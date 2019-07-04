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 Политика Украины
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 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Проходной барьер в 5% на внеочередных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля, могут преодолеть пять политических сил.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 29 июня - 3 июля 2019 года, 62% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019. Еще 23% отметили, что скорее готовы участвовать, 12% - не будут голосовать, 3% - не определились. Большую готовность участвовать в голосовании демонстрируют старшие избиратели, передает Цензор.НЕТ.

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также, пока, преодолевают проходной барьер партия "Оппозиционная платформа - За життя" (13,4%), партия "Европейская Солидарность" (8,3%), партия "Голос" (7,2%) и "Батькивщина" (7,2%). Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,1%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,8%, партии "Гражданская позиция" и Радикальная партия - по 2,4%, партию ВО "Свобода" - 2,3%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

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Лидерами т.н. "второго выбора" являются партии "Слуга народа" (10,0%) и партия "Голос" (7,4%). Партия "Оппозиционная платформа - За життя" как альтернативу основному выбору готовы поддержать 4,6% опрошенных, партию "Сила и честь" - 4,4%, партию "Батькивщина" - 4,2%, партию "Оппозиционный блок" - 3,4%, Радикальную партия - 2,6%, партию "Европейская Солидарность" - 2,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,0%.

Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Голос и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 01
Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Голос и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 02
Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Голос и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 03
Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Голос и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 04

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 29 июня - 3 июля 2019

Источник: https://censor.net.ua/n3135696
 
 
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Псиную партию нельзя допустить до парламента...
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Я про партии ПЁС... не прикидывайся дурачком.
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А кто голосует за ПоПу - все сплошь профессоры, да?
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Та он просто про своих братьев и сестер, кацапсинами их еще называют. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1517
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ПЕСики будуть гадити Україні до останньої рошенки
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Дякуючи панамському свинарнику вона вже там.
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Если опрос не липовый. это означает (в очередной раз за тридцать лет), что украинские граждане - просто умственно неполноценное стадо. Сразу вспоминается балашов с его генетическим мусором.
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Слуги голосуют за слуг . Они хотят остаться слугами .
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Михо в Аркадии (Одесса) шашлыками торгует.. это прибыльнее ,чем в Раде сидеть!
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Ай яй яй .. "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6754 . ! Что то у слуг Бени пошло не так ,, ещё неделю назад доходило до 47% , а теперь уже 42 . "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 698 .
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Нічого - вони собі намалюють стільки скільки треба. Лохторат підтримує!
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Плебеи голосуют за пса, видимо еще не потеряли надежду получить бесплатно собственную собачью будку от мародера. )))
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И чтобы эту будку побудував лично Питро Поросёнкман!
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за слугу кацапни еще кто-то голосует!
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"Украинская стратегия Гройсмана" - поржал), у нас всего 2,8% еврейского населения???
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Зебенятка, чому у "Слуги" рейтинг падає? 😋 Ви не цього чекали? А чого можна було чекати від цієї братви, якщо просто вміти думати і аналізувати? Хлопці рвалися до лади не для того, щоб вас нагодувати, а щоб самим досхочу наїстися. Щоб це зрозуміти, достатньо подивитись у відносно чесні, але завжди голодні очі "нового обличчя" партії Стефанчука. Ви справді повірили, що він відстале вам зі своєї тарілки? ☺ Тепер ви розумієте, навіщо їм були вибори у липні? Бо вони точно знали, що до жовтня ви їх будете проклинати. Ви - лохи, Зебенятка.
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за слугу урода только полные дауны будут голосовать!
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петін ПЄС, медведчук-рабіновіч-бойко, вілкул-гєпа-труханов та грося зі своєю Стратегією - однаковісіньке лайно , чим менше буде в ВР цього лайна, тим краще буде Україні.. Вони одного поля ягоди, всі спекулюють - хто на мирі з кацапами, хто на європейсько-атлантичних цінностях, хто на своєму реформаторстві - всі вішають локшину на вуха виборцеві.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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