EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины, За рубежом
  5280  100
Материалы по теме:
Все про:вооружение (3222) Канада (1284) бронирование (31) Бутусов Юрий (1765)

 Политический эффект будет огромный - по российским агрессорам будет применяться оружие НАТО, - Бутусов о поставках канадской бронетехники

В случае продажи по остаточной стоимости, наибольший интерес для Украины представляют поставки пушечной модификации бронеавтомобилей типа AVGP с 76 мм пушкой.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в совем блоге.

"Очень резонансная информация о возможной закупке бронетехники в Канаде, озвученная в ходе переговоров между Зеленским и Трюдо. Судя по всему, речь идет о закупке бронеавтомобилей типа AVGP, разработки 70-х годов, которые сняты с вооружения канадской армии в 2005-м, и сейчас поставляются за небольшие деньги с баз хранения ВС Канады. AVGP канадцы выпускали в трех вариантах - пушечный, транспортный - с пулеметным вооружением, и ремонтно-эвакуационный", - сообщил журналист.

Также читайте: Канада будет поставлять в Украину бронетехнику, - Зеленский по итогам встречи с Трюдо

"В случае продажи по остаточной стоимости, наибольший интерес для нас представляют поставки пушечной модификации "Кугар" с 76 мм пушкой. Калибр, разрешенный по Минским соглашениям, на отличной мобильной платформе, точное и эффективное орудие для поражения целей на 1000-1500 метров. Причем в отличие от 23-30 мм орудий, применяемых нашей пехотой, точность 76 мм орудия сочетается с большим осколочно-фугасным воздействием по цели, и полностью отвечает задачам поражения дерево-земляных огневых и наблюдательных точек ВС РФ. То, что наиболее востребовано в пехоте на Донбассе. Ну нельзя же по каждой огневой точке птуры кидать. Башенное 76 мм оружие позволяет быстро поражать маневрирующие цели. Для реалий локальной войны на Донбассе - это оптимально", - отметил главред. "Цензор.НЕТ".

"Думаю, закупка может быть очень интересной, в том случае, если цена поставки не велика. Закупать надо с запчастями, чтобы технику не пришлось каннибализировать, и не было простоев, как это произошло в случае с поставкой американских "хаммеров". Но закупки надо производить вместе со снарядами, под новую пушку нужны боеприпасы. Если это произойдет, армия получит важное средство усиления, мобильные 76 мм пушки сейчас необходимы всем нашим частям. Ну и политический эффект будет огромный - "Кугары" будут максимально задействованы в боевых операциях ВСУ, по российским агрессорам будет применяться натовское оружие. Разумеется, нельзя забывать, что "Кугары" - это не танки, это бронеавтомобили с легкой бронезащитой, машины разведки, транспортеры малых групп пехоты, огневая поддержка пехоты", - резюмировал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо договорился о поставках Украине бронетехники.

Источник: https://censor.net.ua/n3135705
 
   
 Топ комментарии
 
ватные пердаки - потрепает)))
 показать весь комментарий
 
это по интернационалистам что ли товарищ Бутусов?
Думайте что пишите в следующий раз... Политический эффект будет огромный - по российским агрессорам будет применяться оружие НАТО, - Бутусов о поставках канадской бронетехники - Цензор.НЕТ 9654

Политический эффект будет огромный - по российским агрессорам будет применяться оружие НАТО, - Бутусов о поставках канадской бронетехники - Цензор.НЕТ 4316
 показать весь комментарий
 
Терзают меня смутные сомнения . У главы войска яйца должны быть железными . Пусть маленькие , но железные !
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хорошо ,если будет применяться, а не будем стоять в вечных перемириях.
 показать весь комментарий
 
 
Це досягнення Петра Порошенка особисто!
 показать весь комментарий
 
 
Кацапо-фашисты понимают только силу!
 показать весь комментарий
 
 
Терзают меня смутные сомнения . У главы войска яйца должны быть железными . Пусть маленькие , но железные !
 показать весь комментарий
 
 
Считаєшь,что фортепіано нє показатєль?
 показать весь комментарий
 
 
Да. Представьте себя в аналогичной ситуации: вы будете отдавать союзнику новейшую технику(не говоря уж о цене)?
 показать весь комментарий
 
 
Бесплатный сыр бывает только мышеловке,да и тот только для второй мышки)))А по сути, необязательно нам дали катера бесплатно, пусть не за деньги,а,например за какие-то преференции,как вам такой вариант? Плюс мы не знаем цену этих бронемашин, может там символическая кто знает.
 показать весь комментарий
 
 
Те катера фигня годная для пограничников но не для ВМС в 21 веке. Даже у зачуханных румын флот современнее. А американцы, они в своё время своим давлением сделали всё чтоб Украина избавилась от ядерного оружия без каких-либо гарантий, так что они Украине должны "как земля колхозу".
 показать весь комментарий
 
