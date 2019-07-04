 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 29 июня - 3 июля 2019 года, 62% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019. Еще 23% отметили, что скорее готовы участвовать, 12% - не будут голосовать, 3% - не определились. Большую готовность участвовать в голосовании демонстрируют старшие избиратели, передает Цензор.НЕТ.

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также, пока, преодолевают проходной барьер партия "Оппозиционная платформа - За життя" (13,4%), партия "Европейская Солидарность" (8,3%), партия "Голос" (7,2%) и "Батькивщина" (7,2%). Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,1%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,8%, партии "Гражданская позиция" и Радикальная партия - по 2,4%, партию ВО "Свобода" - 2,3%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

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Лидерами т.н. "второго выбора" являются партии "Слуга народа" (10,0%) и партия "Голос" (7,4%). Партия "Оппозиционная платформа - За життя" как альтернативу основному выбору готовы поддержать 4,6% опрошенных, партию "Сила и честь" - 4,4%, партию "Батькивщина" - 4,2%, партию "Оппозиционный блок" - 3,4%, Радикальную партия - 2,6%, партию "Европейская Солидарность" - 2,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,0%.









Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 29 июня - 3 июля 2019