиться ко всем гражданам: просмотрите списки всех политических партий, списки всех около шести тысяч кандидатов, и если у вас есть обоснованные основания полагать, что эти лица предоставили ложную информацию - они не проживали, например, пять лет в Украине, пусть правоохранительные органы это также сделают, и предоставьте нам эти данные", - обратилась секретарь Центризбиркома к общественности и правоохранителей.

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Вместе с тем Бернацкая напомнила, что ключевыми обязательными требованиями к кандидатам являются возрастной ценз 21 год, отсутствие судимости и проживание на территории Украины в течение последних пяти лет, когда выезды за границу не могут превышать более 90 дней непрерывно или более 180 дней совокупно в год.

Источник: https://censor.net.ua/n3135709
 
 
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отсутствие судимости и проживание на территории Украины в течение последних пяти лет Источник: https://censor.net.ua/n3135709
так че там с саакой, кузьминим, петушарием?
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Прикольно. Бернацкая....была "гола боса" Севасттьянова !......Стала зам мин юст Петренко и вдруг! О Чудо! У её сожителя , теперь уже и мужа попёрло.....все юр дела, документы , странным образом пошли через конторку Бернацкого....Теперь после 5 лет....смотри в ИНЕТЕ недвижимолсть и движимость...."простого" секретаря ЦИК..........Новые лица, в старых схемах!
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Золушка, обрезала ступню и ..туфелька налезла!
Инфузория в туфельке!
🤣
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Шотакоє -совєсть??! Нє павєрю!
Шото заразноє, навєрна,нє?
😁
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Как я понимаю, Украиной продолжает керувать парашенка.
Его сателлиты (читай холуи, которым богатый буратино может оплачивать такие акции) давят на суды, запугивают и избивают людей других взглядов, а президент Зеленский это всё наблюдает и терпит?!!
У него или нервы железные, или он этот пороховнявый шабаш не воспринимает всерьёз. (Второе - очень плохо)
Я не понимаю такой страусинной его позиции, если честно.
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ЦЕНЗОР....всем админам и лично Бутусову ПРЮВЕТ! Как то вы тут облажались........Вам прямойй ресурс в ПРЯМОЙ!!!!!!!!!!!!!! Узбагойтесь. И может ЛЮДИ к вам вернуутся! Узбеков с шашлыком вам в дорогу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоличество кандидатов в депутаты до голосования может уменьшиться, - секретарь ЦИК Бернацкая
 
 
 
 
 
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