 
По цене металлолома - почему нет? У нас, к сожалению, аналогов нет. А специфика минских соглашений позволит сделать эти средства достаточно эффективными...
 показать весь комментарий
 
 
Нормально , пять с половиной лет Европу и Украину защищаем оружием 70-х годов 20-го века . А в некоторых случаях оружием 19-го века .
 показать весь комментарий
 
 
и что вон московитов под Конотопом лупили по жбанам оружием коему как минимум 800 лет и не чё Політичний ефект буде величезний - по російських агресорах застосовуватиметься зброя НАТО, - Бутусов про поставки канадської бронетехніки - Цензор.НЕТ 8279
 показать весь комментарий
 
это по интернационалистам что ли товарищ Бутусов?
Думайте что пишите в следующий раз... Политический эффект будет огромный - по российским агрессорам будет применяться оружие НАТО, - Бутусов о поставках канадской бронетехники - Цензор.НЕТ 9654

Политический эффект будет огромный - по российским агрессорам будет применяться оружие НАТО, - Бутусов о поставках канадской бронетехники - Цензор.НЕТ 4316
 показать весь комментарий
 
 
Зря Беня это затеял...
В итоге потеряет все.
У Мокшанской ОПГ уже отжали ...ТРИЛЛИОНЫ)))на благо дяде Сему...и возвращать никто не будет...
От в Кремле и подгорает...
 показать весь комментарий
 
 
да уж... проиграет трамп теперь выборы в следующем году...
однозначно..
 показать весь комментарий
 
А что такое беня? Иран, Сев.Корр. Чайна?
Мелочь... все решаемо.
 показать весь комментарий
 
правильно беня пишет, готовьте медали и военные пенсии бандюкам.
 показать весь комментарий
 
А Беня ли это писал? Или это очередной предвыборный фейковброс.
 показать весь комментарий
 
Тю, а я думал что под фото будет ссылка на РБК с заявлениями Бени. А ее нету. Політичний ефект буде величезний - по російських агресорах застосовуватиметься зброя НАТО, - Бутусов про поставки канадської бронетехніки - Цензор.НЕТ 7106
 показать весь комментарий
 
https://www.cbc.ca

Canadian official dismisses claim by Ukrainian president that Canada will supply armoured vehicles
 показать весь комментарий
 
uhum...

Comedian turned president

(начало цитаты)
Zelenskiy, a popular actor and comedian with no previous political experience, easily won this spring's presidential election, unseating Petro Poroshenko and sparking concern about whether someone who played the Ukrainian president in a fictional TV drama was cut out for the actual job

(конец)
that's about the *******, kids...
 показать весь комментарий
 
ВСе как бы хорошо...Но...Дают то,что устарело...А по чем немецкие "Тигры" можно прикупить ?
 показать весь комментарий
 
 
свежеподнятый минимум за лимон оторвут с руками..
 показать весь комментарий
 
 
а то что за пять лет в вс Украины не поступило ни одного нового украинского танка оплот вас не волнует. а какой техникой воюем и какого года тоже не волнует . подсказать . артиллерийская установка акация 1967г. и еще почему не поставляют танки оплот ? оказывается нечем заменить некоторые детали которые завозились с россии . во как за пять лет и нечем заменить . привет свинарчуку и ко.
 показать весь комментарий
 
 
щас Владимер посадит свинарчука и танков станет много..
 показать весь комментарий
 
 
полюбому в запасниках стоят, смазанные)) заводи и едь))) а заводятся прикольно как шарманка от руки)))
 показать весь комментарий
 
 
позавчера прохосрань писала надо посмотреть что будет после визита президента . мол нужны дополнительные источники ну как обычно несла ...ню . что теперь скажете ?
 показать весь комментарий
 
 
отвечу цитатой
Canadian official dismisses claim by Ukrainian president that Canada will supply armoured vehicles
 показать весь комментарий
 
 
А цитату в істочніке покажи, цітатнік. Вони просто не коментують.
 показать весь комментарий
 
"The government official said, however, that while both leaders discussed a number of issues, no agreement was signed that would see military vehicles shipped to Ukraine.
Foreign Affairs Minister Chrystia Freeland was asked about the vehicles during a media availability with First Vice Prime Minister of Ukraine Stepan Kubiv later in the day. She declined to answer."Ніхто й не каже , що підписали. Почали говорити за це. А Сі-Бі-Cі це гівняний ліберальний ресурс, лібералам при владі лишилось кілька місяців, і Бог з ними, хоча Христю шкода трохи бо вона все -таки ''своя '' людина.
 показать весь комментарий
 
