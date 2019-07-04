 Политический эффект будет огромный - по российским агрессорам будет применяться оружие НАТО, - Бутусов о поставках канадской бронетехники

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в совем блоге.
"Очень резонансная информация о возможной закупке бронетехники в Канаде, озвученная в ходе переговоров между Зеленским и Трюдо. Судя по всему, речь идет о закупке бронеавтомобилей типа AVGP, разработки 70-х годов, которые сняты с вооружения канадской армии в 2005-м, и сейчас поставляются за небольшие деньги с баз хранения ВС Канады. AVGP канадцы выпускали в трех вариантах - пушечный, транспортный - с пулеметным вооружением, и ремонтно-эвакуационный", - сообщил журналист.
"В случае продажи по остаточной стоимости, наибольший интерес для нас представляют поставки пушечной модификации "Кугар" с 76 мм пушкой. Калибр, разрешенный по Минским соглашениям, на отличной мобильной платформе, точное и эффективное орудие для поражения целей на 1000-1500 метров. Причем в отличие от 23-30 мм орудий, применяемых нашей пехотой, точность 76 мм орудия сочетается с большим осколочно-фугасным воздействием по цели, и полностью отвечает задачам поражения дерево-земляных огневых и наблюдательных точек ВС РФ. То, что наиболее востребовано в пехоте на Донбассе. Ну нельзя же по каждой огневой точке птуры кидать. Башенное 76 мм оружие позволяет быстро поражать маневрирующие цели. Для реалий локальной войны на Донбассе - это оптимально", - отметил главред. "Цензор.НЕТ".
"Думаю, закупка может быть очень интересной, в том случае, если цена поставки не велика. Закупать надо с запчастями, чтобы технику не пришлось каннибализировать, и не было простоев, как это произошло в случае с поставкой американских "хаммеров". Но закупки надо производить вместе со снарядами, под новую пушку нужны боеприпасы. Если это произойдет, армия получит важное средство усиления, мобильные 76 мм пушки сейчас необходимы всем нашим частям. Ну и политический эффект будет огромный - "Кугары" будут максимально задействованы в боевых операциях ВСУ, по российским агрессорам будет применяться натовское оружие. Разумеется, нельзя забывать, что "Кугары" - это не танки, это бронеавтомобили с легкой бронезащитой, машины разведки, транспортеры малых групп пехоты, огневая поддержка пехоты", - резюмировал Бутусов.
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо договорился о поставках Украине бронетехники.
😁
😁
Думайте что пишите в следующий раз...
В итоге потеряет все.
У Мокшанской ОПГ уже отжали ...ТРИЛЛИОНЫ)))на благо дяде Сему...и возвращать никто не будет...
От в Кремле и подгорает...
однозначно..
Мелочь... все решаемо.
Canadian official dismisses claim by Ukrainian president that Canada will supply armoured vehicles
🤔
Comedian turned president
(начало цитаты)
Zelenskiy, a popular actor and comedian with no previous political experience, easily won this spring's presidential election, unseating Petro Poroshenko and sparking concern about whether someone who played the Ukrainian president in a fictional TV drama was cut out for the actual job
(конец)
that's about the *******, kids...
😁
😁
Canadian official dismisses claim by Ukrainian president that Canada will supply armoured vehicles
Foreign Affairs Minister Chrystia Freeland was asked about the vehicles during a media availability with First Vice Prime Minister of Ukraine Stepan Kubiv later in the day. She declined to answer."Ніхто й не каже , що підписали. Почали говорити за це. А Сі-Бі-Cі це гівняний ліберальний ресурс, лібералам при владі лишилось кілька місяців, і Бог з ними, хоча Христю шкода трохи бо вона все -таки ''своя '' людина.
😁
03.04.2017 Украина договорилась с Канадой о военном сотрудничестве
13.12.2017 Канада разрешила экспорт оружия в Украину
14.12.2017 Парламент Канады заявил о готовности продавать ракеты Javelin Украине
28.05.2018 В Канаде хотят предоставить оружие для Украины на 9,5 миллионов долларов
22.07.2018 Украинские военные договариваются о покупке снайперских винтовок в Канаде, - депутат Палаты общин Безан.
https://www.obozrevatel.com/society/eto-normalno-kolomojskij-opyat-nazval-vojnu-s-rossiej-vnutrennim-konfliktom-i-obvinil-ssha.htm
Это не переездом в новое здание заниматься за пол лярда!
смотрел вчера про ицконна руцкаю катюшу))))
Так же пи..ная разработка....
Как и пельмени...самовар...матрешка...калаш...кокошник...и многое другое))))
ТОЛЬКО ДЫВКА В ПОЛУ...ОНА ЖЕ ПАРАША)))
https://telesyk.livejournal.com/1773927.html
Ты ж ведь, типа, "эксперт"?! Неужели не понятно, что случае продажи на БТР будет установлен украинский боевой модуль, так как у нас нет номенклатуры боеприпасов совместимых с канадскими.. Неужели такие очевидные вещи так сложны для понимания, типа "военного эксперта"??
Будет офигительный политический эффект!! Обыватель в ЕС увидит, что на Донбассе РФ убивает их натовских солдат.
Понятно что Европа и командование НАТО начнет требовать от руководства Украины убрать флаги НАТО, но наши могут отморозится, говоря ,что они приказали убрать флаги НАТО, то солдаты все равно их поднимают!! Потому что считают что защищают страны ЕС от агрессии РФ.
Но увы, наше руководство сцыкливое и продажное и на это не пойдет.