Чем бы парашников не валили- главное, чтобы побольше.
 показать весь комментарий
 
 
Бутусик, держи нос по ветру, маладца!
😁
 показать весь комментарий
 
 
при пэтьке таких разговоров небыло
 показать весь комментарий
 
 
покупка произошла, поставки в этом году
 показать весь комментарий
 
А запчасти?? Где брать? А снаряды? Они подходят к этой пушке от чего то из того что есть у нас?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
все есть у свынарчуков. Ты же любишь свынарчуков, радуйся
 показать весь комментарий
 
 
Та сказки то все. Израненим душам зебилов небольшой бальзамчик.
 показать весь комментарий
 
не переживай, это натовский калибр, на Брайтоне тариться будем)) там продается всё.
 показать весь комментарий
 
Пан Коломойский сказал - конфликт у нас-ВНУТРЕННИЙ!! Какая бронетехника?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Соя и здесь найдет зраду
 показать весь комментарий
 
 
Воюет не оружие, а люди. Тут же с учётом 73% проголосовавших за голограмму имеются серьёзные проблемы. Да и оружие это не прорывное
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Бутусов мешает свино-порохоботам разгонять зраду. Політичний ефект буде величезний - по російських агресорах застосовуватиметься зброя НАТО, - Бутусов про поставки канадської бронетехніки - Цензор.НЕТ 3648
 показать весь комментарий
 
Разрешенл минскими соглашениями? Идиотизм зашкаливает, оказывается у нас нет я Констиьуции - у нас есть минские соглашения, которые выполняет только Украина
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
петя нервно курит . что теперь делать с барсами ? такие бабки пролетают мимо.
 показать весь комментарий
 
"Это нормально": Коломойский опять назвал войну с Россией "внутренним конфликтом" и обвинил США
https://www.obozrevatel.com/society/eto-normalno-kolomojskij-opyat-nazval-vojnu-s-rossiej-vnutrennim-konfliktom-i-obvinil-ssha.htm
 показать весь комментарий
 
 
а причем тут коломойский? я смотрю что делает президент мне коломойский по .....
 показать весь комментарий
 
Правильно, главное побольше в дивизию "200" русни отправлять.

Это не переездом в новое здание заниматься за пол лярда!
 показать весь комментарий
 
Какой нах политический эффект бутусик,ты тут из мухи слона не раздувай,политический эффект будет тогда,когда Украина объявит миру о наличие у неё ядерного оружия,а бтр из Канады - это кукиш к кармане и не более.
 показать весь комментарий
 
а як же пецiни броневички, що з ними робити
 показать весь комментарий
 
 
Похоже на ...ПУКАНО-КАТЮШУ))))
смотрел вчера про ицконна руцкаю катюшу))))
Так же пи..ная разработка....
Как и пельмени...самовар...матрешка...калаш...кокошник...и многое другое))))
 показать весь комментарий
 
Из своего...у руцни
ТОЛЬКО ДЫВКА В ПОЛУ...ОНА ЖЕ ПАРАША)))
 показать весь комментарий
 
Послушать беню русские солдаты и итехника просто так в лугандоне появилась, короче старик просто тронулся умом
 показать весь комментарий
 
А ну Юра..когда ты уже возглавишь ООС?Пороха пора уже перестать флршмачить,давай вместе с новым главкомом,порядок ВСУ наводить,и громить врага
 показать весь комментарий
 
Металобрухт по суті. Ще й двигуни треба буде міняти, це окрім снарядів та запчастин. Будемо розвивати британський ВПК.
 показать весь комментарий
 
Бутусов, неужели ты правда думаешь что продавать будут с пушкой?! О_о
Ты ж ведь, типа, "эксперт"?! Неужели не понятно, что случае продажи на БТР будет установлен украинский боевой модуль, так как у нас нет номенклатуры боеприпасов совместимых с канадскими.. Неужели такие очевидные вещи так сложны для понимания, типа "военного эксперта"??
 показать весь комментарий
 
Наши на передовой должны рядом с украинским флагом поднять и флаг НАТО. А когда ранят или не дай бог убьют нашего солдата то хоронить накрыв гроб и украинским и флагом НАТО. И выкладывать это видео в Ютуб и показывать по всем каналам ЕС и США.
Будет офигительный политический эффект!! Обыватель в ЕС увидит, что на Донбассе РФ убивает их натовских солдат.
Понятно что Европа и командование НАТО начнет требовать от руководства Украины убрать флаги НАТО, но наши могут отморозится, говоря ,что они приказали убрать флаги НАТО, то солдаты все равно их поднимают!! Потому что считают что защищают страны ЕС от агрессии РФ.
Но увы, наше руководство сцыкливое и продажное и на это не пойдет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолитический эффект будет огромный - по российским агрессорам будет применяться оружие НАТО, - Бутусов о поставках канадской бронетехники
 
 
 
 
 
 вверх